Хвосты вместо рыбы обнаружил в апрельском сухпайке многодетный отец из лицея №6 Александр Шарахов из Бердска

Дети особенно были рады печенькам и вкусностям. Буквально за три дня все слопали. А качество консервов и лапши оставляет желать лучшего.

Александр Шарахов в консервах обнаружил хвосты

Продуктовые наборы для обучающихся дистанционно школьников продолжают выдавать в Бердске. Получивших сухпайки выдают улыбающиеся глаза выглядывающие из-под масок. Гастрономическая помощь от государства положена многодетным семья, семьям с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.

20 мая сухпайки раздавали в лицее №6.

— Отличные наборы- поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» мама Надежда школьника. По ее словам, это отличное и своевременное подспорье для сети во время пандемии коронавируса.

Многодетный отец работает менеджером по продажам. Он пришел получать сухпайки для дочки 13 лет и 10-летнего сына. Младший четырехлетний сын еще не учится. В целом доволен, но есть качество консервов и лапши оставляет желать лучшего.

— По опыту апрельского сухпайка более менее все нормально. Единственное мало. Дети особенно были рады печенькам и вкусностям. Буквально за три дня все слопали. А лапшу вчера еще готовили. Могли бы лапшу давать более качественную, рублей за 40, а не за 20. В консервированной сайре были одни хвосты, видимо самая недорогая. Если взять нормальную сайру, за 80 рублей, там нормальная тушка рыбы, а в «лицейской» сайре были хвосты.

Два пакета продуктов вытянули на 8 кг. Каждый набор стоит 675 рублей.

Набор сухпайка из лицея №6, для учащихся 1-6 классов:

гречка (800г), рис (800г), макароны(400г), сайра натуральная (250г), тушеная говядина (338г),молоко цельное сгущеное с сахаром 8,5 %, пряники 400 г, шоколад 90 г, чай черный листовой 100г, какао-порошок 100г.

Наборы провизии выдавали с соблюдением норм санитарной безопасности. Сотрудники, выдающие сухпайки работали строго в масках и перчатках.