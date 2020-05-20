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Жалуются обделенные президентскими выплатами медики из «коронавирусных» бригад в Новосибирской области. Какие выплаты кому положены

19:19 20.05.2020 Фото: Nso.ru
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Следственный комитет начал проверки по двум сообщениям в Новосибирске. Региональный минздрав между тем отчитался о том, что доплаты выдали всем, кому они положены. Компенсацию получают даже буфетчики, уборщики и кастелянши.

Жалуются обделенные президентскими выплатами медики из коронавирусных бригад в Новосибирской области. Какие выплаты кому положены
Кому положены выплаты

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение двух доследственных проверок по обращениям, поступившим в Интернет — приемную следственного управления по Новосибирской области. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в региональном управлении СКР.

-Так, согласно первому обращению, руководством ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №2» медицинскому персоналу до сих пор не выплачены в полном объеме выплаты, положенные за работу в условиях пандемии коронавируса. По словам второго обратившегося сотрудника, в апреле он работал водителем на Дзержинской подстанции скорой медицинской помощи в городе Новосибирске в составе бригады по работе с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, но положенных стимулирующих выплат до сих пор не получил, — уточнили в ведомстве.

В ходе проверок будет проведен полный комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, изучена финансовая и иная документация, касающаяся порядка начисления денежных средств, орошены должностные лица, ответственные за производство выплат. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Следственные органы СКР Новосибирской области и впредь будут продолжать реагировать на все нарушения прав медицинских работников, давая правовую оценку всем подобным фактам.

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», региональный минздрав накануне отчитался о том, что деньги медикам за коронавирус по поручению Путина выплатили всем. Выплаты получил 941 медицинский работник, на это было направлено 77,5 млн рублей.  О проделанной в данном направлении работе рассказал 19 мая на брифинге в правительстве региона министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Доплаты в полном размере независимо от количества отработанных смен и часов получают врачи, средний и младший медицинский персонал скорой помощи и стационаров, а также водители скорой помощи, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Для скорой помощи ежемесячные суммы доплат (без учета районного коэффициента): 50 тысяч рублей – врачам, 25 тысяч рублей – среднему и младшему медперсоналу, а также водителям.

Размер доплат врачам стационара – 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу стационаров – 50 тысяч рублей в месяц, младшему медперсоналу – 25 тысяч рублей в месяц. Также без учета районного коэффициента.

Для Новосибирской области, с учетом районного коэффициента, размер выплат составляет: 100 тысяч рублей врачам стационаров; 62 500 рублей – врачам скорой помощи и среднему медицинскому персоналу стационаров; 31 250 рублей – доплата среднему, младшему медперсоналу и водителям скорой помощи, а также младшему персоналу стационаров.

Выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения COVID-19, осуществляются на основании Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №415 за фактически отработанное время.

Это врачи, средний и младший медперсонал, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь. Врачи, фельдшеры и медсестры выездных бригад скорой помощи, фельдшеры и медсестры скорой помощи по приему и передаче вызовов. Врачи, средний и младший медицинский персонал, оказывающие специализированную помощь в стационарных условиях.

Такие выплаты рассчитывают в процентах от среднемесячного дохода от трудовой деятельности каждого субъекта Российской Федерации. В Новосибирской области размер доплат, в зависимости от категории медработников, варьируется от 6 557,8 рублей (20% среднемесячного дохода по региону) до 32 789 рублей (100% среднемесячного дохода по региону).

Также Постановлением Правительства Новосибирской области от 25 апреля 2020 года №137-п расширен перечень сотрудников медорганизаций, которым установлены стимулирующие выплаты. В нашем регионе компенсацию получают буфетчики, уборщики и кастелянши.

Перечень структурных подразделений и должностей медицинских работников, которым полагаются выплаты, медицинские организации самостоятельно устанавливают локальными нормативными актами. На основании сформированных медорганизациями заявок министерство здравоохранения Новосибирской области перечислило медучреждениям средства в полном объеме.

Стимулирующие выплаты за апрель 2020 года в Новосибирской области всего получили 4404 человека. Общая сумма стимулирующих выплат по итогам работы в апреле 2020 года составила 102 118,8 тыс. рублей из федерального и областного бюджетов.

Министерство здравоохранения Новосибирской области готово детально разобраться в каждом случае, когда сотрудник медицинской организаций остался недоволен выплатами. Для этого необходимо, чтобы медики обратились в Минздрав региона и предоставили сведения о своей работе, дающей им право на компенсацию за работу с пациентами с коронавирусом. Прокомментировать анонимные жалобы по существу невозможно. К примеру, в апреле в Искитиме зарегистрирован только один случай заражения коронавирусом. Однако сразу три водителя скорой помощи из Искитима анонимно жалуются, что не получили положенные выплаты.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские и искитимские медики жаловались на мизерные доплаты — от 150 до 700 рублей. Своевременность и полноту выплат проверяет Следственный комитет по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

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От редакции

Кто просчитался?

Аноним, 20 мая 2020 19:50
А где Дробинская?
У нее с выплатами все хорошо?
Все медики раздобревшие от переедания в кабинеты не пролазят?
Андрей, 20 мая 2020 20:07
У нас нет инфекционки,поэтому врачам не доплатили

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