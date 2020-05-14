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Текут фекалии второй раз за 5 недель на том же месте: грунтовые воды сдвинули канализационную трубу бизнесмена Голубева на ул. Космической

22:58 14.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Так будет здесь всегда», заявили рабочие, откачивающие воду из котлована, чтобы трубопровод «лег на место» и стоки не выходили наружу. Вновь пострадали жители микрорайона Белокаменного. Смотри видео.

Текут фекалии второй раз за 5 недель на том же месте: грунтовые воды сдвинули канализационную трубу бизнесмена Голубева на ул. Космической
Чтобы вернуть трубу на место, коммунальщики откачивают воду из ямы

Днем 14 мая прорвало канализационный коллектор на ул. Космической в Бердске. На месте коммунальной аварии работает аварийная бригада. Она откачивает воду из ямы, намереваясь вернуть трубу на место, чтобы сточные воды жителей микрорайона Белокаменного не вытекали наружу.

Рабочие рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что канализационную трубу подняли выше положенного уровня грунтовые воды и «так будет всегда, по их словам. Для устранения аварии необходимо откачать воду и осушить котлован.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, этот участок трубопровода не принадлежит КБУ. По словам Алексеенко, за нее отвечает бизнесмен Виктор Голубев. Оперативного комментария от его служб получить не удалось.

Напомним, что в этом же месте прорывало канализацию 8 апреля. Жители Белокаменного несколько дней сидели без воды, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Мы вчера вечером запустили воду, а сегодня утром около 10 утра снова отключили, чтобы провести ремонт. Нужно определить, где прорыв. Все стараемся сделать как можно быстрее и устранить неполадки, — отметила диспетчер ООО «Белокаменный» пять недель назад.

Текут фекалии второй раз за 5 недель на том же месте: грунтовые воды сдвинули канализационную трубу бизнесмена Голубева на ул. Космической

Текут фекалии второй раз за 5 недель на том же месте: грунтовые воды сдвинули канализационную трубу бизнесмена Голубева на ул. Космической

Текут фекалии второй раз за 5 недель на том же месте: грунтовые воды сдвинули канализационную трубу бизнесмена Голубева на ул. Космической

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От редакции

Переложить канализацию по другому участку?

Аноним, 14 мая 2020 18:36
В нашем случае нужно выбрать деревья, у которых максимально быстрый обмен веществ. К ним относятся:
- Черемуха. Это деревце предпочитает расти возле водоемов. Посадив черемуху у выгребной ямы, вы обеспечите ей идеальные условия для роста. Она потребляет до 250 литров воды в сутки.
- Береза. Деревце способно не только облагородить ваш участок, но и осушить сливную яму. Ведь количество испаряемой им влаги составляет 200 литров.
- Ель. Выносливое дерево способно перенести сильную засуху и наводнение. Его мощная корневая система впитывает 250 литров воды ежедневно.
- Дуб. Мощный зеленый красавец выкачивает каждые сутки до 250 литров жидкости.
-Сосна. На зеленую красавицу приходится 150 литров в день.
-Ясень. Этому рекордсмену под силу выкачать 400 литров воды.
-Клен. Дерево нуждается в 250 литрах жидкости в сутки.
Согласитесь, что лишних забот такой метод не потребует. Да, придется немного подождать пока деревце приживется и подрастет. Взрослые растения потребляют жидкость в больших количествах, чем маленькие.
Зато в дальнейшем вы сможете забыть о переполненной сливной яме. А в весеннее время, когда активно начнет таять снег, у вас на участке будет сухо.

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