Выявили новых 4 заразившихся коронавирусом за сутки на 9 мая в Бердске. Всего болеют 13 человек

В субботу вновь выявленных пациентов госпитализируют. Под медицинским наблюдением на субботу находится 71 бердчанин, из них 8 детей. состояние всех удовлетворительное.

На 9 мая в Бердске болеют коронавирусом 13 человек

По сообщению оператиыного штаба, в Бердске за последние сутки, на 9 мая выявили 4 новых случая заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением на субботу находится 71 бердчанин, из них 8 детей. По постановлению Роскотребнадзора — 46 человек, самообратившихся — 25.

Состояние у находящихся под медицинским наблюдением удовлетворительное.

-На сегодняшний день в Бердске планируется госпитализация 4 новых пациентов с положительным тестом на COVID-19, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в оперативном штабе.

Таким образом в Бердске на утро 9 мая зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пока выписан один пациент.