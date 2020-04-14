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Как помогает бизнесу и оставшимся без работы в самоизоляцию власть Бердска?

17:15 14.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: pexels.com
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Мэрия содействует в отсрочке платежей за аренду и по кредитам тем бердским предпринимателям, которые терпят убытки из-за самоизоляции. Одновременно следят за соблюдением прав работников, которые вынуждены сидеть дома.

Как помогает бизнесу и оставшимся без работы в самоизоляцию власть Бердска?
Бизнес и работники теряют доходы из-за коронавируса

Согласно указу президента Путина и постановлению губернатора Новосибирской области Травникова бердские компании постепенно возобновляют на работу. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 6 апреля приступили к работе промышленные предприятия и строительные фирмы. С 11 апреля к ним присоединились некоторые торговые организации и из сферы услуг — торговля автозапчастями, парикмахерские, химчистки и другие.

По информации вице-мэра Бердска по экономике Жанны Шуровой, с 13 апреля открылись в городе еще 166 предприятий, где работает 7000 человек. Однако еще много субъектов малого и среднего бизнеса остаются «за бортом». Они терпят убытки, теряют клиентов, вынуждены распустить сотрудников. По словам Жанны Сергеевны, администрация пытается отслеживать ситуацию, чтобы понимать, как будет складываться экономическое положение города.

— Мы отслеживаем обстановку и через Центр занятости. Люди могут обратиться в отдел по труду городской администрации — орган, который отслеживает соблюдение прав работников. У нас есть телефон горячей линии в Центре развития предпринимательства Новосибирской области — 8-800-600-34-07. Здесь тоже можно получить ответы на интересующие вопросы. Конечно, непростое сейчас время, — констатировала замглавы Бердска.

По ее словам, в мэрию поступают обращения от предпринимателей о снижении арендной платы по муниципальным площадям и земельным участкам, о переносе сроков оплаты. Бердские чиновники готовы посодействовать при обращении по поводу кредитования, всему тому, что связано с банковской системой.
— Такие обращения мы незамедлительно передаем дальше, в банк, которого касается обращение, — пояснила Жанна Шурова.

Губернатор в свою очередь подписал план первоочередных мероприятий по поддержке региональной экономики.

Андрей Травников акцентировал внимание, что поддержку в первую очередь будут получать те предприятия и организации, которые не станут увольнять людей в сложных экономических условиях. Проработаны вопросы расширения программ Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и Фонда микрофинансирования Новосибирской области. До 1 октября текущего года предусмотрено введение отсрочки уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества, включая земельные ресурсы.

Ряд мероприятия плана посвящён поддержке занятости в Новосибирской области. До конца года оставшиеся без работы новосибирцы могут пройти профессиональное обучение, получить дополнительное профобразование. Подобная мера поддержки предусмотрена и для женщин с детьми дошкольного возраста, а также для жителей региона в возрасте 50 лет и старше.

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От редакции

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Гость, 14 апреля 2020 17:45
Зарплаты снизились, а цены в магазинах и аптеках выросли. Зачем нужны такие статьи? Кому и чем они помогают? Сейчас даже приёма граждан и организаций нет у ОМСУ до конца карантина. Они вообще что хотят там делают.

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