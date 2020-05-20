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Хвосты вместо рыбы обнаружил в апрельском сухпайке многодетный отец из лицея №6 Александр Шарахов из Бердска

21:27 20.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Дети особенно были рады печенькам и вкусностям. Буквально за три дня все слопали. А качество консервов и лапши оставляет желать лучшего.

Хвосты вместо рыбы обнаружил в апрельском сухпайке многодетный отец из лицея №6 Александр Шарахов из Бердска
Александр Шарахов в консервах обнаружил хвосты
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Хвосты вместо рыбы обнаружил в апрельском сухпайке многодетный отец из лицея №6 Александр Шарахов из Бердска

77 новых зараженных выявлены в Новосибирской области. Всего инфицированы 1805 человек на 20 маяХвосты вместо рыбы обнаружил в апрельском сухпайке многодетный отец из лицея №6 Александр Шарахов из БердскаЕщё 1258 новостей

Продуктовые наборы для обучающихся дистанционно школьников продолжают выдавать в Бердске. Получивших сухпайки выдают улыбающиеся глаза выглядывающие из-под масок. Гастрономическая помощь от государства положена многодетным семья, семьям с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.
20 мая сухпайки раздавали в лицее №6.
— Отличные наборы- поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» мама Надежда школьника. По ее словам, это отличное и своевременное подспорье для сети во время пандемии коронавируса.

Многодетный отец работает менеджером по продажам. Он пришел получать сухпайки для дочки 13 лет и 10-летнего сына. Младший четырехлетний сын еще не учится. В целом доволен, но есть качество консервов и лапши оставляет желать лучшего.

— По опыту апрельского сухпайка более менее все нормально. Единственное мало. Дети особенно были рады печенькам и вкусностям. Буквально за три дня все слопали. А лапшу вчера еще готовили. Могли бы лапшу давать более качественную, рублей за 40, а не за 20. В консервированной сайре были одни хвосты, видимо самая недорогая. Если взять нормальную сайру, за 80 рублей, там нормальная тушка рыбы, а в «лицейской» сайре были хвосты.

Два пакета продуктов вытянули на 8 кг. Каждый набор стоит 675 рублей.

Набор сухпайка из лицея №6, для учащихся 1-6 классов:

гречка (800г), рис (800г), макароны(400г), сайра натуральная (250г), тушеная говядина (338г),молоко цельное сгущеное с сахаром 8,5 %, пряники 400 г, шоколад 90 г, чай черный листовой 100г, какао-порошок 100г.

Наборы провизии выдавали с соблюдением норм санитарной безопасности. Сотрудники, выдающие сухпайки работали строго в масках и перчатках.

Хвосты вместо рыбы обнаружил в апрельском сухпайке многодетный отец из лицея №6 Александр Шарахов из Бердска

Сухпаек для школьников 1-6 х классов в лицее «6

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От редакции

Вы довольны сухпайком?

Аноним, 20 мая 2020 15:18
Многодетный отец должен САМ кормить детей. Без всяких пайков. Или не быть многодетным отцом.
Многим не понравится, но это справедливо.
Аноним, 20 мая 2020 23:15
Цинизм, всегда цинизм, где такие родятся
Гы, 20 мая 2020 15:24
да уж, а в 90е годы на такую помощь от государства никто не ворчал, что лапша не итальянская барилла ))
Иван, 20 мая 2020 18:23
А в 1861 году отменили крепостное право,а до этого были телесные наказание.Нередко такие наказания заканчивались смертью жертв, но помещики почти никогда не несли никакой ответственности за убийства и увечья своих слуг.Так что крестьяни тогда и хвостам были бы рады. Гы вы правы! Мы должны им ноги целовать.Что разрешают нам, за ними объедки доедать.
Аноним, 20 мая 2020 19:46
Да рано радуетесь за отмену крепостного права.
Вот современное высказывание одного из путиноидов - Зорькина Валерия Дмитриевича - Председателя Конституционного суда РФ по настоящее время: "именно крепостное право плотно держало вместе разные слои Российской Империи. Крепостное право было главной основой понимания народа и власти!"
Аноним, 20 мая 2020 16:01
"качество консервов и лапши оставляет желать лучшего"
Хотелось бы конкретно.

Сам такую лапшу "Алейка" постоянно покупаю - в чем проблема?
Сгущенка отличная в наборе тоже.

Или может многодетный отец привык к итальянской пасте и консервам из натуральных лобстеров, и поэтому возмущается что это не то?
Аноним, 20 мая 2020 19:22
А вы в курсе что макаронка "Алейка" выпускается 2-х видов, из мягкой муки- "размазня" за 20 руб, и качественная из твердых сортов, за 40...
Аноним, 20 мая 2020 16:08
НВР:
В принципе нормальные продукты.. и лапша тоже нормальная) Сайра тоже хорошая была. А вот тушенка совсем никуда - соя сплошная, ни единого кусочка мяска.
Аноним, 20 мая 2020 16:38
В апреле был больше паёк
Аноним, 20 мая 2020 20:43
так в мае и учебных дней меньше так то, все логично
Скептик, 20 мая 2020 16:45
Кажется, пора напомнить о том, что дарёному коню в зубы не смотрят... Вообще говоря, учитывая дополнительное денежное довольствие, выделенное на ближайшие месяцы на детей, придираться к сайре как-то неэтично. Особенно учитывая, что эта помощь не с неба упала, а куплена на собранные с менее плодовитых, но более трудолюбивых сограждан налоги. P.S. Если макароны как на фото, то нормальные макароны. А если вы привыкли к итальянским, значит у вас итак все хорошо, откажитесь от сухпайков, пусть они пойдут тем, кому реально нужно.
Ирина, 20 мая 2020 17:17
НВР:
вполне довольны! некоторые совсем наверно зажрались, раз макароны и консервы не устраивают. Что ж вы пришли получать сухпаек,идите купите себе макароны за 80р в магазине. Хоть когда-нибудь будет народ доволен. А что про шоколадку не написали из ярче,а то там наверное и состав не соответствует вашим запросам. nestle надо было или коркунов конфеты))
Аноним, 20 мая 2020 17:19
НВР:
Мы не можем быть довольны т. К. Не получали. Хотя реб. инвалид ученик лицея6. Зачем писать многодетные и дети инвалиды. Только льготники получают и все. А те кто на дом. обучении изначально тем нет гос. поддержки.
Аноним, 20 мая 2020 17:22
Те льготники которые оформлялись как малообеспеченные.
Учитель, 20 мая 2020 20:38
Дети-инвалиды и дети с ОВЗ не только на инд обучении, но и занимаются очно в школе. Они и получали продуктовые наборы. Среди льготников и они. Если ребёнок на инд обучении, то такой льготной он не пользуется, он не питается в школе по время обучения. Есть документы, регламентирующие обеспечение. Поинересуйтесь в мку и не надо думать, что школа сама определяет кому дать, а кому нет. Каждая семья решает сама воспользоваться правом на льготу или нет. Когда проводятся другие акции помощи детям инвалидам, то тоже не всем, а особо нуждающимся, в том числе и тем, кто на инд обучении находится.
Аноним, 20 мая 2020 20:44
неправда: получают все кто получал льготное питание.
многодетные - все, независимо от доходов
Аноним, 20 мая 2020 18:13
Сколько не дай, все равно мало и недовольны! Одни рожают, другие их обрабатывают! Это ваши проблемы, сколько у вас детей, другие дети чем хуже и почему их родители не ноют и не просят подачек, а работают и надеются на себя! Кто виноват тем, у кого маленький доход, но зато они выполняют демографии?
назарик, 20 мая 2020 18:28
Масло растительное (1 литр) еще должно быть в сухпайке... Или в разных школах разные пайки?
Аноним, 20 мая 2020 20:45
было и масло, все нормально
Аноним, 20 мая 2020 21:41
там же исходят из суммы на каждого ребенка.В мае учебных дней очень мало,потому и денег меньше.Сейчас бутылку масла можно купить за 60 рублей
Наталья, 20 мая 2020 21:07
Откажитесь в пользу какой нибудь бабушки- старушки. Она будет счастлива и Вас благодарить будет.
Людмила, 20 мая 2020 21:40
НВР:
Не довольна:дали 1кг сахара, 0,5 кг риса, и 1кгкрупа полбовая, даже о такой не слышала. Отказалась.... Не нуждаюсь
Аноним, 20 мая 2020 23:16
НВР:
Да довольны

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