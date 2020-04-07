16 против одного: Горсовет обвинил депутата Сычева — не те вопросы задает мэру Бердска

В письме несогласных депутаты выступили против вопросов, которые их коллега подготовил для отчета главы города о работе за прошлый год. Николай Сычев уверен, что выражает чаяния своих избирателей, а не отстаивает личные интересы. Полный текст письма.

В декабре 2018 года Николая Сычева приглашали на комиссию по этике

Депутаты бердского горсовета сегодня, 7 апреля, направили в «Курьер. Среда. Бердск» письмо, в котором выразили несогласие с вопросами одного из своих коллег. Их он направил мэру Бердска Евгению Шестернину в преддверии сессии, где глава должен был отчитываться о своей работе за год.

— Мы, депутаты Совета депутатов города Бердска, не разделяем форму и содержание ваших вопросов к главе Бердска в связи с тем, что во-первых, все вопросы, заданные вами через СМИ, уже не раз обсуждались и получали ответы на различных уровнях; от общественного, городского, до прокуратуры. Во-вторых, существует определенный регламент формирования данных вопросов. Зная это, вы, тем не менее, задаете их через СМИ с одной лишь целью — формирование, мягко говоря, своего политического капитала. Считаем неприемлемым для депутата вести политику «местничковых интересов» под прикрытием депутатской деятельности, в том числе решая свои личные вопросы, — сказано в обращении к депутату, которое подписали 16 народных избранников.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» спикер горсовета Валерий Бадьин, речь идет о депутате Николае Сычеве. Напомним, что в конце марта Николай Федорович обратился в редакцию с просьбой обнародовать его вопросы.

— На мой взгляд, работа главы администрации Бердска должна заключаться в повышении уровня качества жизни населения и в создании условий через преобразование и нововведение их жизни. А ответит ли глава честно и откровенно на мои вопросы — это на его совести, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Сычев.

Он задал вопросы о текучке кадров мэрии и генплане, о привлечении инвесторов и развитии жилищного строительства в юго-западной части города, о газификации и сооружении тротуаров в частном секторе, о транспортном сообщении с микрорайоном Юго-Восточным.

Как правило, свои вопросы перед отчетом мэра в специально созданную рабочую группу направляют как депутатские комитеты, так и народные избранники в индивидуальном порядке.

— Он опубликовал вопросы, а мы дали общий ответ. Вот и все, — прокомментировал Валерий Георгиевич, отметив, что Сычев давно безосновательно создает шумиху, волнение в народе. — Это наше мнение. Мы высказали свое несогласие с его позицией. Никаких санкций к депутату законом не предусмотрено.

Между тем, сам Николай Сычев письмо от коллег еще не получал, рассказал он «Курьер. Среда. Бердск» во вторник.



— Я удивлен. Нас озадачили подготовкой вопросов главе. Я сделал и пустил это в публичное пространство. Почему в горсовете посчитали, что я решаю местечковые задачи и личные интересы? Все, о чем я спросил, волнует избирателей Бердска, и не только моего 17-го округа, — рассмеявшись, прокомментировал Николай Федорович.

По его словам, вопросы он задавал не 16-ти депутатам, подписавшим письмо, а градоначальнику, который будет отчитываться о своей работе.

— Пожалуйста, пусть обсуждают, никто не запрещает высказать свою позицию, заявить, что не согласны со мной. Но вы извините, каждый из 33 депутатов имеет свою позицию. Моя основана на чаяниях избирателей моего 17-го округа. Зачем депутатам давать оценку моей деятельности. Это пусть делают избиратели на выборов при голосовании, — парировал Сычев.

Он заявил, что при получении ответов от исполнительной власти он все равно попросил бы опубликовать их — соответствуют ли они заданным вопросам или просто отписка. Николай Федорович рассказал, что, несмотря на самоизоляцию, люди обращаются и по щебенению ул. Мусоргского, и по газификации ул. Терешковой:

— Люди не верят, что администрация способна что-то решить. От главы мне до 10 апреля должен придти ответ по газификации. Если у бердчан вопросы остаются, то значит, либо ответы не удовлетворяют горожан, либо не было широкого общественного обсуждения.

Пока публиковали это материал Николай Сычев сообщил, что получил письмо из горсовета. И сейчас он готовит на него официальный ответ, который направит в том числе в «Курьер. Среда. Бердск».