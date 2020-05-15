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Нашли загрузивших фото лидеров нацизма на сайт «Бессмертного полка» иностранцев. Их подозревают в реабилитации фашизма

22:03 15.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном – иностранные граждане.

Нашли загрузивших фото лидеров нацизма на сайт Бессмертного полка иностранцев. Их подозревают в реабилитации фашизма
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Установлены причастные к реабилитации нацизма в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк – онлайн», сообщила сегодня, 15 мая, официальный представитель СКР Светлана Петеренко.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в ходе предварительного следствия по уголовным делам о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) во взаимодействии с оперативными службами установлен круг лиц, причастных к попытке размещения на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографий лидеров нацистской Германии.

Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном – иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации.

Как полагает следствие, подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Расследование уголовного дела продолжается. Ведётся розыск установленных лиц.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне СКР обнаружил на сайте «Бессмертного полка» загруженные фото Гитлера и Гиммлера.

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