Клип группы Little Big на песню Skibidi стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube

Клип группы Little Big на песню Skibidi собрал более 400 миллионов просмотров и стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube.

— Поздравляю! Совсем большой стал, больше всех в СНГ вымахал, — написал в «Инстаграме» лидер группы Илья Прусикин.

Именно Прусикин придумал исполняемый в ролике танец, который прославился на весь мир. Меньше чем за два года клип собрал 3,4 миллиона лайков. Также Little Big запустили в соцсетях флешмоб #skibidichallenge, который собрал огромное количество последователей.