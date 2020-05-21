Пробки на ул. Горького при выезде на трассу Р-256 ликвидирует новая транспортная развязка у вокзала в Бердске

Проект примыкания ул. Горького к «Чуйскому тракту» должен пройти процедуру публичных слушаний. Но их из-за коронавируса перенесли на 24 июня. Между тем, вносить предложения бердчане могут уже через неделю.

Примерно так будет выглядеть вокзальный комплекс в Бердске после реконструкции

Перенес публичное обсуждение проекта планировки территории у бердского вокзала из-за коронавируса мэр Бердска.

Подготовка проекта «Реконструкция примыканий к федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт»… на км 36+450 (слева) и км 36+630 (слева) от вокзального комплекса в Бердске», части земельного участка по ул. Горького примыкающей к трассе Р-256 «Чуйский тракт» и проекта межевания территории в его составе», примерно так звучит тема запланированных публичных слушаний.

В связи с режимом ограничений и самоизоляции, введенных в Бердске, заседание, предполагающее участие горожан, глава города перенес на 24 июня 2020 года. Оно намечено на 16.00 в конференц-зале администрации Бердска по адресу: ул. М. Горького, 9.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта, бердчанам предлагается представить свои идеия о его содержании — в кабинет 36, контактный телефон: 2-00-79, адрес электронной почты: grad.berdsk@gmail.com.

Экспозиция проводится путем размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему, до 31 мая на официальном сайте администрации Бердска https://berdsk.nso.ru/page/23610. Консультации по экспозиции проекта проводятся по телефонам: 8(383)4120079, 8(383)4120525 до 31.05.2020.

Экспозиция проекта будет проходить в здании администрации Бердска с 1 июня 2020 по адресу: ул. М. Горького, 9, кабинет 36, контактный телефон: 2-00-79, с понедельника по пятницу с 13.00 до 16.00. Консультации по экспозиции проекта проводятся по предварительной записи с 1 июня.

— Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать: в письменной форме с 20.05.2020 по 31.05.2020, в письменной форме или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний с 01.06.2020 по 23.06.2020 включительно, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, — сказано в постановлении главы города, подписанном 18 мая.

Новая транспортная развязка

Администрация Бердска приступила к проекту планировки территории примыкания к федеральной трасса Р-256 в районе железнодорожного вокзала еще в феврале 2020 года. Земельные участки размежуют для строительства транспортной развязки у будущего вокзального комплекса.

Как пояснял «Курьер. Среда. Бердск» бывший начальник управления градостроительства Федор Каравайцев, речь идет об участках земли на расстоянии 450 и 630 метров от 36-го километра трассы — слева по ходу движения на юг, то есть со стороны вокзала. По словам Каравайцева, эта земля принадлежит муниципалитету и автодору — до границы отвода железной дороги:

— Это территория вокруг вокзала. Вносить предложения — это требования закона. Может, у кого-то возникнет желание внести предложения, мы готовы посоветоваться, выслушать каждого.

Федор Васильевич акцентировал внимание на том, что пока создают проект планировки участка для того, чтобы позже на его основе делали проект по «организации дорожного движения». Другими словами дороги, новой транспортной развязки у вокзала, который в скором времени трансформируется в новый вокзальный комплекс. Не исключено, что в проект дороги заложат дополнительную полосу для выезда из города на трассу для ликвидации пробок, о чем говорили чиновники и депутаты.

Сроки неизвестны

Уже в 2020 году за 5 млн рублей планировали сделать проект примыкания улиц Горького и Вокзальной. Деньги на реконструкцию дороги выделит Новосибирская область. Реализация проекта позволит создать дополнительную полосу движения и ликвидировать пробки на трассе Р-256.

Разработать проект на реконструкцию примыкания с «Чуйским трактом» поручил губернатор Андрей Травников, сообщил руководитель управления капстроительства Антон Антонов. УКС закладывает на эту цель в 2020 году 5 млн рублей.

— Мы разрабатываем проект планировки и часть трассы федеральной берем в сервитут. Мы делаем проект, а на строительство обещает деньги выделить область, — отметил Антонов.

УКС будет позже заниматься проектом по строительству дороги, а планировкой территории — градостроительное управление. О сроках создания проектов примыкания с трассой говорить преждевременно, заявил Каравайцев, поскольку, по его оценке, необходимо пройти ряд сложных процедур, согласований, экспертизы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сооружение нового железнодорожного вокзала началось в сентябре 2019 года. Первоначально планировали завершить строительство в 2021-м. Но работы несколько затягиваются. Впрочем, железнодорожники надеются, что бердский вокзал попадет в план следующей пятилетки как завершенный объект. На строительство вокзального комплекса с увеличенной транспортной развязкой РЖД потратит порядка 500 млн рублей.