Крупная закупочка: 40 млн на асфальт для двух улиц в Южном микрорайоне потратят в Бердске

Но деньги пойдут не просто на асфальт, а на строительство дороги вокруг нового детсада и школы. На этот раз повезло жителям улиц Поэта Сорокина и Купца Горохова.

Дороги шириной 7 метров в две полосы построят в Южном микрорайоне Бердска

Администрация Бердска объявила аукцион на поиск подрядчика для строительства дороги в Южном микрорайоне. Власть планирует проложить автодорогу по ул. Поэта Сорокина — от пересечения с ул. Лунной до пересечения с ул. Рогачева, также по ул. Купца Горохова — от пересечения с ул. Возрождения до пересечения с ул. Поэта Сорокина. Это участки вблизи строящейся в Южном школе.

Электронный аукцион назначен на 28 мая. Стоимость контракта 40,5 млн рублей. Деньги выделяют по госпрограмме «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». Проект рассчитан на два года — до 1 июня 2022-го.

По ул. Поэта Сорокина от пересечения с ул. Лунная до пересечения с ул. Рогачева на первом этапе построят 227 метров дороги, на втором — 554. Проезжая часть шириной 7 метров в две полосы рассчитана на скорость движения транспорта 50 км в час.

По ул. Купца Горохова от пересечения с ул. Возрождения до пересечения с ул. Поэта Сорокина проложат 395 метров асфальта. Тоже две полосы шириной 7 метров. Предполагаемая скорость транспорта — 30 км в час.

Проектная и рабочая документация разработана ООО «Проект Инжиниринг», утверждена заказчиком и прошла государственную вневедомственную экспертизу.

Установлены гарантийные сроки: земляное полотно — 8 лет, основание дорожной одежды — 6 лет, нижний слой покрытия — 5 лет, верхний слой покрытия — 6 лет, водопропускные трубы — 6 лет, барьерное ограждение (металлическое) — 5 лет, дорожные знаки — 2 года, разметка термопластиком — 1 год.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осенью 2019 года сдали дорогу по ул. Купца Горохова, которая ведет к новому детсаду и строящейся школе. Проезжая часть обошлась бюджету в 70 млн рублей. Это с учетом трех этапов строительства дороги, в том числе кругового объезда. Аукцион выиграла компаний «Дорсиб Плюс».

Теперь заасфальтируют соседние улицы, чтобы подъезжать к учебным заведениям было проще. Жители Южного микрорайона давно просили закатать в асфальт их грунтовые дороги. И вот постепенно цивилизованное передвижение на транспорте доходит и до них.