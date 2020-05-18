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Продлить больничные работающим пенсионерам до 29 мая разрешило правительство

19:29 18.05.2020 Фото: pixabay.com
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При стаже более 8 лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется заработок за 2 года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц.

Продлить больничные работающим пенсионерам до 29 мая разрешило правительство
Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 29 мая
Сюжет: Пенсионная реформа
Продлить больничные работающим пенсионерам до 29 мая разрешило правительство

Продлить больничные работающим пенсионерам до 29 мая разрешило правительствоКто получит надбавку в 5700 рублей к пенсии в 2020 году? Сообщил ПФРЕщё 143 новостей

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая. Правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним.

Об этом 18 мая сообщил Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России:

-На совещании 11 мая президент указал на необходимость сохранения режима самоизоляции для людей 65 лет и старше. Выданные им новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц.

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