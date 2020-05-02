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Как заразились четвертая и пятая больные COVID-19, стало известно в Бердске

19:15 02.05.2020 Фото: читателя "Курьер. Среда. Бердск
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Две последние зараженные из пяти — женщины до 40 лет. Они никуда не выезжали и ни с кем не контактировали.

Как заразились четвертая и пятая больные COVID 19, стало известно в Бердске
В Бердске 5 зараженных коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как заразились четвертая и пятая больные COVID 19, стало известно в Бердске

Если у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим НазимовКак заразились четвертая и пятая больные COVID-19, стало известно в БердскеЕщё 959 новостей

Сегодня, 1 мая, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно о двух зараженных коронавирусом жителей Бердска. По данным редакции, обе женщины. Из возраст не превышает 40 лет. Одна работает в Бердске, другая — в Новосибирске.

Обе никуда не выезжали, с больными не контактировали. По информации «Курьер. Среда. Бердск», одна из заболевших в силу работы общалась с большим количеством людей. Обе больные никуда не выезжали и не контактировали с выявленными больными.

На сегодняшний день коронавирусом в Бердске болеют 5 человек. Все они находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Один случай завозной. Первая пациентка выписана из больницы.

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От редакции

Все еще гуляете?

Аноним, 01 мая 2020 13:02
Сколько сотен заболевших на самом деле в Бердске?
Аноним, 01 мая 2020 13:07
Гуляй больше, плюй на окружающих и.... умри молодым
Аноним, 01 мая 2020 13:29
Пишите в какой сфере работают заразившиеся люди. Это не личные данные.
Аноним, 01 мая 2020 13:32
Как это ни с кем не контактировали? Прямо непорочное заражение получается.
аноним, 01 мая 2020 14:11
Да вот так. Сходила в магазин и всё.... Судя по всему в Бердске уже началось бесконтрольное заражение. Никто из нас не застрахован...
Гость, 01 мая 2020 13:49
Не контактировали с теми, у кого официально подтвержден вирус. А вирусоносители понятно, вокруг имеются, да еще и без масок по магазинам, банкам, аптекам ходят
Аноним, 01 мая 2020 19:49
Вчера ходила в продуктовый магазин продавцы без масок,покупатели без масок и никакого контроля,полный беспредел!?Продуктовые магазины нужно вообще обязать,чтобы без масок не запускали.
Елена, 01 мая 2020 23:51
Да как уже этот бред надоел, у людей сумасшествие какое то. Обычная вирусная пневмония которая у нас с 2008 года точно уже ежегодно гуляет...мелкий бизнес за 2 месяца прорядили, людей надаумили идти рабами на гос предприятия...за одно и проверили как все население под контроль электронный загнать. Из вас дураков марионеток пытаются сделать а вы верите. Кто боится сидите дома и не мешайте другим семьи кормить.
Аноним, 02 мая 2020 00:17
Елена, держи пять! Приятно читать слова, написанные думающим человеком, уже страшно становится за соседей, думал, все зомбаки.
Аноним, 02 мая 2020 09:31
"Вчера ходила в продуктовый магазин продавцы без масок...Продуктовые магазины нужно вообще обязать,чтобы без масок не запускали."

Вы в начале обязуйте владельцев продуктовых сетей, под угрозой закрытия этих сетей в Бердске, снабжать своих работяг расходными масками за счёт сетей раз в два часа! Вы не знали, что все рядовые работяги продуктовых покупают маски за свой счёт? Так лично их об этом спросите в магазине! При их зарплате в 17 тысяч на руки, тратить в день на 6-8 масок слишком дорого, а нуворишам-владельцам плевать на их снабжение бесплатными масками, вот круг и замкнулся!
Аноним, 01 мая 2020 22:43
НВР:
Конечно. И буду "гулять".
Дело в том, что мне нужно работать, чтоб не сдохнуть от голодухи. Я, к великому сожалению, не накопил "подушек" на черный день. Сибиряк я. Не досталось мне московских денег. Увы...
Аноним, 01 мая 2020 23:15
Так ходи на работу, но носи маску и дистанцию соблюдай. Уважай других.
Андрей, 02 мая 2020 00:19
Елена,пообщайтесь с врачами которые лечат больных от короновируса в Москве.Я думаю они Вас в лучшем случае проверят у психиатра.Сын работает сутками больных много,самое страшное осложнение после болезни.Поражаются все органы .Дай Бог чтоб поменьше народа это коснулось.
Аноним, 02 мая 2020 06:21
Ну тогда потом не обижайтесь что на Вас у Нас медиков аппаратов ИВЛ не хватит.... ПРОСЯТ не потому что не хотят что бы Вы работали, а чтобы медицину которую развалили, не захлебнулась....
Аноним 10, 01 мая 2020 23:37
почему не пишут как выявили эти женщины вирус? какие симптомы были? на что обратить внимание? как взяли у них мазок? Я вот маюсь температура 37,2, насморк , башка трещит ...
Аноним, 02 мая 2020 10:52
Супермаркеты стоит закрыть,работники смогут собирать заказы приходящие онлайн,а такси доставлять их(хотя бы)до подъезда,ели стоимость доставки будет от 50 до 100 руб.(в черте города)это не слишком ударит по карману,зато самый главный источник возможного заражения будет исключен...Про то,что это обычная пневмония читать странно,врачи,с непроходящими кругами от масок,вынужденные работать в памперсах,что байки по ТВ рассказывают,какой то смертельно страшный юмор...
Boeing 777-300ER, 02 мая 2020 15:40
Елена, согласен с вами. Раздули из обычного простудного вируса какую-то вселенскую хрень. Как будто чёрная оспа атакует. А в реальности этот, типа, вирус, просто повод, чтобы в очередной раз всем нам сильно нагадить. Только на этот раз по-крупному.
Аноним, 02 мая 2020 16:04
А Вы кому- то нужны, что бы Вам гадить? И это... "Нам" -это кому?

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