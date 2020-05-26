Вода не доходит до верхних этажей из-за урагана в Бердске: отключился водозабор из-за порыва ЛЭП

Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение насосно-фильтровальной станции на Берди. А пока добавили мощности НФС-2 на Обском море. Город ликвидирует последствия штормового ветра, заявил вице-мэр Владимир Захаров.

Ураган в Бердске 26 мая не принес больших разрушений, но кое-где повалил деревья и порвал провода

Штормовой ветер, пронесшийся днем 26 мая над Бердском, не только повалил деревья и повредил автомобили, но и рвал электропровода.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск», вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, во время урагана произошло несколько порывов линий электропередачи.

-Есть несколько порывов на электроснабжении. Бригады выехали, работают. В первую очередь две аварийные бригады РЭС работают над восстановлением электроснабжения на насосно-фильтровальной станции №1. Речь идет о водозаборе на Бердском заливе. Временно он не работает. Давление в системе подачи воды в центральной части Бердска снижено. Мы добавили мощности на НФС-2 (это водозабор на Обском море — прим. ред.). Но до крайних этажей в высотках пока вода не доходит. Это в той части города, которая получает воду из Берди, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замглавы.

Он отметил, что ситуация в городе после шторма находится под контролем. Захаров не только получает доклады о произошедшем, но и сам объезжает Бердск, чтобылично убедиться в масштабах бедствия.

— В основном произошло падение деревьев во дворах. Мне доложили, что нарушений в транспортном сообщении нет. Если будет необходимость, будем привлекать Бердский спасательный отряд. Ситуация под контролем. Она неприятная, но нам повезло, что мы максимальное количество старых тополей ранее ликвидировали, — оценил Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», упавшие деревья раздавили по меньшей мере три автомобиля в городе.