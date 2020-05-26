26.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Вода не доходит до верхних этажей из-за урагана в Бердске: отключился водозабор из-за порыва ЛЭП

19:19 26.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение насосно-фильтровальной станции на Берди. А пока добавили мощности НФС-2 на Обском море. Город ликвидирует последствия штормового ветра, заявил вице-мэр Владимир Захаров.

Вода не доходит до верхних этажей из за урагана в Бердске: отключился водозабор из за порыва ЛЭП
Ураган в Бердске 26 мая не принес больших разрушений, но кое-где повалил деревья и порвал провода

Штормовой ветер, пронесшийся днем 26 мая над Бердском, не только повалил деревья и повредил автомобили, но и рвал электропровода.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск», вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, во время урагана произошло несколько порывов линий электропередачи.

-Есть несколько порывов на электроснабжении. Бригады выехали, работают. В первую очередь две аварийные бригады РЭС работают над восстановлением электроснабжения на насосно-фильтровальной станции №1. Речь идет о водозаборе на Бердском заливе. Временно он не работает. Давление в системе подачи воды в центральной части Бердска снижено. Мы добавили мощности на НФС-2 (это водозабор на Обском море — прим. ред.). Но до крайних этажей в высотках пока вода не доходит. Это в той части города, которая получает воду из Берди, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замглавы.

Он отметил, что ситуация в городе после шторма находится под контролем. Захаров не только получает доклады о произошедшем, но и сам объезжает Бердск, чтобылично убедиться в масштабах бедствия.

— В основном произошло падение деревьев во дворах. Мне доложили, что нарушений в транспортном сообщении нет. Если будет необходимость, будем привлекать Бердский спасательный отряд. Ситуация под контролем. Она неприятная, но нам повезло, что мы максимальное количество старых тополей ранее ликвидировали, — оценил Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», упавшие деревья раздавили по меньшей мере три автомобиля в городе.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы с водой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВода не доходит до верхних этажей из-за урагана в Бердске: отключился водозабор из-за порыва ЛЭП
19:19 26-05-2020
Вода не доходит до верхних этажей из-за урагана в Бердске: отключился водозабор из-за порыва ЛЭП
Фото: Результат бури напротив строящегося ЖК "Кутузовский" по ул. Кутузова
19:13 26-05-2020
Фото: Результат бури напротив строящегося ЖК
Не платить налоги при падении доходов в коронавирус допускает половина россиян
19:06 26-05-2020
Не платить налоги при падении доходов в коронавирус допускает половина россиян
БердскРазбили три автомобиля рухнувшие в ураган деревья в Бердске. Власть готовит справку о происшествиях в шторм
18:57 26-05-2020
Разбили три автомобиля рухнувшие в ураган деревья в Бердске. Власть готовит справку о происшествиях в шторм
Губернатор Травников: НГУ должен стать равноправным участником научно-исследовательской деятельности СО РАН
18:37 26-05-2020
Губернатор Травников: НГУ должен стать равноправным участником научно-исследовательской деятельности СО РАН
Смертность растет из-за "фантастического употребления алкоголя" в России 1
18:28 26-05-2020
Смертность растет из-за
БердскОбрушились деревья и провода после урагана на Opel возле санатория "Парус" на ул. Красный Сокол в Бердске
18:22 26-05-2020
Обрушились деревья и провода после урагана на Opel возле санатория
БердскУпавшие в ураган деревья заблокировали Бердское шоссе. Проезд из Бердска до Новосибирска затруднен 26 мая 1
18:17 26-05-2020
Упавшие в ураган деревья заблокировали Бердское шоссе. Проезд из Бердска до Новосибирска затруднен 26 мая
БердскКороновирусная героиня: с риском для жизни днем и ночью спасает людей, а вечером кошек медсестра Ольга Долгова из Бердска
18:15 26-05-2020
Короновирусная героиня: с риском для жизни днем и ночью спасает людей, а вечером кошек медсестра Ольга Долгова из Бердска
БердскПорносайт появился на портале муниципальной лыжной базы «Метелица» в Бердске 3
18:15 26-05-2020
Порносайт появился на портале муниципальной лыжной базы «Метелица» в Бердске