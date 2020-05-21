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Пробки на ул. Горького при выезде на трассу Р-256 ликвидирует новая транспортная развязка у вокзала в Бердске

17:42 21.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Из проектной документации
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Проект примыкания ул. Горького к «Чуйскому тракту» должен пройти процедуру публичных слушаний. Но их из-за коронавируса перенесли на 24 июня. Между тем, вносить предложения бердчане могут уже через неделю.

Пробки на ул. Горького при выезде на трассу Р 256 ликвидирует новая транспортная развязка у вокзала в Бердске
Примерно так будет выглядеть вокзальный комплекс в Бердске после реконструкции

Перенес публичное обсуждение проекта планировки территории у бердского вокзала из-за коронавируса мэр Бердска.

Подготовка проекта «Реконструкция примыканий к федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт»… на км 36+450 (слева) и км 36+630 (слева) от вокзального комплекса в Бердске», части земельного участка по ул. Горького примыкающей к трассе Р-256 «Чуйский тракт» и проекта межевания территории в его составе», примерно так звучит тема запланированных публичных слушаний.

В связи с режимом ограничений и самоизоляции, введенных в Бердске, заседание, предполагающее участие горожан, глава города перенес на 24 июня 2020 года. Оно намечено на 16.00 в конференц-зале администрации Бердска по адресу: ул. М. Горького, 9.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта, бердчанам предлагается представить свои идеия о его содержании — в кабинет 36, контактный телефон: 2-00-79, адрес электронной почты: grad.berdsk@gmail.com.

Экспозиция проводится путем размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему, до 31 мая на официальном сайте администрации Бердска https://berdsk.nso.ru/page/23610. Консультации по экспозиции проекта проводятся по телефонам: 8(383)4120079, 8(383)4120525 до 31.05.2020.

Экспозиция проекта будет проходить в здании администрации Бердска с 1 июня 2020 по адресу: ул. М. Горького, 9, кабинет 36, контактный телефон: 2-00-79, с понедельника по пятницу с 13.00 до 16.00. Консультации по экспозиции проекта проводятся по предварительной записи с 1 июня.

— Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать: в письменной форме с 20.05.2020 по 31.05.2020, в письменной форме или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний с 01.06.2020 по 23.06.2020 включительно, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, — сказано в постановлении главы города, подписанном 18 мая.

Новая транспортная развязка

Администрация Бердска приступила к проекту планировки территории примыкания к федеральной трасса Р-256 в районе железнодорожного вокзала еще в феврале 2020 года. Земельные участки размежуют для строительства транспортной развязки у будущего вокзального комплекса.

Как пояснял «Курьер. Среда. Бердск» бывший начальник управления градостроительства Федор Каравайцев, речь идет об участках земли на расстоянии 450 и 630 метров от 36-го километра трассы — слева по ходу движения на юг, то есть со стороны вокзала. По словам Каравайцева, эта земля принадлежит муниципалитету и автодору — до границы отвода железной дороги:
— Это территория вокруг вокзала. Вносить предложения — это требования закона. Может, у кого-то возникнет желание внести предложения, мы готовы посоветоваться, выслушать каждого.

Федор Васильевич акцентировал внимание на том, что пока создают проект планировки участка для того, чтобы позже на его основе делали проект по «организации дорожного движения». Другими словами дороги, новой транспортной развязки у вокзала, который в скором времени трансформируется в новый вокзальный комплекс. Не исключено, что в проект дороги заложат дополнительную полосу для выезда из города на трассу для ликвидации пробок, о чем говорили чиновники и депутаты.

Сроки неизвестны

Уже в 2020 году за 5 млн рублей планировали сделать проект примыкания улиц Горького и Вокзальной. Деньги на реконструкцию дороги выделит Новосибирская область. Реализация проекта позволит создать дополнительную полосу движения и ликвидировать пробки на трассе Р-256.

Разработать проект на реконструкцию примыкания с «Чуйским трактом» поручил губернатор Андрей Травников, сообщил руководитель управления капстроительства Антон Антонов. УКС закладывает на эту цель в 2020 году 5 млн рублей.
— Мы разрабатываем проект планировки и часть трассы федеральной берем в сервитут. Мы делаем проект, а на строительство обещает деньги выделить область, — отметил Антонов.

УКС будет позже заниматься проектом по строительству дороги, а планировкой территории — градостроительное управление. О сроках создания проектов примыкания с трассой говорить преждевременно, заявил Каравайцев, поскольку, по его оценке, необходимо пройти ряд сложных процедур, согласований, экспертизы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сооружение нового железнодорожного вокзала началось в сентябре 2019 года. Первоначально планировали завершить строительство в 2021-м. Но работы несколько затягиваются. Впрочем, железнодорожники надеются, что бердский вокзал попадет в план следующей пятилетки как завершенный объект. На строительство вокзального комплекса с увеличенной транспортной развязкой РЖД потратит порядка 500 млн рублей.

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От редакции

Пробок не будет?

Аноним, 20 мая 2020 15:23
на картинке не увидел развязку
YYY, 20 мая 2020 16:10
Вместо газона лучше бы дополнительную полосу сделали для поворота с трассы налево на ул.Горького.
Аноним, 20 мая 2020 17:28
Опять заезд на Вокзал через Спортивную, а законный выезд через Первомайскую.
Если сделают заезд через светофр под пешеходным мостом, то зачем мост городили за 50 000 000 рублей?
И тогда пробки будут ещё больше.
Аноним, 20 мая 2020 17:30
Надо убирать весь общественный транспорт с вокзала на Горького, и делать подземный переход с магазинами и билетными кассами.
Аноним, 20 мая 2020 19:03
Где полоса на поворот налево?!
Зачем этот кусок газона который полгода будет снегоотвалом, а полгода никому не нужен. Что за студент троечник это придумал, надо его в пятницу вечером там в наказание подержать в пробке
Sov, 20 мая 2020 20:03
Не поняла из картинки - с Горького можно легально попасть на вокзал? А с Вокзальной, если ехать с Северного? А с вокзала на Горького?
Если можно - хороший проект. Если нельзя - очень плохой. Вредительский.
Аноним, 20 мая 2020 20:51
Зашевелились перед выборами. Вокзалы, развязки.
Аноним, 20 мая 2020 21:30
Так это же мультики и строительные комиксы - какое шевеление?
А вот Травникову надо памятник ставить - у него рука скоро заболит от перерезания красных ленточек.
Просмотрел сегодня новосибирские новости по России-1, так захотелось схватить флаг и броситься к кабинке для голосования за ЕР.
Аноним, 20 мая 2020 21:26
проект ни о чем! что существенного поменяли? клумбу надвое разбили?
Левый нижний угол уже никогда не станет отстойником для автобусов и маршруток - это место власти отдали на возведение какого-то двухэтажного сарайчика. Предприимчивые люди тут же быстро его построили, пока никто не очухался.
Аноним, 20 мая 2020 21:49
Ну не будет же мэр перед выборами разрезать красную ленточку над засыпанном коммунальным котлованом на Лунной.
Зато посмотрите, как красочно, ярко, отчетливо - наверное этот бессмысленный проект стоил немалых денег налогоплательщиков.
Аноним, 21 мая 2020 08:12
И уже висит сдам в аренду!!!!!!!!!!!
Аноним, 20 мая 2020 22:28
Что за дурацкая картинка - ну нет там столько места от трассы до ЖД путей.
Прожектеры блин...
Аноним, 21 мая 2020 10:21
Пишу повторно. В Новосибирске автовокзал на Гусинобродском шоссе построили за 120 млн. Рублей. В Бердске собираются построить за 500 (!) млн. Его позолотой собираются отделывать? Сделать в 4 раза больше чем в Новосибирске? Разница в строительстве не на 4%, а в 4(!) раза. "Денег нет, а вы держитесь"

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