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Кому даст кредитные каникулы, разъяснил Сбербанк: ипотека до 1, 5 млн руб., автокредит до 600 тыс.руб.

18:05 05.04.2020 Фото: www.pexels.com
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А так же на потребительские кредиты для физических лиц менее 250 тысяч, а также на кредитные карты для физлиц до 100 тысяч. Индивидуальные предприниматели могут оформить кредитные каникулы для потребительского кредита, если его сумма не превышает 300 тысяч рублей.

Кому даст кредитные каникулы, разъяснил Сбербанк: ипотека до 1, 5 млн руб., автокредит до 600 тыс.руб.
В Сбербанке посоветовали оформлять отсрочку платежей только в том случае, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Кому даст кредитные каникулы, разъяснил Сбербанк: ипотека до 1, 5 млн руб., автокредит до 600 тыс.руб.

Кому даст кредитные каникулы, разъяснил Сбербанк: ипотека до 1, 5 млн руб., автокредит до 600 тыс.руб.Постановление губернатора Травникова: кому дополнительно разрешили работать в Новосибирской области. И БердскеЕщё 8 новостейСюжет: Коронавирус.Бердск.ВопросыВолонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в БердскеГотов принимать на карантин по коронавирусу прилетевших из-за границы лагерь «Юбилейный» в БердскеЕщё 428 новостей

В Сбербанке назвали верхнюю планку кредитов, по которым предоставляются каникулы из-за ситуации с коронавирусом, пишет РИА Новости.
Так, отсрочка платежей распространяется на ипотеку до 1,5 миллиона рублей, на автокредит до 600 тысяч, на потребительские кредиты для физических лиц менее 250 тысяч, а также на кредитные карты для физлиц до 100 тысяч. Индивидуальные предприниматели могут оформить кредитные каникулы для потребительского кредита, если его сумма не превышает 300 тысяч рублей.
В Сбербанке посоветовали оформлять отсрочку платежей только в том случае, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов. При этом кредитная организация готова предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика, которую необходимо обсуждать с банком.

Сейчас для оформления кредитных каникул обращаются в основном те, кто не может предоставить справки об ухудшении финансового положения: только каждая десятая заявка подтверждена официальным документом, добавили в Сбербанке.
В пятницу Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы, в течение которых не должны начисляться штрафы и пени. Также нельзя требовать досрочных выплат, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю. В свою очередь, заемщик имеет право досрочно погасить кредит.
Согласно закону физлица и ИП, взявшие кредит до вступления документа в силу, смогут до 30 сентября обратиться за отсрочкой платежей на срок до полугода, если их доход за предшествующий месяц снизился на 30 и более процентов по сравнению с прошлым годом.

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От редакции

Будете брать кредитные каникулы?

Аноним, 05 апреля 2020 20:32
Нет не будем. Консультировались со Сбербанком. Сказали, что могут предоставить, но с дальнейшим получением кредита могут возникнуть проблемы.
Вот такое вот нашино простоквашино

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