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Вторая 5-метровая яма: Меняют «гнилую» трубу теплотрассы на Торговом центре в Микрорайоне Бердска

15:17 19.05.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Работу по ремонту магистрали планируют завершить к пятнице, 22 мая. Этот текущий ремонт не связан с аварией на ул. Лунной.

Вторая 5 метровая яма: Меняют «гнилую» трубу теплотрассы на Торговом центре в Микрорайоне Бердска
Дефекты трубопровода выявляются в ходе гидравлических испытаний

Перекопали дорогу на Торговом центре в Микрорайоне Бердска. Что произошло, и связано ли это с аварией на ул. Лунной, интересуются читатели «Курьер. Среда. Бердск».

По словам замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству Александра Алексеенко, на этом месте меняют участок тепломагистрали диаметром 375 порядка 12 метров в рамках ремонта.

Часть трубы уже смонтирована, ориентировочно к пятнице работы завершатся, рассказал 19 мая Александр Алексеенко. Данные работы не связаны с аварией на ул. Лунной, отметил замдиректора КБУ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», огромная яма появилась на ул. Лунной 14 мая. В ходе гидравлических испытаний выявился дефект на магистральной трубе, которая залегает на ул. Лунной. КБУ проводят аварийно-восстановительные работы на теплосети в районе остановки «Семь Ветров». Будет заменен участок порядка 30 метров «сотой» трубы. В течение недели работы будут закончены, отметил 15 мая Алексеенко.

Так как идут гидравлические испытания, котельная «Новая» не работает. Поэтому отопление и горячая вода у потребителей отсутствует. После восстановления участка трубы теплосети, горячая вода вернется в дома бердчан, запитанных от котельной «Новая».

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на тепловой сети по улице Лунная (в районе остановки общественного транспорта «Семь ветров») временно меняются схемы движения по маршрутам автобусов №1, 4, 6, 8, 12, 14.

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