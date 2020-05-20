Кто уйдет на пенсию раньше? Предпенсионерам готовят мягкие условия — на отдых досрочно и без стажа

Обсуждают выход на пенсию раньше на три года. Но есть риск, что работодатели во время кризиса могут начать активно избавляться от такой категории работников, перекладывая ответственность за них на государство.

Предпенсионеров работодатели постараются уволить первыми в кризис

В правительстве в качестве антикризисной обсуждается мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию. Такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин. Согласно плану, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года, несмотря на общий размер стажа. Это поможет поддержать занятость и рынок труда, уверены авторы документа. Кроме того, планируется увеличить минимальный размер пособия по безработице — до 4,5 тыс. рублей. Инициативы помогут снизить социальную напряженность и не потребуют больших расходов бюджета, заявили эксперты.

Шире круг

Минэкономразвития представило в правительство рабочую версию общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Разработать документ Минэку совместно с Минтрудом и Минфином поручил премьер-министр Михаил Мишустин, его финальная версия должна быть готова к 25 мая. Источник, знакомый с текстом, подчеркнул, что в него постоянно вносятся правки и окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.

Так, для поддержки занятости Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Сегодня такая опция доступна гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Еще одно условие — в службе занятости должны подтвердить, что такие люди не могут устроиться на новую работу.

В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 52,5 лет и мужчины 57,5 лет. Напомним, что в 2020 году на на пенсию могут выйти женщины в 55,5 лет и мужчины в 60,5 лет. Условие по обязательному наличию трудового стажа в 20 лет для женщин и 25 для мужчин в плане не приводится.

Вместе с тем документ предлагает повысить минимальную величину пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей на три месяца с мая 2020 года (сейчас она составляет 1,5 тыс. рублей). На тот же срок планируется приравнять размер выплат для ИП, вынужденных прекратить деятельность после 1 марта, к МРОТ (12,1 тыс. рублей). Кроме того, в плане указаны развитие гибких форм занятости и разработка онлайн-программ переобучения и повышения квалификации.

Ранее президент объявил несколько мер, направленных на поддержку занятости. Среди них — возможность получить льготный заем под 0% или безвозмездную субсидию в размере МРОТ на зарплату сотрудникам. Вместе с тем Владимир Путин анонсировал старт еще одной программы, в рамках которой бизнес сможет взять кредит под 2% годовых на любые цели. А при сохранении занятости на уровне 90% по сравнению с началом кризиса, такой заем будет списан вместе с процентами.

Риски и возможности

Подавляющее большинство предпенсионеров трудится без оформления трудовых отношений из-за низкого спроса со стороны работодателей на возрастных сотрудников, отметил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Пособие по безработице выплачивается напрямую из бюджета, а страховые пенсии из взносов и трансфертов ПФР. Вероятно, в правительстве посчитали, что лучше распределить финансовую нагрузку более равномерно между фондом и бюджетом, предположил эксперт. Он также добавил, что мера несет определенные риски, передают «Известия».

— Встать на учет в службу занятости сейчас можно дистанционно, причина и дата увольнения при этом не важны. А вот подтвердить, что на предприятии были сокращения или что оно было ликвидировано из-за коронавируса, может быть сложно, — предупредил Валерий Емельянов.

При этом большой дыры в бюджете новый вид «временной» пенсии не создаст: лишь 40% предпенсионеров работает официально (это чуть более 1,5 млн человек), а кроме того, выплаты будут длиться недолго — в течение полугода, констатировал эксперт. По его словам, потребуется не более 130 млрд рублей, чтобы обеспечить всех нуждающихся.

Инициатива противоречит ранее принятым мерам по реформированию пенсионной системы, дефицит которой правительство стремилось снизить, повышая возраст выхода на отдых, категоричен управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

Кроме того, есть риск, что работодатели во время кризиса могут начать активно избавляться от такой категории работников, перекладывая ответственность за них на государство. Впрочем, в условиях растущей безработицы такие выплаты могут снизить социальную напряженность среди тех, кто потерял место в результате ограничительных мер и спада в экономике, отметил эксперт.

По его мнению, с учетом средней страховой пенсии в размере 16,5 тыс. рублей, максимальный размер выплат мог бы достигнуть 70 млрд в том случае, если увольнению без возможности трудоустройства подверглись все эти граждане. Однако на самом деле масштаб дефицита Пенсионного фонда будет меньше, прогнозирует эксперт.

С 2019 года в России стартовала пенсионная реформа, рассчитанная до 2028-го. Она предусматривает постепенный подъем возраста выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин. Предполагается, что высвободившиеся средства будут направлены на увеличение уровня выплат выше инфляции.