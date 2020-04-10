Как встать на учет по безработице на 14 556 рублей в Бердске? Дистанционно и через Госуслуги

С 6 апреля идти в центр занятости не нужно. Документы потенциальным безработным оформляют через личный кабинет портала службы занятости населения Новосибирской области. Зайти в личный кабинет можно только через учетную запись портала Госуслуг. Рассказываем, как стать безработным онлайн.

Безработным стать стало проще

Как официально стать безработным в Бердске? В условиях нынешней пандемии коронавируса в мире, этот процесс стал значительно упрощен.

Напомним, с 6 апреля до 30 апреля президентом России Владимиром Путиным объявлены нерабочие дни. Именно поэтому ЦЗН с 6 апреля и до особого распоряжения работает в дистанционном режиме.

Так, директор центра занятости населения Елена Дмитриева сообщила, что сотрудники лично никого не принимают. Специалисты общаются с жителями Бердска по телефону и посредством электронной почты.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 6 апреля у горожан вновь появилась возможность получить статус безработных. До этого постановка на учет была приостановлена, напомним. Но и с 6 апреля идти в центр занятости не нужно. Документы потенциальным безработным оформляют через личный кабинет портала службы занятости населения Новосибирской области. Зайти в личный кабинет можно только через учетную запись портала Госуслуг.

Если человек не зарегистрирован на этом портале, сотрудники центра занятости рекомендуют сначала получить учетную запись. Для этого нужно иметь компьютер или телефон, через которые можно выйти в интернет..

Для регистрации на портале Госуслуг следует указать паспортные данные, СНИЛС и контакты. Учетную запись пнужно будет подтвердить. До объявленных Путиным каникул это можно было сделать в МФЦ. С 6 преля МФЦ возобновил работу, но специалисты многофункционального центра осуществляет только регистрацию документов.

Подтвердить учетную запись можно в личном кабинете держателей банковских карт. Кроме того, логин и пароль учетной записи выдают специалисты центра занятости населения Бердска по телефону 2-11-38.

После регистрации на портале Госуслуг, нужно зайти на сайт службы занятости и пошагово указать все необходимые данные, а затем прикрепить отсканированные или сфотографированные документы:

паспорт (первая страница и прописка);

трудовая книжка;

документ об образовании;

ИНН; СНИЛС; лицевой счёт;

индивидуальная программа реабилитации инвалидов (если есть инвалидность);



справка о средней заработной плате с последнего места работы.

По данным на 9 апреля 678 граждан официально признаны безработными.

Размер пособия

Специалисты центра занятости Бердска работают в напряженном режиме, поэтому до них очень сложно дозвониться. Напомним, максимальный размер пособия по безработице с 1 апреля 2020 года изменился в Бердске. С учетом районного коэффициента он составляет 14 556 рублей.

Пока это касается максимального размера, подчеркнула руководитель Центра занятости населения Елена Дмитриева. Пособие выплачивается полгода для граждан, которые обратились в ЦЗН и имели оплачиваемую работу в течение года перед обращением в службу занятости и год выплачивается для граждан предпенсионного возраста. Для всех остальных размер пособия остался 1800 рублей в месяц, выплата производится в течение трех месяцев.

Обращение Путина

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей.

При этом, пособие в процентном соотношении начисляют тем, кто официально проработал 26 недель в течение года. Безработные получают в течение трех месяцев по 75% от официальной заработной платы, но не более 14 556 рублей, затем еще три месяца — по 60% от зарплаты.

Особую категорию составляют предпенсионеры, которым пособие выплачивают в течение года. К гражданам предпенсионного возраста относятся лица, которые не более чем через 5 лет достигнут пенсионного возраста, установленного Федеральным законом от 3 октября 2018 года.



Предпенсионерам начисляют по 75% от зарплаты в течение трех месяцев (но не выше 14 556 рублей), ещё четыре месяца — по 60%, и пять месяцев — по 45%.

Пособие по безработице начинают выплачивать с момента подачи полного пакета документов. Если человек не отправил какой-то документ, ему начислят пособие после того, как он это сделает.

Вакансии

В новых условиях сотрудники службы занятости дистанционно выдают соискателям направления на работу.

Елена Дмитриева подчеркнула, что все рекомендованные вакансии активны: специалисты заранее созванивались с работодателями. Безработным также следует сначала дозвониться до работодателя и договориться о встрече.На сегодняшний день центр занятости населения Бердска предлагает 67 вакансии соискателям.

Перерегистрация

Жители Бердска интересуются, как оформить перерегистрацию статуса безработного. Отвечаем: все безработные, находящиеся на учете, ранее получили памятки, на которых указаны телефоны специалистов. По ним следует позвонить в день отметки.

Если человек не смог дозвониться, специалисты сами позвонят гражданам, которые должны были прийти на отметку, и перерегистрируют по телефону.

Телефоны центра занятости:

2-77-26, 2-77-27.

Адреса электронной почты: czn_berdsk@ngs.ru, czn_ berdsk1@ngs.ru, iu.bahareva2015@yandex.ru.

Номера мобильных телефонов, на которые можно получить документы: 8-913-797-03-29 и 8-913-937-62-13.