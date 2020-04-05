Кому даст кредитные каникулы, разъяснил Сбербанк: ипотека до 1, 5 млн руб., автокредит до 600 тыс.руб.

А так же на потребительские кредиты для физических лиц менее 250 тысяч, а также на кредитные карты для физлиц до 100 тысяч. Индивидуальные предприниматели могут оформить кредитные каникулы для потребительского кредита, если его сумма не превышает 300 тысяч рублей.

В Сбербанке посоветовали оформлять отсрочку платежей только в том случае, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов

В Сбербанке назвали верхнюю планку кредитов, по которым предоставляются каникулы из-за ситуации с коронавирусом, пишет РИА Новости.

Так, отсрочка платежей распространяется на ипотеку до 1,5 миллиона рублей, на автокредит до 600 тысяч, на потребительские кредиты для физических лиц менее 250 тысяч, а также на кредитные карты для физлиц до 100 тысяч. Индивидуальные предприниматели могут оформить кредитные каникулы для потребительского кредита, если его сумма не превышает 300 тысяч рублей.

В Сбербанке посоветовали оформлять отсрочку платежей только в том случае, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов. При этом кредитная организация готова предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика, которую необходимо обсуждать с банком.



Сейчас для оформления кредитных каникул обращаются в основном те, кто не может предоставить справки об ухудшении финансового положения: только каждая десятая заявка подтверждена официальным документом, добавили в Сбербанке.В пятницу Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы, в течение которых не должны начисляться штрафы и пени. Также нельзя требовать досрочных выплат, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю. В свою очередь, заемщик имеет право досрочно погасить кредит.Согласно закону физлица и ИП, взявшие кредит до вступления документа в силу, смогут до 30 сентября обратиться за отсрочкой платежей на срок до полугода, если их доход за предшествующий месяц снизился на 30 и более процентов по сравнению с прошлым годом.