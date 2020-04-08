08.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Исключила из партии и требует увольнения за дебош в аэропорту замминистра Овсянникова «Единая Россия»

18:38 08.04.2020 Фото: ЕР
0

В «ЕР» назвали его поведение хамским. В аэропорту Ижевска замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников в нецензурной и грубой форме, отказавшись проходить необходимый досмотр, оскорбил сотрудников полиции и авиакомпании. Дело направлено в суд.

Исключила из партии и требует увольнения за дебош в аэропорту замминистра Овсянникова Единая Россия
«Единая Россия» исключила Овсянникова из партии и требует его увольнения

Президиум Генсовета «Единой России» исключил из партии замминистра промышленности и торговли, экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Ранее Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала Президиуму Генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя принятое решение.

«Убежден, что такие люди не могут работать и в органах власти. «Единая Россия» ставит вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову нами направлено», — заключил Турчак.

Напомним, 5 апреля замминистра торговли, экс-губернатор Дмитрий Овсянников устроил дебош в аэропорту Ижевска, в нецензурной и грубой форме отказавшись проходить необходимый досмотр и оскорбив сотрудников полиции и работников авиакомпании. В отношении него составлен административный материал, который уже направлен в суд.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как организовать рабочее место школьника на дистанционном обучении, рассказал Роспотребнадзор
19:20 08-04-2020
Как организовать рабочее место школьника на дистанционном обучении, рассказал Роспотребнадзор
БердскКого накажут за нарушение самоизоляции в Бердске?
19:17 08-04-2020
Кого накажут за нарушение самоизоляции в Бердске?
Что нельзя делать в чистый четверг 9 апреля и как нужно убираться и мыться
19:15 08-04-2020
Что нельзя делать в чистый четверг 9 апреля и как нужно убираться и мыться
25% застройщиков приостановили строительство жилья на месяц в связи с COVID-19
19:15 08-04-2020
25% застройщиков приостановили строительство жилья на месяц в связи с COVID-19
Обряд на исполнение желания в Полнолуние 8 апреля 2020 года
19:05 08-04-2020
Обряд на исполнение желания в Полнолуние 8 апреля 2020 года
1175 человека заболели COVID-19 в 56 регионах за 8 апреля в России. Список регионов
19:04 08-04-2020
1175 человека заболели COVID-19 в 56 регионах за 8 апреля в России. Список регионов
Писательница Джоан Роулинг рассказала свой способ излечения от коронавируса и поделилась видео специальной техники
18:58 08-04-2020
Писательница Джоан Роулинг рассказала свой способ излечения от коронавируса и поделилась видео специальной техники
Ураган сорвал крышу у Пенсионного фонда в райцентре Новосибирской области
18:53 08-04-2020
Ураган сорвал крышу у Пенсионного фонда в райцентре Новосибирской области
Я могу ими и задницу подтереть: Работник китайской фабрики вытирает свою обувь одноразовыми медицинскими масками
18:48 08-04-2020
Я могу ими и задницу подтереть: Работник китайской фабрики вытирает свою обувь одноразовыми медицинскими масками
Исключила из партии и требует увольнения за дебош в аэропорту замминистра Овсянникова "Единая Россия"
18:38 08-04-2020
Исключила из партии и требует увольнения за дебош в аэропорту замминистра Овсянникова