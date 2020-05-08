Продлят режим самоизоляции в Сибири после 11 мая. Алтай пока не откроют для туристов

Процесс по смягчению ограничений и запретов будет проходить постепенно — в зависимости от конкретной ситуации на местах, заявил полпред Меняйло.

В Сибири продлят режим самоизоляции

В регионах Сибирского федерального округа после майских праздников продлят режим самоизоляции.

Это связано с том, что сибирские регионы пока не преодолели пик заболеваемости коронавирусом. В некоторых из них в ближайшее время будет введен масочный и перчаточный режим, а также электронные пропуска.

— Только вот в какой степени будут ограничения — в каждом регионе решения будут приняты по-разному, и это напрямую завязано под задачи запустить отрасли экономики, — цитирует ТАСС полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

Процесс по смягчению режима самоизоляции будет проходить постепенно — в зависимости от конкретной ситуации на местах. По предварительным данным, в первую очередь послабления коснутся строительного и аграрно-промышленного комплекса, а также транспортной сферы.

После майских праздников въезд в туристические регионы Сибири — республики Алтай, Хакасию и Туву будет по-прежнему ограничен.