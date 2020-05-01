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75 дней до Победы: успешно воюю и жду полного разгрома Гитлера и нашей радостной встречи

11:15 01.05.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Александр Шкарупелов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: успешно воюю и жду полного разгрома Гитлера и нашей радостной встречи
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: успешно воюю и жду полного разгрома Гитлера и нашей радостной встречи

75 дней до Победы: успешно воюю и жду полного разгрома Гитлера и нашей радостной встречи75 дней до Победы: Пишите письма чаще. Целую вас всехЕщё 63 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Здравствуй, дорогая мама!
Шлю боевой привет и лучшее пожелание в твоей жизни. Мама, сообщаю что открытку твою получил, в которой ты сообщаешь, что получила перевод на 500 руб. Еще должна получить перевод на 1000 руб, который я послал тебе немного позже первого. Как получишь, так сообщи. В этом письме посылаю фотокарточку с фронта, правда она неудачно получилась но все же решил послать. В скором будущем пришлю лучшую. Жди.

Я жив и здоров, успешно воюю и жду полного разгрома Гитлера и нашей радостной встречи. Пока все. Целую сын Александр. 18.10.44.

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