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Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео

13:42 19.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Благочинный отец Владимир поздравил читателей «Курьер. Среда. Бердск» с великим христианским праздником. Горожане молятся, чтобы дети и взрослые были живы и здоровы. И заявляют, что коронавирус празднику не помеха.

Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео
Горожане в масках освящают куличи
Сюжет: Православные обряды
Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео

Молитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвыЕдиницы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видеоЕщё 74 новостей

Пасха — один из главных православных праздников. Ежегодно сотни верующих отправляются в храмы на богослужение. Из-за коронавируса РПЦ отменила пасхальные службы с присутствием людей. Их проводят онлайн.

19 апреля площадь и дорога к кафедральному собору Преображения Господня пусты. На территории храма людей единицы.
Отец Владимир поздравил читателей «Курьер. Среда. Бердск» с великим праздником.

— Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Мы говорим и дай Бог чтобы верили, что Христос победил смерть и Господь дает нам возможность вечной, радостной жизни с Богом. На Божественной литургии были не все желающие. Но дома, многие молились, зажигали свечи. Дай Бог, чтобы эти молитвы чаще были и возносились к Господу ежедневно. Тогда и радость нашу никто не сможет отнять,- сказал батюшка.

Освящение куличей и яиц — древняя традиция. В 2019 году в Бердске на площади Горького сотни куличей и яиц из храма раздали на Пасху. По словам священнослужителя, если раньше куличи освящали сотни горожан, сегодня — единицы. Горожане соблюдают самоизоляцию. Как и просили священнослужители, на территорию храма прихожане приходят в масках.
— Коронавирус коронавирусом, а праздник, есть праздник. Пасху мы отмечаем с семьей. Ребятишкам нравятся яичные бои. Зажигаем свечи. Молимся. В этом году будем молиться, чтобы дети и взрослые были живы и здоровы, — рассказала Наталья.

Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео
Единицы вместо тысяч прихожан освятили куличи у храмов Бердска 19 апреля. Смотрите видео

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Освящали куличи и яйца?

Андрей, 19 апреля 2020 13:47
Самые организованные и сознательные люди!о.Владимиру огромное спасибо за праздник! Христос воскресе! Воистину воскресе!
Аноним, 19 апреля 2020 14:59
НВР:
Да, конечно! Каждый год освящаем. Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

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