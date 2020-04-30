30.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Скандал: Уволили сотрудницу полиции за планы по ловле нарушителей самоизоляции в Новосибирске

22:07 30.04.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
1

В опубликованной ранее аудиозаписи говорилось, что оформлять якобы нужно «всех поголовно», кроме женщин с колясками и стариков, а если нужное количество протоколов к определенному времени не будет, рабочий день будет продлен.

Скандал: Уволили сотрудницу полиции за планы по ловле нарушителей самоизоляции в Новосибирске
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.

«Главным управлением МВД России по Новосибирской области проведена служебная проверка, по результатам которой за нарушение требований законодательства РФ принято решение об увольнении данного сотрудника со службы в органах внутренних дел РФ и привлечении к строгой дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей», — сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях были опубликованы голосовые сообщения из мессенджера WhatsApp, на которых якобы начальник службы участковых УМВД Новосибирска давала указания сотрудникам составлять «по 8-10 протоколов» за нарушение введенного в регионе режима самоизоляции для предоставления отчета начальству. В аудиозаписи говорилось, что оформлять якобы нужно «всех поголовно», кроме женщин с колясками и стариков, а если нужное количество протоколов к определенному времени не будет, рабочий день будет продлен, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

При этом в главке отмечали, что полицейские в Новосибирской области продолжают принимать участие в мероприятиях по контролю за соблюдением жителями режима самоизоляции, а к нарушителям применяются меры административного воздействия в соответствии с законом.

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Таких планов нет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Теплые отношения: 11-летняя девочка забеременела от сводного брата в Воронеже
23:24 30-04-2020
Теплые отношения: 11-летняя девочка забеременела от сводного брата в Воронеже
БердскБросили умирающего сенбернара после операции хозяева в лесу за БЭМЗом в Бердске. Пес умер 9
23:07 30-04-2020
Бросили умирающего сенбернара после операции хозяева в лесу за БЭМЗом в Бердске. Пес умер
БердскОстанки пропавшей много лет назад женщины искали со следователями региона на берегу Обского моря у пляжа «Бумеранг» спасатели Бердска 2
23:00 30-04-2020
Останки пропавшей много лет назад женщины искали со следователями региона на берегу Обского моря у пляжа «Бумеранг» спасатели Бердска
Как отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России 6
23:00 30-04-2020
Как отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России
Въезд ограничен: КПП поставит с 1 мая Росгвардия МВД, МЧС и Роспотребнадзор на границе Новосибирской области 3
22:55 30-04-2020
Въезд ограничен: КПП поставит с 1 мая Росгвардия МВД, МЧС и Роспотребнадзор на границе Новосибирской области
БердскКоробки с продуктами по 7,5 кг получат до 15 июня 1045 пенсионеров 65+ в Бердске 4
22:45 30-04-2020
Коробки с продуктами по 7,5 кг получат до 15 июня 1045 пенсионеров 65+ в Бердске
БердскШок: Рухнули качели вместе с маленьким ребенком во дворе многоэтажек в Красном соколе Бердска 3
22:40 30-04-2020
Шок: Рухнули качели вместе с маленьким ребенком во дворе многоэтажек в Красном соколе Бердска
БердскХватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска 55
22:24 30-04-2020
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
БердскВылечились от COVID-19 на вечер 30 апреля 27 больных в Новосибирской области. Всего выявили 478 зараженных в регионе 2
22:15 30-04-2020
Вылечились от COVID-19 на вечер 30 апреля 27 больных в Новосибирской области. Всего выявили 478 зараженных в регионе
Скандал: Уволили сотрудницу полиции за планы по ловле нарушителей самоизоляции в Новосибирске
22:07 30-04-2020
Скандал: Уволили сотрудницу полиции за планы по ловле нарушителей самоизоляции в Новосибирске