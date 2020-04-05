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Кругом фекалии: заражают гнойными инфекциями испражнения собак, голубей и человека в Бердске

14:16 05.04.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой, Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН
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Оттаявшие фекалии собак под ногами могут переносить синегнойную палочку, золотистый стафилококк. Коронавирус две недели сохраняется в фекалиях человека. Голуби переносят орнитоз и сальмонеллез. Чем еще опасны испражнения, рассказали сотрудники Института химической биологии СО РАН.

Кругом фекалии: заражают гнойными инфекциями испражнения собак, голубей и человека в Бердске
Фекалии переносят инфекции и опасные вирусы, в том числе коронавирус

С началом весны в Бердске на каждом шагу под ногами лежат фекалии собак. Они оттаяли после зимы. Оказывается, вместе с испражнениями животных мы можем принести домой разные инфекции. Например, синегнойную палочку или стафилококки. Они вызывают воспалительные и гнойные процессы в тех местах, куда попадают (например: нос, горло, рана). Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали доктор биологических наук Нина Тикунова и микробиолог Алевтина Бардашева, сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в интервью 17 марта.

Фекалии окружают нас везде – под ногами собачьи, на крышах домов птичьи испражнения, в канализационных стоках человеческие. Интересно, что самые опасные из них — фекалии людей. Напомним, что коронавирус две недели сохраняется в фекалиях переболевшего человека. Кроме того Нина Викторовна рассказывала, что именно «перескочивший» коронавирус от животного к человеку дал вспышку эпидемии вируса в мире.

Фекалии собак

Чем конкретно опасны фекалии собак, которые находятся под ногами у нас всю весну?

— С обувью, конечно, могут разноситься инфекции. Вы можете принести микробы домой, — сказала микробиолог Алевтина Бардашева.

Фекалии переносят условно патогенные инфекции, подчеркнула микробиолог. Например, синегнойную палочку, золотистый стафилококк. Эти инфекции могут вызвать у людей с ослабленным иммунитетом воспалительные процессы в том месте, куда они попадают, где происходит локализация инфекционного очага.

— Если инфекционный агент попадет в нос, то может возникнуть хронический насморк, если попадет в рану, то может начаться нагноение, — отметила Нина Тикунова.

При этом подчеркнула, что сильно бояться заразиться не стоит.

— Пугаться этого не надо. Как правило, все многое из того, что переносят собаки – все это от людей. Так как они живут с нами в одной обстановке, если это домашние собаки, они приобретают и нашу условно-патогенную флору, — сказала Тикунова.

Когда фекалии высыхают на солнце, от них летит аэрозоль из микроорганизмов, если на них случайно наступить. В этом случае с частицами по воздуху могут распространяться и вирусы.

— Но, к счастью, от привитых от бешенства собак не много инфекций, которыми мы можем заразиться, — уточнила ученый.

Ученый отметила, что сильных вспышек заболеваемости весной не фиксируется. Следовательно, этот период не критично опасен для нас.

Фекалии собак, как и все испражнения хищников не являются удобрением для почвы. В отличии, например, от навоза жвачных животных.

— Если расположить по эпидемиологической опасности для человека, то на первом месте – самые опасные для людей человеческие фекалии. На втором месте птичьи, и только на третьем собачьи, — сказала Нина Викторовна.

Фекалии человека

— Человеческие фекалии зачастую переносят кишечные заболевания и ОРВИ, в том числе вирус гриппа, — отметила Нина Викторовна.

Она вспомнила, как во времена перестройки у людей развилась склонность использовать подъезды и лифты домов в качестве туалетов. Домофоны ставили на подъездных дверях в первую очередь по этой причине.

— Человек от фекалий другого человека может заразиться с большей вероятностью потому, что там могут находиться инфекции опасные именно для людей, — рассказала Нина Тикунова.

Все-таки чаще всего вирусы передаются через руки. Поэтому во время эпидемий важно чаще мыть с моющими средствами руки, напомнила ученый.

Фекалии птиц

Опасны ли фекалии птиц, также рассказали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины

— Голуби – это крайне нежелательные птицы, переносящие инфекции. Их даже называют крылатыми крысами. Они переносят много заболеваний, — сказала Нина Тикунова.

— В частности голуби переносят орнитоз и сальмонеллез, – рассказала микробиолог Бардашева.

Во многих местах за рубежом висит надпись «Не кормить голубей – штраф». Место голубей все-таки в лесу. Это изначально дикая птица, сказала Тикунова

— Привычная нам картина — мамы с детьми кормят голубей. А при взлете голубей разлетаются по воздуху бактерии, в том числе может произойти заражение орнитозом. Он очень вреден для маленьких детей, — сказала доктор биологических наук Нина Тикунова.

Также ученый отметила, что заболевания могут переносить и такие птицы, как куры. Она напомнила, что на птицефабриках курам дают антибиотики для исключения такой вероятности, тогда как частные владельцы не всегда об этом беспокоятся.

Тикунова рассказала, что птичьи фекалии могут быть удобрением, но в низкой концентрации. Иначе они могут погубить все посадки.

Ученый отметила, для того чтобы не заразиться инфекциями от фекалий нужно соблюдать элементарные нормы гигиены и безопасности – мыть руки, дезинфицировать туалет.

Читайте в ближайшее время большой проект о круговороте фекалий в нашей жизни.

Кругом фекалии: заражают гнойными инфекциями испражнения собак, голубей и человека в Бердске

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН рассказали о вреде фекалий

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От редакции

Соблюдаете нормы гигиены?

аксакал, 24 марта 2020 19:05
Сколько собак в парке - столько и фекалий. Ведь никто из собачников не убирает за своей собакой. И никогда не будет убирать, пока менты не будут их штрафовать за сам факт появления в парке с собакой. А жаловаться на фекалии Курьер может хоть до посинения. Это все бесполезно!
Аноним, 25 марта 2020 13:43
город собачьего говна, бессовестных собачатников и чиновников-бездельников. А иногда пишут, что Бердск занимает какие-то места по экологии, уюту и чистоте. Если собрать все собачье говно только в центре микрорайона у Гермеса, получится пирамида Хеопса, можно возить эти комиссии, чтобы они воочию видели, что Бердск это абсолютный лидер по антисанитарии и быдлятнику части населения. Ну а если еще с учетом в хлам разбитых городских дорог, которые и дорогами назвать нельзя, можно претендовать на лидерство Бердска в масштабах России. При этом в городе есть администрация, все попа-места забиты чиновниками, все получают бюджетные деньги и в ус не дуют.
Аноним, 25 марта 2020 15:42
Спасибо сайту, что не оставляете эту тему. Хотя сейчас не до этого.
Аноним, 24 марта 2020 19:09
"Повстречалась я с бравым военным,
На скалистом морском берегу,
Ой, девчонки, режим с гигиеной
Нарушали мы на каждом шагу!
Страсть повергла в пучину,
Об одном только помню,
Ой, такой был мужчина,
Ну, настоящий полковник." Пугачёва?
Raven, 24 марта 2020 20:01
"...режим с гигиеной
Нарушали мы на каждом шагу!"
территорию что ли метили
Аноним, 24 марта 2020 21:41
Мне непонятно почему это тупое правительство до сих пор еще не берет налог с держателей животных и тех кто паркует свои авто возле дома. Это же автодром все загородили своими шушлайками.
Аноним, 25 марта 2020 09:13
все в кучу смешали
Аноним, 24 марта 2020 21:44
В роще где памятник Чернобыльцам вот там пофотографируйте а ведь никто из держателей собак не придет туда убирать на субботник.
Аноним, 25 марта 2020 09:49
в городе нет власти, не исполняются законы, поэтому весь город засран. На до заставить убирать это говно чиновников которые получают зарплату и ничего не делают. Первыми выгнать на уборку директора приюта "Надежда" с его штатом и зам мэра отвечающего за вопросы выгула собак. Или в городе нет КТО отвечает за это безобразие. Пусть вернут всю зар.плату. Как так ничего не делают, а деньги получают.Возбудить уголовное дело и наконец разобраться почему в городе полный бардак, кто в этом виноват и назначить наказание. Деньги то бюджетные.
Юрий Шпедт, 25 марта 2020 05:34
"Ваше мнение ценно: оставьте комментарий!
Убедили. Обнадёжили. Считай что купили наивного пенсионера...
Где моё мнение!??
Напоминаю, что силами газетчиков страна рушилась и рушилась, а картинку рисовали "ВСЁ ХОРОШО". Это я про СССР.
Чувствуйте, пожалуйста ответственность за содеянное, господа журналисты и товарищи редакторы!
фыва, 25 марта 2020 10:31
Юра, ты вообще не в тему пишешь?
Аноним, 25 марта 2020 12:52
Юре Шпедту собак держать точно нельзя:)
житель, 25 марта 2020 12:11
Давно пора обложить САБАЧНИКОВ налогом да таким,чтоб уборщикам фекалий было не стыдно убирать за такую зарплату. Дума пока думает а время уже прошло.
Boeing 777-300ER, 25 марта 2020 12:27
Проблему собачьего говна можно решить только одним способом - полный запрет на содержание собак в многоквартирных домах. И точка. Собака - только в частном доме. За нарушение уголовная статья. Я бы давно уже так и сделал.
Аноним, 25 марта 2020 13:52
Пожалуй. Можно начать с запрета на крупняк в квартирах. Или как в Китае:"Впервые социальную рейтинговую систему для хозяев собак ввели в городе Шаосин в 2016 году. Владельцы питомцев регистрировались в специальном приложении, где по умолчанию получали 12 баллов. От их количества зависит, как поступит полиция с участником программы, если он нарушит правила владения животным. К примеру, за выгул собаки без поводка с хозяина снимали три балла, а за повторное нарушение — шесть баллов и назначали штраф от 30 до 70 долларов .С тех пор о подробностях работы системы в Шаосине почти ничего неизвестно, поэтому теперь главным инициатором методики считается город Цзинань. В марте 2018 года в местных СМИ опубликовали новый список требований, которые влияют на рейтинг владельцев собак.
•Во время каждой прогулки владельцы должны носить с собой лицензию и документы, подтверждающие право на владение собакой;
•Собаку могут выгуливать только совершеннолетние и на поводке, длина которого не превышает полтора метра;
•Владельцы собак должны убирать за ними;
•Собакам запрещено находиться в государственных учреждениях, в общественном транспорте, в школах, больницах, детских садах, парках, на публичных площадях, в спортивных залах, отелях, ресторанах, на рынках и в торговых центрах;
•Собакам запрещено плавать или играть в фонтанах или в других публичных водных зонах.
Право на владение, или так называемую лицензию на собаку, выдают китайские власти. Для этого нужно зарегистрировать и вакцинировать животное, после чего его фотографируют, а под кожу ему имплантируют микрочип. Хозяин получает жетон с QR-кодом, с помощью которого полиция отслеживает возраст собаки, наличие у неё щенков и нужных прививок, а также имеет доступ к личной информации владельца и его количеству баллов. Помимо этого с помощью жетона можно отслеживать местоположение собаки.
Ежегодное обновление лицензии стоит около 50 долларов (примерно 3280 рублей). Если полиция задержит владельца собаки с просроченной лицензией (или без неё), то с него сразу снимают все 12 баллов. В этом случае животное забирают в приют, а для его возвращения хозяин должен сдать специальный экзамен (его детали не уточняются)".
Аноним, 25 марта 2020 20:08
Аноним, 25 марта 2020 13:52
стоит только надеяться, что к власти в России со временем придут очень умные, практичные и рациональные китайцы. Наши озабочены только личными интересами, побольше ухватить пока у корыта. Хорошо живут люди только там где умная и справедливая власть.
пал палыч, 25 марта 2020 13:01
Согласен с Боенгом! Люди-собаководы почему вы такие безответственные.
Аноним, 25 марта 2020 13:59
Во дворе Рогачева 11А собаки регулярно гадят вокруг спортивной детской площадки. Пусть бы просто гуляли, но нет - гадят. Все собачки давно знакомы. Их хозяева - сами знаете кто. Дети играют в футбол на какашках. Новый вид спорта. БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ - уберите сами за собакой-(ИНАЧЕ СОБЕРЁМ ВСЁ И ПРИНЕСЁМ ПОД ДВЕРЬ). Из окон всех видим.
Гость, 25 марта 2020 15:35
"Василь Иванычу доложЫли, что во время атаки Петька прятался в кукурузе. Вызывает он Петьку и строго спрашЫвает: Как так - товарищи бьются, а ты в кукурузе прячешься?! Петька ему: Да ты понимаешь, Василь Иваныч, так жЫвот скрутило, так прихватило - пронесло меня там несколько раз подряд! Наверное съел чего-то. Василь Иваныч ему: А ну покажь, пошли в кукурузу покажешь где там чеВо??! Понуро пошёл Петька в сторону кукурузного поля, водил-водил - нашёл! Вот! - показывает на две кучи г***на. Василь Иваныч пристально рассмотрел и говорит: А ведь это, Петька, одна куча - лошадиного, другая - коровьего?! Это ж не человечье! А Петька ему: Дык, Васи-и-и-иль Ива-а-а-аныч, с твоими атаками рази по-человечьи по...какаешь?!"
Аноним, 25 марта 2020 20:10
очень глупо и не к месту.
Галя, 05 апреля 2020 14:59
В моем подъезде живет молодая семья, они всегда убирают за своей собакой после прогулки. Огромный им респект. Низкий им поклон. Я их уважаю и платонически люблю. Жаль, что они одни во всем доме так делают.

Еще ребенок в сад ходит и у них площадка для прогулки рядом с домом где выгуливаю собак, гавно слоями, как в торте, снег таит и гавно на уровень ниже опускается. Зачем пишу? Да, мыслями делюсь. Я это вижу, но почему это не видит(не думает, не раскидывает мозгами) человек гуляющей с собакой.

А еще коты и кошки писающие в песочницы детские.

Я не знаю легче ли мне стало, от того что фекалии собак на третьем месте эпидемиологической опасности для человека. Все равно стремно же. Красоту весны портит.

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