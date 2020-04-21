Денег нет у людей: Не штрафами, а объяснениями бороться с нарушителями самоизоляции призывает жительница Бердска

В шапках и шортах молодежь и взрослые вывали на улицы города. Уговоры и даже угроза получить штраф на бердчан не действует. Смотрите на видео.

Алевтина Березовская против штрафов за нарушение самоизоляции

Несмотря на самоизоляцию, 21 апреля Бердск живет обычной жизнью. Ребятня гоняет на самокатах и велосипедах. Молодежь ездит по городу на скутерах. На улице +25, многие, надев шорты наслаждаются теплыми деньками. Старшее поколение в шапках и плащах прогуливается по улицам.

В связи с тем, что число заболевших коронавирусом в Новосибирской области ежедневно растет, рассматривается вопрос о продлении режима самоизоляции и после 30 апреля.

По мнению работницы ритуальной сферы Алевтины Березовской, режим самоизоляции может быть продлен до середины мая. А для поддержания общественного порядка нужно проводить разъяснительную работу.

— Штрафовать жалко. Откуда у них деньги? Нужно полиции и дружинникам объяснять и убеждать, чтобы быстро все шли домой! — предложила Алевтина Владимировна.

Две недели патрульные Росгвардии проводят разъяснительную работу с бердчанами, находящимися на улицах города без острой необходимости. Регистрируют от 20 до 30 профилактических бесед.

— К тем нарушителям, на которых профилактические беседы не влияют, применяют меры административного реагирования. На таких лиц в Бердске составлено два административных протокола. Они уже рассмотрены в суде и по ним вынесены определенные решения, — рассказал начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов.

Автор видео Елена Белоусова