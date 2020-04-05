Кругом фекалии: заражают гнойными инфекциями испражнения собак, голубей и человека в Бердске

С началом весны в Бердске на каждом шагу под ногами лежат фекалии собак. Они оттаяли после зимы. Оказывается, вместе с испражнениями животных мы можем принести домой разные инфекции. Например, синегнойную палочку или стафилококки. Они вызывают воспалительные и гнойные процессы в тех местах, куда попадают (например: нос, горло, рана). Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали доктор биологических наук Нина Тикунова и микробиолог Алевтина Бардашева, сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в интервью 17 марта.
Фекалии окружают нас везде – под ногами собачьи, на крышах домов птичьи испражнения, в канализационных стоках человеческие. Интересно, что самые опасные из них — фекалии людей. Напомним, что коронавирус две недели сохраняется в фекалиях переболевшего человека. Кроме того Нина Викторовна рассказывала, что именно «перескочивший» коронавирус от животного к человеку дал вспышку эпидемии вируса в мире.
Фекалии собак
Чем конкретно опасны фекалии собак, которые находятся под ногами у нас всю весну?
— С обувью, конечно, могут разноситься инфекции. Вы можете принести микробы домой, — сказала микробиолог Алевтина Бардашева.
Фекалии переносят условно патогенные инфекции, подчеркнула микробиолог. Например, синегнойную палочку, золотистый стафилококк. Эти инфекции могут вызвать у людей с ослабленным иммунитетом воспалительные процессы в том месте, куда они попадают, где происходит локализация инфекционного очага.
— Если инфекционный агент попадет в нос, то может возникнуть хронический насморк, если попадет в рану, то может начаться нагноение, — отметила Нина Тикунова.
При этом подчеркнула, что сильно бояться заразиться не стоит.
— Пугаться этого не надо. Как правило, все многое из того, что переносят собаки – все это от людей. Так как они живут с нами в одной обстановке, если это домашние собаки, они приобретают и нашу условно-патогенную флору, — сказала Тикунова.
Когда фекалии высыхают на солнце, от них летит аэрозоль из микроорганизмов, если на них случайно наступить. В этом случае с частицами по воздуху могут распространяться и вирусы.
— Но, к счастью, от привитых от бешенства собак не много инфекций, которыми мы можем заразиться, — уточнила ученый.
Ученый отметила, что сильных вспышек заболеваемости весной не фиксируется. Следовательно, этот период не критично опасен для нас.
Фекалии собак, как и все испражнения хищников не являются удобрением для почвы. В отличии, например, от навоза жвачных животных.
— Если расположить по эпидемиологической опасности для человека, то на первом месте – самые опасные для людей человеческие фекалии. На втором месте птичьи, и только на третьем собачьи, — сказала Нина Викторовна.
Фекалии человека
— Человеческие фекалии зачастую переносят кишечные заболевания и ОРВИ, в том числе вирус гриппа, — отметила Нина Викторовна.
Она вспомнила, как во времена перестройки у людей развилась склонность использовать подъезды и лифты домов в качестве туалетов. Домофоны ставили на подъездных дверях в первую очередь по этой причине.
— Человек от фекалий другого человека может заразиться с большей вероятностью потому, что там могут находиться инфекции опасные именно для людей, — рассказала Нина Тикунова.
Все-таки чаще всего вирусы передаются через руки. Поэтому во время эпидемий важно чаще мыть с моющими средствами руки, напомнила ученый.
Фекалии птиц
Опасны ли фекалии птиц, также рассказали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины
— Голуби – это крайне нежелательные птицы, переносящие инфекции. Их даже называют крылатыми крысами. Они переносят много заболеваний, — сказала Нина Тикунова.
— В частности голуби переносят орнитоз и сальмонеллез, – рассказала микробиолог Бардашева.
Во многих местах за рубежом висит надпись «Не кормить голубей – штраф». Место голубей все-таки в лесу. Это изначально дикая птица, сказала Тикунова
— Привычная нам картина — мамы с детьми кормят голубей. А при взлете голубей разлетаются по воздуху бактерии, в том числе может произойти заражение орнитозом. Он очень вреден для маленьких детей, — сказала доктор биологических наук Нина Тикунова.
Также ученый отметила, что заболевания могут переносить и такие птицы, как куры. Она напомнила, что на птицефабриках курам дают антибиотики для исключения такой вероятности, тогда как частные владельцы не всегда об этом беспокоятся.
Тикунова рассказала, что птичьи фекалии могут быть удобрением, но в низкой концентрации. Иначе они могут погубить все посадки.
Ученый отметила, для того чтобы не заразиться инфекциями от фекалий нужно соблюдать элементарные нормы гигиены и безопасности – мыть руки, дезинфицировать туалет.
Читайте в ближайшее время большой проект о круговороте фекалий в нашей жизни.
На скалистом морском берегу,
Ой, девчонки, режим с гигиеной
Нарушали мы на каждом шагу!
Страсть повергла в пучину,
Об одном только помню,
Ой, такой был мужчина,
Ну, настоящий полковник." Пугачёва?
Нарушали мы на каждом шагу!"
территорию что ли метили
Убедили. Обнадёжили. Считай что купили наивного пенсионера...
Где моё мнение!??
Напоминаю, что силами газетчиков страна рушилась и рушилась, а картинку рисовали "ВСЁ ХОРОШО". Это я про СССР.
Чувствуйте, пожалуйста ответственность за содеянное, господа журналисты и товарищи редакторы!
•Во время каждой прогулки владельцы должны носить с собой лицензию и документы, подтверждающие право на владение собакой;
•Собаку могут выгуливать только совершеннолетние и на поводке, длина которого не превышает полтора метра;
•Владельцы собак должны убирать за ними;
•Собакам запрещено находиться в государственных учреждениях, в общественном транспорте, в школах, больницах, детских садах, парках, на публичных площадях, в спортивных залах, отелях, ресторанах, на рынках и в торговых центрах;
•Собакам запрещено плавать или играть в фонтанах или в других публичных водных зонах.
Право на владение, или так называемую лицензию на собаку, выдают китайские власти. Для этого нужно зарегистрировать и вакцинировать животное, после чего его фотографируют, а под кожу ему имплантируют микрочип. Хозяин получает жетон с QR-кодом, с помощью которого полиция отслеживает возраст собаки, наличие у неё щенков и нужных прививок, а также имеет доступ к личной информации владельца и его количеству баллов. Помимо этого с помощью жетона можно отслеживать местоположение собаки.
Ежегодное обновление лицензии стоит около 50 долларов (примерно 3280 рублей). Если полиция задержит владельца собаки с просроченной лицензией (или без неё), то с него сразу снимают все 12 баллов. В этом случае животное забирают в приют, а для его возвращения хозяин должен сдать специальный экзамен (его детали не уточняются)".
стоит только надеяться, что к власти в России со временем придут очень умные, практичные и рациональные китайцы. Наши озабочены только личными интересами, побольше ухватить пока у корыта. Хорошо живут люди только там где умная и справедливая власть.
Еще ребенок в сад ходит и у них площадка для прогулки рядом с домом где выгуливаю собак, гавно слоями, как в торте, снег таит и гавно на уровень ниже опускается. Зачем пишу? Да, мыслями делюсь. Я это вижу, но почему это не видит(не думает, не раскидывает мозгами) человек гуляющей с собакой.
А еще коты и кошки писающие в песочницы детские.
Я не знаю легче ли мне стало, от того что фекалии собак на третьем месте эпидемиологической опасности для человека. Все равно стремно же. Красоту весны портит.