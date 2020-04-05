Кругом фекалии: заражают гнойными инфекциями испражнения собак, голубей и человека в Бердске

Оттаявшие фекалии собак под ногами могут переносить синегнойную палочку, золотистый стафилококк. Коронавирус две недели сохраняется в фекалиях человека. Голуби переносят орнитоз и сальмонеллез. Чем еще опасны испражнения, рассказали сотрудники Института химической биологии СО РАН.

Фекалии переносят инфекции и опасные вирусы, в том числе коронавирус

С началом весны в Бердске на каждом шагу под ногами лежат фекалии собак. Они оттаяли после зимы. Оказывается, вместе с испражнениями животных мы можем принести домой разные инфекции. Например, синегнойную палочку или стафилококки. Они вызывают воспалительные и гнойные процессы в тех местах, куда попадают (например: нос, горло, рана). Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали доктор биологических наук Нина Тикунова и микробиолог Алевтина Бардашева, сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в интервью 17 марта.

Фекалии окружают нас везде – под ногами собачьи, на крышах домов птичьи испражнения, в канализационных стоках человеческие. Интересно, что самые опасные из них — фекалии людей. Напомним, что коронавирус две недели сохраняется в фекалиях переболевшего человека. Кроме того Нина Викторовна рассказывала, что именно «перескочивший» коронавирус от животного к человеку дал вспышку эпидемии вируса в мире.

Фекалии собак

Чем конкретно опасны фекалии собак, которые находятся под ногами у нас всю весну?

— С обувью, конечно, могут разноситься инфекции. Вы можете принести микробы домой, — сказала микробиолог Алевтина Бардашева.

Фекалии переносят условно патогенные инфекции, подчеркнула микробиолог. Например, синегнойную палочку, золотистый стафилококк. Эти инфекции могут вызвать у людей с ослабленным иммунитетом воспалительные процессы в том месте, куда они попадают, где происходит локализация инфекционного очага.

— Если инфекционный агент попадет в нос, то может возникнуть хронический насморк, если попадет в рану, то может начаться нагноение, — отметила Нина Тикунова.

При этом подчеркнула, что сильно бояться заразиться не стоит.

— Пугаться этого не надо. Как правило, все многое из того, что переносят собаки – все это от людей. Так как они живут с нами в одной обстановке, если это домашние собаки, они приобретают и нашу условно-патогенную флору, — сказала Тикунова.

Когда фекалии высыхают на солнце, от них летит аэрозоль из микроорганизмов, если на них случайно наступить. В этом случае с частицами по воздуху могут распространяться и вирусы.

— Но, к счастью, от привитых от бешенства собак не много инфекций, которыми мы можем заразиться, — уточнила ученый.

Ученый отметила, что сильных вспышек заболеваемости весной не фиксируется. Следовательно, этот период не критично опасен для нас.

Фекалии собак, как и все испражнения хищников не являются удобрением для почвы. В отличии, например, от навоза жвачных животных.

— Если расположить по эпидемиологической опасности для человека, то на первом месте – самые опасные для людей человеческие фекалии. На втором месте птичьи, и только на третьем собачьи, — сказала Нина Викторовна.

Фекалии человека

— Человеческие фекалии зачастую переносят кишечные заболевания и ОРВИ, в том числе вирус гриппа, — отметила Нина Викторовна.

Она вспомнила, как во времена перестройки у людей развилась склонность использовать подъезды и лифты домов в качестве туалетов. Домофоны ставили на подъездных дверях в первую очередь по этой причине.

— Человек от фекалий другого человека может заразиться с большей вероятностью потому, что там могут находиться инфекции опасные именно для людей, — рассказала Нина Тикунова.

Все-таки чаще всего вирусы передаются через руки. Поэтому во время эпидемий важно чаще мыть с моющими средствами руки, напомнила ученый.

Фекалии птиц

Опасны ли фекалии птиц, также рассказали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины

— Голуби – это крайне нежелательные птицы, переносящие инфекции. Их даже называют крылатыми крысами. Они переносят много заболеваний, — сказала Нина Тикунова.

— В частности голуби переносят орнитоз и сальмонеллез, – рассказала микробиолог Бардашева.

Во многих местах за рубежом висит надпись «Не кормить голубей – штраф». Место голубей все-таки в лесу. Это изначально дикая птица, сказала Тикунова

— Привычная нам картина — мамы с детьми кормят голубей. А при взлете голубей разлетаются по воздуху бактерии, в том числе может произойти заражение орнитозом. Он очень вреден для маленьких детей, — сказала доктор биологических наук Нина Тикунова.

Также ученый отметила, что заболевания могут переносить и такие птицы, как куры. Она напомнила, что на птицефабриках курам дают антибиотики для исключения такой вероятности, тогда как частные владельцы не всегда об этом беспокоятся.

Тикунова рассказала, что птичьи фекалии могут быть удобрением, но в низкой концентрации. Иначе они могут погубить все посадки.

Ученый отметила, для того чтобы не заразиться инфекциями от фекалий нужно соблюдать элементарные нормы гигиены и безопасности – мыть руки, дезинфицировать туалет.

Читайте в ближайшее время большой проект о круговороте фекалий в нашей жизни.