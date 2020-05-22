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Положат асфальт на участке после прорыва теплотрассы по улице Лунной 24 мая в Бердске

12:30 22.05.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пока ставят бордюры,трамбуют песок и засыпают дорогу щебнем. Транспорт обещают запустить 26 мая.

Положат асфальт на участке после прорыва теплотрассы по улице Лунной 24 мая в Бердске
Из-за аварии на теплосетях перекрыли дорогу для транспорта

Благоустраивают участок дороги после после ремонта на теплотрассе на ул. Лунной в Бердске.

Асфальт будет уложен 23-24 мая, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 22 мая замдиректора КБУ по строительству Александр Алексеенко.

Напомним, ориентировочно, дорога будет открыта во вторник, 26 мая, возможно, рассказал Александр Алексеенко.

Сейчас происходит восстановление благоустройства. Ставятся бордюры, проливается и трамбуется песок, будет засыпаться щебень.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», траншею в 5 метров после ремонта теплотрассы на ул. Лунная засыпали 21 мая. 5-метровая яма зияла здесь неделю. Коммунальщики обещали открыть дорогу 22 мая.

Огромная яма на ул. Луной у дома №54 появилась 14 мая. В ходе гидравлических испытаний сетей от котельной «Новой» выявился дефект на магистральной трубе. КБУ приступил к аварийно-восстановительным работы на теплосети в районе остановки «Семь Ветров».

— Будет заменен участок порядка 30 метров «сотой» трубы. В течение недели работы будут закончены, — отметил Алексеенко.

Отопление и горячая вода у потребителей отсутствует.

Из-за того, что вырыли 5-метровый котлован прямо на проезжей части, изменили маршруты общественного транспорта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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