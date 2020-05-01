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Растет число зараженных коронавирусом детей в России. Минздрав предупреждает: не пускайте детей в общественные места

19:28 01.05.2020 Фото: pexels
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В настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей в тяжёлом состоянии. За время пандемии коронавирусной инфекции в России скончались два ребенка.

Растет число зараженных коронавирусом детей в России. Минздрав предупреждает: не пускайте детей в общественные места
Минздрав заявил о росте числа заражённых коронавирусом детей
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Растет число зараженных коронавирусом детей в России. Минздрав предупреждает: не пускайте детей в общественные места

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В России в последние дни увеличивается число детей, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили 1 мая в пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Данные мониторинга, проводимого Министерством здравоохранения, показывают, что в последние дни количество детей, заразившихся коронавирусом, увеличивается», — заявили в министерстве.

В ведомстве призвали отказаться от посещения любых общественных мест, где могут заразиться дети.

В министерстве объяснили, что, несмотря на то что дети не так часто болеют, как взрослые, вирус «точно так же опасен и для них».

«В настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей  в тяжёлом состоянии», — отметили в ведомстве.

За время пандемии коронавируса в России скончались два ребенка.

На 1 мая в России COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), скончались 1169 пациентов, поправились 13 220. Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировали около 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 218 тысяч человек умерли. По числу зараженных Россия находится на восьмом месте.

В России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Днём ранее было подтверждено 7099 новых случаев.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 114 431.

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