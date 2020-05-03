3 480 754 человек заражены COVID-19 на 3 мая во всем мире. Прирост за сутки 84 467 случаев

Проведено более 4,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. В стране предусмотрено 490 обсерваторов на 40 948 мест, из них развернуто 286 на 28 410 мест, где размещено 11 668 человек.

Для клинически здоровых, но подозрительных в России развернуты обсерваторы

В мире по состоянию на 03.05.2020 зарегистрировано 3 480 754 подтверждённых случаев (прирост за сутки 84 467 случаев; 2,5%). В 183 странах мира вне КНР зарегистрировано 3 396 361 случаев (за последние сутки прирост 83 462 – 2,5%).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 02.04.2020 досмотрено 5 248 839 человек, за этот период выявлено 586 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 779 217 человек, по состоянию на 02.05.2020 под контролем остаются 215 531 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 490 обсерваторов на 40 948 мест, из них развернуто 286 обсерваторов на 28 410 мест, где размещено 11 668 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. Проведено более 4,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.