75 дней до Победы: успешно воюю и жду полного разгрома Гитлера и нашей радостной встречи

Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Александр Шкарупелов пишет своим родным с фронта.

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Здравствуй, дорогая мама!

Шлю боевой привет и лучшее пожелание в твоей жизни. Мама, сообщаю что открытку твою получил, в которой ты сообщаешь, что получила перевод на 500 руб. Еще должна получить перевод на 1000 руб, который я послал тебе немного позже первого. Как получишь, так сообщи. В этом письме посылаю фотокарточку с фронта, правда она неудачно получилась но все же решил послать. В скором будущем пришлю лучшую. Жди.



Я жив и здоров, успешно воюю и жду полного разгрома Гитлера и нашей радостной встречи. Пока все. Целую сын Александр. 18.10.44.