Выявлено 7 заразившихся коронавирусом в Бердске на 3 мая. За последние сутки новых случаев нет

Сообщение оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Бердске на воскресенье.
По данным оперативного штаба, на 3 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 57 жителей города, из них 11 детей.
По постановлению Роспотребнадзора 28 человек. Самообратившихся граждан — 29.
За сутки принято 6 граждан, снято 0.
Всего медицинскими работниками проведено 680 обследований на выявление коронавируса, за сутки новых зараженных коронавирусом не выявлено.
На сегодняшний день в Бердске 7 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1 пациент выписан.