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Выявлено 7 заразившихся коронавирусом в Бердске на 3 мая. За последние сутки новых случаев нет

08:52 03.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Под наблюдением находятся 57 человек, к том числе 11 детей. На медицинское наблюдение за последние сутки в Бердске взяли еще 6 человек.

Выявлено 7 заразившихся коронавирусом в Бердске на 3 мая. За последние сутки новых случаев нет
Все пациенты с коронавирусом из Бердска чувствуют себя удовлетворительно
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выявлено 7 заразившихся коронавирусом в Бердске на 3 мая. За последние сутки новых случаев нет

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Сообщение оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Бердске на воскресенье.

По данным оперативного штаба, на 3 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 57 жителей города, из них 11 детей.

По постановлению Роспотребнадзора 28 человек. Самообратившихся граждан — 29.

Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

За сутки принято 6 граждан, снято 0.

Всего медицинскими работниками проведено 680 обследований на выявление коронавируса, за сутки новых зараженных коронавирусом не выявлено.

На сегодняшний день в Бердске 7 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1 пациент выписан.

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