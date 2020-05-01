75 дней до Победы: успешно воюю и жду полного разгрома Гитлера и нашей радостной встречи

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».
Здравствуй, дорогая мама!
Шлю боевой привет и лучшее пожелание в твоей жизни. Мама, сообщаю что открытку твою получил, в которой ты сообщаешь, что получила перевод на 500 руб. Еще должна получить перевод на 1000 руб, который я послал тебе немного позже первого. Как получишь, так сообщи. В этом письме посылаю фотокарточку с фронта, правда она неудачно получилась но все же решил послать. В скором будущем пришлю лучшую. Жди.