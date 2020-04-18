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Третья жертва COVID-19: неделю лечился дома 49-летний мужчина в Новосибирске. Он третий умерший от коронавируса

22:06 18.04.2020 Фото: www.pexels.com
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По данным оперативного штаба на 20 часов 18 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Третья жертва COVID 19: неделю лечился дома 49 летний мужчина в Новосибирске. Он третий умерший от коронавируса
Пациент получал терапию согласно утвержденному протоколу лечения коронавирусной инфекции
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Третья жертва COVID 19: неделю лечился дома 49 летний мужчина в Новосибирске. Он третий умерший от коронавируса

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В Новосибирской области скончался еще один пациент с коронавирусом

По данным оперативного штаба на 20 часов 18 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 пациентов здоровы и выписаны. Три человека скончались.

Умершему сегодня мужчине было 49 лет. Он заболел в начале апреля, к врачам обратился только через неделю. С двусторонней пневмонией его госпитализировали в стационар, где вскоре перевели в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ. Пациент получал терапию согласно утвержденному протоколу лечения коронавирусной инфекции. Новосибирские врачи консультировались с московскими коллегами. Однако мужчина скончался.

С учетом тяжести состояния пациента при поступлении, напоминаем: при первых признаках ОРВИ обращайтесь за медицинской помощью! Не занимайтесь самолечением!

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 1926 человек. 9917 – сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 928 случаев ОРВИ и гриппа. Госпитализировано с этими диагнозами 37 человек.

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От редакции

Сидите дома.

Аноним, 18 апреля 2020 22:23
НВР:
Родина призвала работать, ходим на работу, дети в сад.
Аноним, 19 апреля 2020 00:04
Предположительно большинство из нас в Бердске уже переболело этим вирусом еще в марте. Дышать было тяжело, в глазах темнело, грудная клетка болела, лечились Ингавирином 90 неделю, что и помогло.
Аноним, 19 апреля 2020 00:16
Если помогло за неделю, то увы, это было скорее всего не оно.

ОРВИ и ОРЗ много разных. Про конкретно этот COVID-19 медики из штатов говорят, что проходит он только примерно через 5 недель. Да и то не полностью. Причём первых две недели - это инкубационный период, который переносится вообще всеми довольно легко (в этом его особое коварство и есть). Криз случается лишь на третьей неделе.

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