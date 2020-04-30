Скандал: Уволили сотрудницу полиции за планы по ловле нарушителей самоизоляции в Новосибирске

В опубликованной ранее аудиозаписи говорилось, что оформлять якобы нужно «всех поголовно», кроме женщин с колясками и стариков, а если нужное количество протоколов к определенному времени не будет, рабочий день будет продлен.

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.

«Главным управлением МВД России по Новосибирской области проведена служебная проверка, по результатам которой за нарушение требований законодательства РФ принято решение об увольнении данного сотрудника со службы в органах внутренних дел РФ и привлечении к строгой дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей», — сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях были опубликованы голосовые сообщения из мессенджера WhatsApp, на которых якобы начальник службы участковых УМВД Новосибирска давала указания сотрудникам составлять «по 8-10 протоколов» за нарушение введенного в регионе режима самоизоляции для предоставления отчета начальству. В аудиозаписи говорилось, что оформлять якобы нужно «всех поголовно», кроме женщин с колясками и стариков, а если нужное количество протоколов к определенному времени не будет, рабочий день будет продлен, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

При этом в главке отмечали, что полицейские в Новосибирской области продолжают принимать участие в мероприятиях по контролю за соблюдением жителями режима самоизоляции, а к нарушителям применяются меры административного воздействия в соответствии с законом.