Звонок из прошлого: 8 причин телефонных звонков бывшего ухажера

Многие девушки испытывают неловкие ощущения, когда им звонит бывший ухажер, они не знают как вести себя в такой ситуации. Чтобы такие звонки не повторялись, следует знать об их причинах. Итак — узнайте почему и зачем он звонит.

Очень многие сталкиваются с неловкой проблемой, когда названивает бывший ухажер

Бывший соскучился

Это не значит, что он все еще любит, может быть, осталась симпатия, ведь какое-то время ему было хорошо вместе с вами. Иногда парни по привычке звонят бывшим, а некоторые после расставания продолжают поддерживать отношения, но стать близкими друзьями уже не получится. Может быть еще и так, что бывшему сильно не хватает человека, с которым он долго был в отношениях.

Сделать больно

Иногда бывший звонит, чтобы убедиться в том, что его девушка счастлива без него. Своим уходом девушка может сильно ударить по самооценке мужчины, а он примет на себя роль страдальца. Если мужчине сложно остановить эту ситуацию, ему необходимо помочь. В таком случае можно перейти на формальное отношение, либо завершить его совсем.

Из-за мужской обиды может проявиться пассивная агрессия, когда парень начнет утверждать, что девушка потеряла очень достойного человека. Месть может проявляться и другим образом, например, в подробностях его новых отношений. Не исключено, что бывший захочет рассказать о том, как ему хорошо с новой пассией.

Обида и месть

Если девушка была инициатором разрыва отношений, то мужчина может захотеть отомстить ей. Если бывший ведет себя вежливо и мило по отношению к девушке, то, вероятнее всего, он пытается вернуть ее, а потом при очередной ссоре бросить. Имея сильное желание отомстить, бывший может донимать девушку постоянными звонками.

Бывший хочет вернуться

Если в разговорах с бывшим о возвращении не идет речь, не исключено, что он выбрал новую стратегию. Добропорядочность, забота и нежность могут проявляться вовсе не с целью дружить, а таким образом он пытается вернуть девушку. Перерыв в отношениях мог показать мужчине, насколько дорога для него бывшая. В такой ситуации девушка должна решить для себя, как ей поступать: либо возвращаться, либо же прекращать это общение.

Вернуть контроль за жизнью

Если бывший избранник был собственником, то он будет и дальше продолжать контролировать каждое действие девушки, даже после расставания. Здесь следует обратить внимание на то, что говорит мужчина: ему будет интересно, куда ходит девушка, что делает, где и с кем. Чтобы в дальнейшем не возникало таких допросов, бывшему нужно все четко и предельно ясно объяснить, что каждый живет своей жизнью и может делать, что хочет.

Бывший хочет, чтобы контролировали его жизнь

Такую модель отношений называют «мама и сын», мужчина не может ничего сделать сам, не посоветовавшись с девушкой. Постоянными звонками и жалобами на жизнь, мужчина будет пытаться вернуть отношения, чтобы девушка и дальше о нем заботилась. В таком случае нужно всегда помнить о том, что стало причиной разрыва и может ли быть будущее, если снова сойтись.

Чувство вины

Если мужчина плохо повел себя с девушкой, то он будет пытаться загладить свою вину. В таком случае есть два выхода: либо отношения наладятся, либо он хочет вернуть девушку в зависимое положение. Здесь все зависит от девушки, готова ли она простить бывшего, ведь он мог осознать свою вину за время, которое они провели отдельно друг от друга.

Мужчина выбирает

Причиной постоянных звонков может служить то, что девушка для него является запасным вариантом. Начав новые отношения, мужчина может понять, что ему было комфортнее в прошлых отношениях. Так поступают только эгоисты, которые не думают о чувствах бывшей девушки.

Источник: rsute