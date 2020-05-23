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«Сейчас непростое время, а это хорошее подспорье»: Сухпаек за 675 рублей оценил многодетный отец Александр Шарахов из Бердска

11:15 23.05.2020, Марина Волкова Фото: предоставлено Александром
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Гастрономическая помощь от государства положена многодетным семьям, семьям с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 20 мая сухпайки раздавали в лицее №6. Продуктов в наборе более, чем достаточно, считает бердчанин.

Сейчас непростое время, а это хорошее подспорье: Сухпаек за 675 рублей оценил многодетный отец Александр Шарахов из Бердска
Семья Александра рада такой поддержке от государства

Продуктовые наборы для обучающихся дистанционно школьников продолжают выдавать в Бердске. Получивших сухпайки выдают улыбающиеся глаза выглядывающие из-под масок. Гастрономическая помощь от государства положена многодетным семья, семьям с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 20 мая сухпайки раздавали в лицее №6. А сегодня, 22 мая, многодетный отец Александр Шарахов поделился с «Курьер. Среда. Бердск» мнением о продуктовом наборе, который он получил на старших сына и дочь:

— Это уже второй продуктовый набор. Был сухпаек за апрель и за май. Он состоит из базовых продуктов, которых хватает на длительное время. Это ведь здорово. Сейчас непростое время, а это очень хорошее подспорье. Продуктов в наборе более, чем достаточно.

По словам Александра, продуктовый набор — это ожидаемая и адекватная мера поддержки многодетных семей, детей с ОВЗ и инвалидом. Стоит отметить, что два пакета продуктов вытянули на 8 кг. Каждый набор стоит 675 рублей.

Набор сухпайка из лицея №6, для учащихся 1-6 классов:

гречка (800г), рис (800г), макароны(400г), сайра натуральная (250г), тушеная говядина (338г),молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5 %, пряники 400 г, шоколад 90 г, чай черный листовой 100г, какао-порошок 100г.

Наборы провизии выдавали с соблюдением норм санитарной безопасности. Сотрудники, выдающие сухпайки работали строго в масках и перчатках.

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От редакции

Хотели бы получить сухпаек?

Аноним, 22 мая 2020 15:41
Хотели бы.Но ни под одну категорию не попадаем.У пенсионеров пенсия,у работающих доход превышает какой-то там уровень
Злобный Дядька, 22 мая 2020 19:05
Пайку цена 400-450 р.

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