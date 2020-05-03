Выявлено 7 заразившихся коронавирусом в Бердске на 3 мая. За последние сутки новых случаев нет

Под наблюдением находятся 57 человек, к том числе 11 детей. На медицинское наблюдение за последние сутки в Бердске взяли еще 6 человек.

Все пациенты с коронавирусом из Бердска чувствуют себя удовлетворительно

Сообщение оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Бердске на воскресенье.

По данным оперативного штаба, на 3 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 57 жителей города, из них 11 детей.

По постановлению Роспотребнадзора 28 человек. Самообратившихся граждан — 29.



Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

За сутки принято 6 граждан, снято 0.

Всего медицинскими работниками проведено 680 обследований на выявление коронавируса, за сутки новых зараженных коронавирусом не выявлено.

На сегодняшний день в Бердске 7 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1 пациент выписан.