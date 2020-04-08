Исключила из партии и требует увольнения за дебош в аэропорту замминистра Овсянникова «Единая Россия»

В «ЕР» назвали его поведение хамским. В аэропорту Ижевска замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников в нецензурной и грубой форме, отказавшись проходить необходимый досмотр, оскорбил сотрудников полиции и авиакомпании. Дело направлено в суд.

«Единая Россия» исключила Овсянникова из партии и требует его увольнения

Президиум Генсовета «Единой России» исключил из партии замминистра промышленности и торговли, экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Ранее Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала Президиуму Генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя принятое решение.

«Убежден, что такие люди не могут работать и в органах власти. «Единая Россия» ставит вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову нами направлено», — заключил Турчак.

Напомним, 5 апреля замминистра торговли, экс-губернатор Дмитрий Овсянников устроил дебош в аэропорту Ижевска, в нецензурной и грубой форме отказавшись проходить необходимый досмотр и оскорбив сотрудников полиции и работников авиакомпании. В отношении него составлен административный материал, который уже направлен в суд.