«Сейчас непростое время, а это хорошее подспорье»: Сухпаек за 675 рублей оценил многодетный отец Александр Шарахов из Бердска

Гастрономическая помощь от государства положена многодетным семьям, семьям с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 20 мая сухпайки раздавали в лицее №6. Продуктов в наборе более, чем достаточно, считает бердчанин.

Семья Александра рада такой поддержке от государства

Продуктовые наборы для обучающихся дистанционно школьников продолжают выдавать в Бердске. Получивших сухпайки выдают улыбающиеся глаза выглядывающие из-под масок. Гастрономическая помощь от государства положена многодетным семья, семьям с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 20 мая сухпайки раздавали в лицее №6. А сегодня, 22 мая, многодетный отец Александр Шарахов поделился с «Курьер. Среда. Бердск» мнением о продуктовом наборе, который он получил на старших сына и дочь:

— Это уже второй продуктовый набор. Был сухпаек за апрель и за май. Он состоит из базовых продуктов, которых хватает на длительное время. Это ведь здорово. Сейчас непростое время, а это очень хорошее подспорье. Продуктов в наборе более, чем достаточно.

По словам Александра, продуктовый набор — это ожидаемая и адекватная мера поддержки многодетных семей, детей с ОВЗ и инвалидом. Стоит отметить, что два пакета продуктов вытянули на 8 кг. Каждый набор стоит 675 рублей.

Набор сухпайка из лицея №6, для учащихся 1-6 классов:

гречка (800г), рис (800г), макароны(400г), сайра натуральная (250г), тушеная говядина (338г),молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5 %, пряники 400 г, шоколад 90 г, чай черный листовой 100г, какао-порошок 100г.

Наборы провизии выдавали с соблюдением норм санитарной безопасности. Сотрудники, выдающие сухпайки работали строго в масках и перчатках.