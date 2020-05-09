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Выявили новых 4 заразившихся коронавирусом за сутки на 9 мая в Бердске. Всего болеют 13 человек

10:39 09.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В субботу вновь выявленных пациентов госпитализируют. Под медицинским наблюдением на субботу находится 71 бердчанин, из них 8 детей. состояние всех удовлетворительное.

Выявили новых 4 заразившихся коронавирусом за сутки на 9 мая в Бердске. Всего болеют 13 человек
На 9 мая в Бердске болеют коронавирусом 13 человек
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выявили новых 4 заразившихся коронавирусом за сутки на 9 мая в Бердске. Всего болеют 13 человек

Прорыв в лечении СOVID-19: выписывают по 50 пациентов каждый день в больнице №52 МосквыВыявили новых 4 заразившихся коронавирусом за сутки на 9 мая в Бердске. Всего болеют 13 человекЕщё 1049 новостей

По сообщению оператиыного штаба, в Бердске за последние сутки, на 9 мая выявили 4 новых случая заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением на субботу находится 71 бердчанин, из них 8 детей. По постановлению Роскотребнадзора — 46 человек, самообратившихся — 25.

Состояние у находящихся под медицинским наблюдением удовлетворительное.

-На сегодняшний день в Бердске планируется госпитализация 4 новых пациентов с положительным тестом на COVID-19, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в оперативном штабе.

Таким образом в Бердске на утро 9 мая зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пока выписан один пациент.

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