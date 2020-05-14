Шок от убожества наркологии: нет палат люкс даже для платных пациентов с алкогольным отравлением в наркоотделении ЦГБ Бердска

Запойным и перебравшим со спиртным все равно, какие стены и кровати. Ощущение «назад в СССР» не покидает сопровождающих. Главврач горбольницы согласна: десятилетиями не меняли мебель и инвентарь, ремонт нужен всем корпусам.

Наркологическое отделение ЦГБ Бердска выполняет функции медвытрезвителя

К убогой обстановке наркологического отделения бердской горбольницы, которое находится в корпусе на ул. Попова, 10/1, его сотрудники уже привыкли. Пациентам, прибывшим в состоянии тяжелого похмелья или запоя, все равно, чем выкрашены стены и застелены кровати, лишь бы облегчили страдания.

А вот сопровождающих увиденное в наркологии приводит в шок. Его испытала бердчанка, которая в начале мая привезла в отделение на Попова своего родственника, слишком активно отмечавщего первомай на самоизоляции. Написавшая свою историю в группу «Курьер. Среда. Бердск»во «Вконтакте» попросила анонимности.

— Столкнулась недавно с нашей медициной. После первых майских праздников попросил родственник о помощи: ну со спиртным перебрал чуть-чуть. Обратились за анонимной помощью в наркологическое отделение ЦГБ. «Удивления» начались с кабинета заведующей: если процедура анонимная, простите, зачем спрашивать наши данные? Дальше интереснее: я думала, что за 3 с лишним тысячи (а именно столько стоит анонимное прокапывание) за сутки, палата должна соответствовать некоторым требованиям — чистая, а не в пятнах постель, хотя бы графин с водой, я не говорю про чайник с кипятком, про буфет молчу, хотя бы микроволновка, ведь человек ложится на сутки. Это потом я уже узнала, что анонимная палата должна соответствовать требованиям «палаты повышенной комфортности». Про отношение персонала вообще молчу: стакана воды не допросишься; отчетности за процедуру никакой, да еще прокапали и выперли буквально через пару часов. За что такие деньги? Спросите, зачем обратились в государственную больницу? Знаете, я думала что профессионалы работают и под присмотром профессионалов. Ошиблись.

По информации с официального сайта ЦГБ Бердска, платные услуги в наркологическом отделении утверждены минздравом. Оказывать их имеют право три специалиста. Это Светлана Емельянова, завотделением, врач-психиатр-нарколог высшей категории; Светлана Шкатова, врач-психиатр-нарколог, и фельдшер высшей категории Светлана Голуб. Сомневаться в их профессионализме не приходится. Они и их коллеги по наркологии, безусловно, помогают людям и делают это ежедневно, круглосуточно. Доктора выводят людей из абстиненции, возвращают их к нормальной жизни капельницами, таблетками, препаратами. Многих буквально спасают от смерти.

И работать им приходится, прямо скажем, во фронтовых условиях. Ведь с некоторого времени наркологическое отделение представляет из себя не только стационар, но и медвытрезвитель. Со всеми вытекающими последствиями. Пациенты идут потоком. Разные. Платные услуги в наркологическом отделении бердской ЦГБ касаются только лечения. Хотя есть одна палата «повышенной комфортности», но она тоже не похожа на номер люкс.

И ремонт бердской наркологии требуется давно. Ощущение, что вернулся в СССР — древняя мебель, обшарпанные стены, давно «умерший» мягкий инвентарь. Тут уже не до буфета. В столовой для пациентов стоят два стола, табуретки и холодильник. Медики в этом случае не виноваты.

Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская полностью согласна с тем, что в наркологическом отделении, как и в других нужны ремонт, обновление оборудования, переоснащение.

— Мы это все понимаем. Особенно в части того, что касается платных услуг. Но сейчас у нас ситуация такова, что в большей степени мы все работаем на коронавирусную инфекцию. Но подготовка идет. Как только будет сделана проектно-сметная документация, обязательно проведем косметический ремонт. В этом корпусе мы уже сделали на 4-м этаже, где находится пульмонологическое отделение. Поэтапно все сделаем. К сожалению, в БГЦБ абсолютно все корпуса требуют ремонта, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Алла Николаевна.

По ее словам, замена мебели и постельного белья — это отдельная статья расходов:

— Но и этим десятилетиями в ЦГБ никто не занимался. Больница большая. И постепенно, поэтапно мы решаем все вопросы.

Главврач попросила анонима связаться с ней, чтобы обсудить вопрос, если есть претензии к качеству оказания медицинской помощи.

Стоит отметить, что выписывают пациента только тогда, когда доктор убедится: больной пошел на поправку, его жизни больше ничего не угрожает и он «может отлежаться дома», выполняя предписания доктора.

Конфиденциальность в бердской ЦГБ осуществляется в соответствии с законом не только о персональных данных, но и о врачебной тайне. Поэтому данные, которые взяли у пациента, дальше кабинета доктора и больничной палаты не уйдут, анонимность гарантируется. Но записать поступившего больного под его реальной фамилией врачи обязаны. А вдруг что случится?