30.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Клип группы Little Big на песню Skibidi стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube

09:20 30.04.2020 Фото: Скриншот видео
0

Именно Прусикин придумал исполняемый в ролике танец, который прославился на весь мир.

Клип группы Little Big на песню Skibidi стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube

Little Big должна была представить Россию на Евровидении-2020

Клип группы Little Big на песню Skibidi собрал более 400 миллионов просмотров и стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube.

 Поздравляю! Совсем большой стал, больше всех в СНГ вымахал, — написал в «Инстаграме» лидер группы Илья Прусикин.

Именно Прусикин придумал исполняемый в ролике танец, который прославился на весь мир. Меньше чем за два года клип собрал 3,4 миллиона лайков. Также Little Big запустили в соцсетях флешмоб #skibidichallenge, который собрал огромное количество последователей.

Напомним, группа Little Big должна была представить Россию на Евровидении-2020, но международный песенный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

Источник: life.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Танцевали Skibidi?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ваучеры вместо денег за отмененные рейсы выдаст россиянам «Аэрофлот»
11:00 30-04-2020
Ваучеры вместо денег за отмененные рейсы выдаст россиянам «Аэрофлот»
Apple представил новую тонировку для автомобилей
10:59 30-04-2020
Apple представил новую тонировку для автомобилей
Умерли 65 пациентов с коронавирусом за сутки на 30 апреля в Москве
10:54 30-04-2020
Умерли 65 пациентов с коронавирусом за сутки на 30 апреля в Москве
Скандал в "Пятерочке": Откусил ухо "врагу" в магазине житель Москвы
10:45 30-04-2020
Скандал в
БердскНести отходы в общий бункер для всех? Возмущены заваренными крышками мусоропровода в новостройках на ул. Первомайской жители Бердска
10:30 30-04-2020
Нести отходы в общий бункер для всех? Возмущены заваренными крышками мусоропровода в новостройках на ул. Первомайской жители Бердска
БердскДо 30 мая закончится учебный год для школьников Бердска, заявила на видео Жанна Тузова 1
10:28 30-04-2020
До 30 мая закончится учебный год для школьников Бердска, заявила на видео Жанна Тузова
БердскС 12 мая начнутся медкомиссии для 500 призывников в Бердске, заявил военком Андрей Копачев 2
10:17 30-04-2020
С 12 мая начнутся медкомиссии для 500 призывников в Бердске, заявил военком Андрей Копачев
Избежать катастрофического "итальянского сценария" COVID-19 удалось России. Но возможна вторая волна, заявил Песков 2
10:15 30-04-2020
Избежать катастрофического
Что нельзя делать в день Зосимы Пчельника 30 апреля 2020 года: Предки говорили, что сегодня открываются врата в потусторонний мир
10:14 30-04-2020
Что нельзя делать в день Зосимы Пчельника 30 апреля 2020 года: Предки говорили, что сегодня открываются врата в потусторонний мир
Предотвратила теракт трех бандитов ФСБ в Екатеринбурге
10:00 30-04-2020
Предотвратила теракт трех бандитов ФСБ в Екатеринбурге