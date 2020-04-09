Все меры поддержки бизнеса Путиным: сроки сдачи отчетности, отсрочки по налогам, кого поддержат и куда обращаться в России. И Бердске тоже

Всем организациям и ИП можно подать документы, которые нужно представить в марте — мае 2020 года, на три месяца позже.

Как в России поддерживают бизнес в пандемию

Из-за распространения коронавируса правительство продлило сроки перечисления обязательных платежей, сдачи отчетности и установило допоснования для отсрочки и рассрочки. Также был принят ряд иных мер. Обзор специалистов Консультнат.Плюс.

Сдача отчетности

Всем организациям и ИП можно подать документы, которые нужно представить в марте — мае 2020 года, на три месяца позже. К ним относятся:

декларации (исключая отчетность по НДС);

налоговые расчеты о суммах доходов, выплаченных иностранным организациям, и удержанных налогов;

6-НДФЛ;

расчеты по авансовым платежам.

Кроме того, до 15 мая 2020 года продлили срок представления декларации по НДС и расчета по страховым взносам за I квартал 2020 года.

Перенос этих сроков не влияет на срок перечисления обязательных платежей, даже если он привязан к сроку сдачи отчетности. О переносе сроков уплаты читайте ниже.

Что касается переноса срока сдачи бухотчетности в налоговую на три месяца (это также предусмотрено правительством), то данный перенос затрагивает только следующие организации:

компании, в бухотчетности которых есть сведения, составляющие гостайну;

компании, которые попали под западные санкции и включены в специальный перечень.

Остальные должны отчитаться не позднее 6 мая. Так разъяснили Минфин и ФНС.

Изменения по срокам, которые приходились бы на период с конца марта по апрель и затрагивали наибольшее число организаций, см. в нашем материале.

Уплата налогов и взносов

Малый и средний бизнес

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр по состоянию на 1 марта 2020 года и ведут деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики (перечень определяет правительство), продлены сроки уплаты ряда обязательных платежей.

На шесть месяцев:

налога на прибыль за 2019 год;

единого налога при УСН за 2019 год;

ЕСХН за 2019 год;

налогов (кроме НДС, НПД и налогов, перечисляемых организацией и ИП в качестве налоговых агентов) и авансовых платежей по ним за март и I квартал 2020 года.

На четыре месяца:

налогов (кроме НДС, НПД и налогов, перечисляемых организацией и ИП в качестве налоговых агентов) и авансовых платежей по ним за апрель – июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 года;

налог, уплачиваемый при ПСН, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года.

На три месяца:

НДФЛ для ИП за 2019 год.

Кроме того, перенесли сроки уплаты авансов по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу:

за I квартал 2020 года — не позднее 30 октября 2020 года;

за II квартал 2020 года — не позднее 30 декабря 2020 года.

Список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших из-за коронавируса, есть на сайте ФНС.

Обращаем внимание, что принадлежность к пострадавшим отраслям определяют по основному виду деятельности, указанному в ЕГРЮЛ и ЕГРИП на 1 марта 2020 года.

Микропредприятия



Дополнительные меры предусмотрены для лиц, которые:

включены в реестр субъектов малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 марта;

признаются микропредприятиями;

работают в наиболее пострадавших областях.

Для таких организаций и ИП продлили срок уплаты страховых взносов, а также взносов на травматизм:

с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц за март — май 2020 года — на шесть месяцев;

с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц за июнь — июль 2020 года — на четыре месяца.

Кроме того, срок уплаты страховых взносов за 2019 год, исчисленных ИП с дохода выше 300 тыс. руб., продлили на четыре месяца.

Представление документов

Срок исполнения требований о представлении документов (информации) пояснений, полученных с 1 марта до 31 мая 2020 года включительно, продлили на 20 рабочих дней. Если требование получено в этот же период в рамках камеральной проверки декларации по НДС, то срок продлевается на 10 рабочих дней.

Приостановка проверок и течения сроков

Налоговики не назначают до 31 мая 2020 года включительно выездные проверки (включая повторные) и проверки в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. На этот же период приостанавливают проведение уже назначенных проверок.

Кроме того, до 31 мая 2020 года включительно приостановлено течение сроков, касающихся:

оформления результатов проверки;

вынесения решения по проверке;



производства по делам о налоговых правонарушениях.До указанной даты инспекции также не блокируют операции налогоплательщиков-организаций и налоговых агентов (плательщиков страховых взносов) по счетам и их переводы электронных денежных средств.

Предельные сроки направления требований об уплате налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов и процентов, а также принятия решения о взыскании увеличены на шесть месяцев.

Санкции и пени

Налогоплательщиков, которые не представляют документы или сведения в период с 1 марта до 31 мая 2020 года включительно, не штрафуют. То же самое касается и наказания за непредставление документов при контроле уплаты взносов на травматизм.

Налогоплательщикам, которым предоставят отсрочку или рассрочку по дополнительным основаниям (о них читайте ниже), не начисляют пени со дня, установленного законодательством для уплаты налогов и страховых взносов.

Отсрочка и рассрочка

Правительство предусмотрело дополнительные основания в правилах предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, авансовых платежей, страховых взносов (далее – правила).

Кто может претендовать

Новыми основаниями могут воспользоваться:

организации и ИП, которые работают в сферах, наиболее пострадавших из-за коронавируса (перечень сфер деятельности утверждает правительство). Принадлежность к пострадавшим отраслям определяют по основному виду деятельности, указанному в ЕГРЮЛ и ЕГРИП на 1 марта 2020 года;

стратегические, системообразующие и градообразующие организации, которые пострадали из-за коронавируса и не относятся к указанным выше сферам деятельности. Такие организации определяются отдельными решениями правительства.

По каким платежам предоставят

Отсрочку или рассрочку предоставляют по таким обязательным платежам, срок уплаты которых наступил в 2020 году:

налогам;



авансовым платежам по налогам;страховым взносам.Исключение — НДПИ и акцизы. По ним отсрочку или рассрочку по утверждённым правилам не предоставляют.

Отсрочку или рассрочку по взносам на травматизм предоставляет ФСС на основании информации от налоговых органов о принятых решениях о предоставлении отсрочки или рассрочки.

Дополнительные основания для отсрочки или рассрочки



Отсрочку или рассрочку предоставляют, если выполняется хотя бы одно условие:

снижение доходов более чем на 10%;

снижение доходов от реализации товаров, работ, услуг более чем на 10%;

снижение доходов от реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС по нулевой ставке, более чем на 10%. Этот показатель используется в том случае, если объем такой реализации составляет более 50% от общего объема реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав;

получение убытка по налогу на прибыль за отчетные периоды 2020 года, если за 2019 год убытка не было. Наличие убытка определяется по декларации за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором подается заявление об отсрочке или рассрочке.



Размер доходов определяют по законодательству о налогах и сборах. Чтобы рассчитать снижение доходов, нужно сравнить показатели квартала, предшествующего кварталу подачи заявления на отсрочку или рассрочку, и показатели аналогичного периода 2019 года. Если налогоплательщик был зарегистрирован только в прошлом году, то сравнивают показатели двух кварталов, предшествующих кварталу, в котором подается заявление.

Каков общий порядок предоставления

По всем вопросам, которые не урегулированы правилами, нужно руководствоваться общим порядком предоставления отсрочки и рассрочки для лиц, которым причинен ущерб в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы.

Не применяются запреты предоставлять отсрочку (рассрочку), если:

в отношении заинтересованного лица идет производство по делу о налоговом правонарушении, административное производство или таможенное дело;



ранее были нарушены условия отсрочки, рассрочки или инвестиционного кредита;сумма рассрочки превышает сумму чистых активов организации.Кроме того, не применяются ограничения и условия, предусмотренные ст. 63 НК РФ. Данная статья определяет органы, уполномоченные принимать решения об изменении сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов. По утвержденным правилам решение об отсрочке или рассрочке принимает налоговый орган по месту нахождения (месту жительства) заинтересованного лица. Если же организация — крупнейший налогоплательщик, то решение принимает налоговый орган по месту ее учета в таком качестве.

Какие документы нужны

Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по допоснованию нужно подать до 1 декабря 2020 года. Вместе с ним в инспекцию предоставляют:

обязательство соблюдать условия, на которых принимается решение об отсрочке или рассрочке, в течение всего периода изменения срока уплаты;

график погашения задолженности;

обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов, если период отсрочки или рассрочки превышает шесть месяцев. В качестве обеспечения предоставляют в залог недвижимость, кадастровая стоимость которой превышает сумму налогов или страховых взносов, включаемых в график погашения задолженности. Вместо залога может быть предоставлено поручительство или банковская гарантия.

На какой период предоставят отсрочку

Если меньший срок не указан в заявлении, отсрочку предоставляют на год, девять, шесть или три месяца в зависимости от размера снижения доходов, наличия убытков и категории налогоплательщиков.

На какой период предоставят отсрочку

Если меньший срок не указан в заявлении, отсрочку предоставляют на год, девять, шесть или три месяца в зависимости от размера снижения доходов, наличия убытков и категории налогоплательщиков.

Период отсрочки Условия предоставления (должно выполняться хотя бы одно) Снижение доходов Наличие убытков и одновременное снижение доходов Снижение доходов у организаций: 1) стратегических, 2) системообразующих, 3) градообразующих, 4) реализующих социально-значимые товары (услуги) или 5) крупнейших налогоплательщиков Один год более чем на 50% Снижение дохода более чем на 30% Требований к величине убытков нет более чем на 30% Девять месяцев более чем на 30% Снижение дохода более чем на 20% Требований к величине убытков нет более чем на 20% Шесть месяцев более чем на 20% Отсрочка по данному основанию не предоставляется более чем на 10% Три месяца в иных случаях

Обращаем внимание, что организациями, которые реализуют социально значимые товары (услуги), считаются такие организации, у которых за последние два квартала сумма реализации товаров и услуг по ставке НДС 10% составляет более 30% совокупной суммы реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав.

На какой период предоставят рассрочку

Рассрочку по уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов можно получить на условиях их перечисления ежемесячно равными долями начиная с месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении рассрочки. Срок рассрочки выбирает сам налогоплательщик в пределах установленных лимитов: