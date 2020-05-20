Хвосты вместо рыбы обнаружил в апрельском сухпайке многодетный отец из лицея №6 Александр Шарахов из Бердска

Продуктовые наборы для обучающихся дистанционно школьников продолжают выдавать в Бердске. Получивших сухпайки выдают улыбающиеся глаза выглядывающие из-под масок. Гастрономическая помощь от государства положена многодетным семья, семьям с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.
20 мая сухпайки раздавали в лицее №6.
— Отличные наборы- поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» мама Надежда школьника. По ее словам, это отличное и своевременное подспорье для сети во время пандемии коронавируса.
Многодетный отец работает менеджером по продажам. Он пришел получать сухпайки для дочки 13 лет и 10-летнего сына. Младший четырехлетний сын еще не учится. В целом доволен, но есть качество консервов и лапши оставляет желать лучшего.
— По опыту апрельского сухпайка более менее все нормально. Единственное мало. Дети особенно были рады печенькам и вкусностям. Буквально за три дня все слопали. А лапшу вчера еще готовили. Могли бы лапшу давать более качественную, рублей за 40, а не за 20. В консервированной сайре были одни хвосты, видимо самая недорогая. Если взять нормальную сайру, за 80 рублей, там нормальная тушка рыбы, а в «лицейской» сайре были хвосты.
Два пакета продуктов вытянули на 8 кг. Каждый набор стоит 675 рублей.
Набор сухпайка из лицея №6, для учащихся 1-6 классов:
гречка (800г), рис (800г), макароны(400г), сайра натуральная (250г), тушеная говядина (338г),молоко цельное сгущеное с сахаром 8,5 %, пряники 400 г, шоколад 90 г, чай черный листовой 100г, какао-порошок 100г.
Наборы провизии выдавали с соблюдением норм санитарной безопасности. Сотрудники, выдающие сухпайки работали строго в масках и перчатках.
Многим не понравится, но это справедливо.
Вот современное высказывание одного из путиноидов - Зорькина Валерия Дмитриевича - Председателя Конституционного суда РФ по настоящее время: "именно крепостное право плотно держало вместе разные слои Российской Империи. Крепостное право было главной основой понимания народа и власти!"
Хотелось бы конкретно.
Сам такую лапшу "Алейка" постоянно покупаю - в чем проблема?
Сгущенка отличная в наборе тоже.
Или может многодетный отец привык к итальянской пасте и консервам из натуральных лобстеров, и поэтому возмущается что это не то?
В принципе нормальные продукты.. и лапша тоже нормальная) Сайра тоже хорошая была. А вот тушенка совсем никуда - соя сплошная, ни единого кусочка мяска.
вполне довольны! некоторые совсем наверно зажрались, раз макароны и консервы не устраивают. Что ж вы пришли получать сухпаек,идите купите себе макароны за 80р в магазине. Хоть когда-нибудь будет народ доволен. А что про шоколадку не написали из ярче,а то там наверное и состав не соответствует вашим запросам. nestle надо было или коркунов конфеты))
Мы не можем быть довольны т. К. Не получали. Хотя реб. инвалид ученик лицея6. Зачем писать многодетные и дети инвалиды. Только льготники получают и все. А те кто на дом. обучении изначально тем нет гос. поддержки.
многодетные - все, независимо от доходов
Не довольна:дали 1кг сахара, 0,5 кг риса, и 1кгкрупа полбовая, даже о такой не слышала. Отказалась.... Не нуждаюсь
Да довольны