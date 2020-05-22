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Погибли все: не выжил никто из 107 находившихся на борту рухнувшего в Пакистане самолета

20:14 22.05.2020 Фото: AP Photo/Fareed Khan
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Из-под обломков уже извлечены несколько десятков тел. Некоторые из них сильно обгорели, и генетикам предстоит установить личности погибших. Airbus A320 упал на жилой квартал близ аэропорта Карачи.

Погибли все: не выжил никто из 107 находившихся на борту рухнувшего в Пакистане самолета
В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал

Погибли все 107 человек, которые находились на борту разбившегося в Пакистане самолета авиакомпании Pakistan International Airlines, заявил мэр Карачи Васим Ахтар. Первоначально сообщалось о том, что на борту находилось 85 пассажиров и 12 членов экипажа.

«Обломки полностью обследованы. Выживших нет. Сейчас ведется разбор завалов»,- сказал градоначальник. Его слова приводит Associated Press.

Граждан России среди жертв нет.

Напомним, лайнер выполнял рейс в Карачи из второго по величине города республики Лахор и упал незадолго до посадки.

В местных спасательных службах сообщили, что из-под обломков уже извлечены несколько десятков тел. Некоторые из них сильно обгорели, и генетикам предстоит установить личности погибших.

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