Текут фекалии второй раз за 5 недель на том же месте: грунтовые воды сдвинули канализационную трубу бизнесмена Голубева на ул. Космической

«Так будет здесь всегда», заявили рабочие, откачивающие воду из котлована, чтобы трубопровод «лег на место» и стоки не выходили наружу. Вновь пострадали жители микрорайона Белокаменного. Смотри видео.

Чтобы вернуть трубу на место, коммунальщики откачивают воду из ямы

Днем 14 мая прорвало канализационный коллектор на ул. Космической в Бердске. На месте коммунальной аварии работает аварийная бригада. Она откачивает воду из ямы, намереваясь вернуть трубу на место, чтобы сточные воды жителей микрорайона Белокаменного не вытекали наружу.

Рабочие рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что канализационную трубу подняли выше положенного уровня грунтовые воды и «так будет всегда, по их словам. Для устранения аварии необходимо откачать воду и осушить котлован.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, этот участок трубопровода не принадлежит КБУ. По словам Алексеенко, за нее отвечает бизнесмен Виктор Голубев. Оперативного комментария от его служб получить не удалось.

Напомним, что в этом же месте прорывало канализацию 8 апреля. Жители Белокаменного несколько дней сидели без воды, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Мы вчера вечером запустили воду, а сегодня утром около 10 утра снова отключили, чтобы провести ремонт. Нужно определить, где прорыв. Все стараемся сделать как можно быстрее и устранить неполадки, — отметила диспетчер ООО «Белокаменный» пять недель назад.