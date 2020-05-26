Сорвало ураганным ветром профлист на место машины с крыши 5-этажки на ул. К. Маркса в Бердске. Авто успели отогнать

Новые порывы ветра окончательно сорвали лист железа с крыши

Сорвало ветром профлист на место машины с крыши 5-этажки на ул. К. Маркса в Бердске. Хозяева автомобиля вовремя успели убрать машину. Напомним, сорвало крышу дома №32 по ул. К. Маркса.