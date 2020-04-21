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Денег нет у людей: Не штрафами, а объяснениями бороться с нарушителями самоизоляции призывает жительница Бердска

21:56 21.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В шапках и шортах молодежь и взрослые вывали на улицы города. Уговоры и даже угроза получить штраф на бердчан не действует. Смотрите на видео.

Денег нет у людей: Не штрафами, а объяснениями бороться с нарушителями самоизоляции призывает жительница Бердска
Алевтина Березовская против штрафов за нарушение самоизоляции
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Денег нет у людей: Не штрафами, а объяснениями бороться с нарушителями самоизоляции призывает жительница Бердска

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Несмотря на самоизоляцию, 21 апреля Бердск живет обычной жизнью. Ребятня гоняет на самокатах и велосипедах. Молодежь ездит по городу на скутерах. На улице +25, многие, надев шорты наслаждаются теплыми деньками. Старшее поколение в шапках и плащах прогуливается по улицам.

В связи с тем, что число заболевших коронавирусом в Новосибирской области ежедневно растет, рассматривается вопрос о продлении режима самоизоляции и после 30 апреля.

По мнению работницы ритуальной сферы Алевтины Березовской, режим самоизоляции может быть продлен до середины мая. А для поддержания общественного порядка нужно проводить разъяснительную работу.

— Штрафовать жалко. Откуда у них деньги? Нужно полиции и дружинникам объяснять и убеждать, чтобы быстро все шли домой! — предложила Алевтина Владимировна.

Две недели патрульные Росгвардии проводят разъяснительную работу с бердчанами, находящимися на улицах города без острой необходимости. Регистрируют от 20 до 30 профилактических бесед.

— К тем нарушителям, на которых профилактические беседы не влияют, применяют меры административного реагирования. На таких лиц в Бердске составлено два административных протокола. Они уже рассмотрены в суде и по ним вынесены определенные решения, — рассказал начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов.

Денег нет у людей: Не штрафами, а объяснениями бороться с нарушителями самоизоляции призывает жительница Бердска
Денег нет у людей: Не штрафами, а объяснениями бороться с нарушителями самоизоляции призывает жительница Бердска
Денег нет у людей: Не штрафами, а объяснениями бороться с нарушителями самоизоляции призывает жительница Бердска
Денег нет у людей: Не штрафами, а объяснениями бороться с нарушителями самоизоляции призывает жительница Бердска

Автор видео Елена Белоусова

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Как бороться с нарушителями режима самоизоляции?

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