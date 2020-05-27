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Хоть вешайся: Почему торгуют «тряпками» во время запрета на центральном рынке Бердска?

14:15 27.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Отделы арендаторов, кроме торгующих едой, на центральном рынке закрыты: отключили эскалаторы и электричество. Собственники открывают отделы на свой страх и риск. Мэрия готовится проверить законность торговли — штрафы до 500 тыс. рублей.

Хоть вешайся: Почему торгуют тряпками во время запрета на центральном рынке Бердска?
Незаконно работающие отделы могут закрыть на 90 суток по решению суда

Коронавирус шагает по Новосибирской области и Бердску. Число заразившихся растет: 25 мая зафиксирован антирекорд за все время пандемии по числу заболевших за сутки в регионе (89) и в Бердске (4). Ограничения власть хоть и ослабляет, но не снимает самоизоляцию, масочный режим и запрет на торговлю.

Губернатор Травников 15 мая подписал постановление, утвердив список предприятий и организаций, которым по-прежнему запрещено работать. К ним относятся все организации культуры, досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, а также предприятия розничной торговли непродовольственными товарами, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Однако именно по поводу торговли возникают вопросы у читателей «Курьер. Среда. Бердск»:

— Объясните мне, почему все ТЦ, 1-й этаж центрального рынка (промтовары) прекрасно работают, а рынку 2-й и 0 этажу запрещено…

— Чем промтовары на первом этаже отличаются от второго и нулевого? Одни работают и платят аренду, а другие не работают и тоже платят аренду. Вот парадокс…

Действительно, джинсы и обувь в отделах рядом с продуктами на первом этаже бердского рынка продают. В то же время, входы на 2-й и нулевой этажи заблокированы. Уличные киоски под одной крышей тоже открыты «через раз». Как и магазинчики в новом здании центрального рынка — на большинстве дверей висят замки. Но некоторые торгуют «тряпками» совсем не детского ассортимента и не товарами первой необходимости.

Всех проверят

Хоть вешайся: Почему торгуют тряпками во время запрета на центральном рынке Бердска?

На многих отделах центрального рынка висят замки

Вопросы возмущенных этим фактом предпринимателей, которые исполняют требования закона и терпят убытки, «Курьер. Среда. Бердск» адресовал заместителю начальника управления экономразвития бердской мэрии Евгению Абельгансу.

По его словам, в горадминистрацию тоже поступали аналогичные жалобы. И проверка центрального рынка обязательно будет.

— Могу сказать, что на момент открытия рынка с его директором проведена разъяснительная беседа, была доведена в полном объеме информация о тех предприятиях, которые могут осуществлять деятельность, а также об ответственности за совершение организациями нарушений. По поступившей информации будем дополнительно проверять, кто на рынке осуществляет деятельность. Когда проверка идет, мы смотрим ассортимент. И если там отсутствуют товары первой необходимости, ведется реализация товаров, которая запрещена, будем привлекать к административной ответственности, — прокомментировал Абельганс.

Он напомнил, что штрафы на должностных лиц за неисполнение губернаторского постановления составляют до 100 тыс. рублей, на юрлиц — до 500 тыс. рублей, а также грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Собственники сами отвечают за себя

Хоть вешайся: Почему торгуют тряпками во время запрета на центральном рынке Бердска?

Торговать рассадой не запрещено

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор Бердского рынка Татьяна Шлейникова, все площади, которые сдает в аренду рынок, закрыты. В частности остановлены и перекрыты эскалаторы на нулевой и второй этажи. Там отключен свет. Открытые отделы с непродовольственными товарами рядом с продуктами принадлежат собственникам и за них рынок не отвечает, пояснила Шлейникова.

— Бутики по периметру первого этажа — это их частная собственность. Их 12 человек. Они нам не подчиняются. И мы за них не отвечаем. Все наши площади закрыты. В новом здании торгуют только те, кому позволяет ассортимент, — заверила Татьяна Федоровна. — Они все предупреждены, что несут персональную ответственность.

По ее словам, как только закрыли рынок полтора месяца назад, арендаторы начали возмущаться, угрожали, устраивали митинги, плакали, мол, «хоть вешайся» — денег нет. Но как ни жалко предпринимателей, терпящих убытки, директор рынка не может нарушить введенные ограничения. По словам Шлейниковой, в ближайшие дни, скорее всего, еще ослабят ограничения и, возможно, разрешат открыть магазины непродовольственных товаров и общепит.

Официально

Хоть вешайся: Почему торгуют тряпками во время запрета на центральном рынке Бердска?

Часть рынка закрыли еще марте

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников постановлением от 15 мая 2020 №168-п определил перечень отраслей экономики, деятельность в которых приостановлена (ограничена) любыми организациями, независимо от организационных форм и форм собственности и индивидуальными предпринимателями на территории Новосибирской области, что соответствует всем ранее установленным ограничениям деятельности на территории Новосибирской области, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Приложение к постановлению правительства Новосибирской области от 15.05.2020 №168-п

1. Культура, организация досуга и развлечений:
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;

деятельность в области демонстрации кинофильмов

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт:
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
деятельность физкультурно-оздоровительная;
деятельность санаторно-курортных организаций

3. Гостиничный бизнес:
деятельность по предоставлению мест для временного проживания

4. Общественное питание:
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
5. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений:

образование дополнительное детей и взрослых

6. Деятельность по организации конференций и выставок:
деятельность по организации конференций и выставок

7. Розничная торговля непродовольственными товарами:
торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;

торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах;
торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах;
торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах;
торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах;
торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью;
торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами.

Хоть вешайся: Почему торгуют тряпками во время запрета на центральном рынке Бердска?
Хоть вешайся: Почему торгуют тряпками во время запрета на центральном рынке Бердска?
Хоть вешайся: Почему торгуют тряпками во время запрета на центральном рынке Бердска?
Хоть вешайся: Почему торгуют тряпками во время запрета на центральном рынке Бердска?
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От редакции

Проверка найдет нарушителей?

Аноним, 25 мая 2020 16:41
Нет, если в крупных ТЦ запрещено торговать, то не торгуйте! Или пусть торгуют все, а не только "бутики первого этажа".
Аноним, 25 мая 2020 17:50
ЕЩЕ бы остальные ТЦ соблюдали запрет и не торговали! А от выбрали рынок и его закрыли, а другие торгуют! Нашли блин показательный объект
Аноним, 25 мая 2020 22:32
Почему такое гонения на рынке не дают людям работатать на вещах. Зато такие магазины как комбат, планета одежды, мария ра работают где полно нарушений, много народу, люди без масок ходят. И это норма, им можно все. Почему их не проверяют,,? Куда у нас смотрит власть???
Аноним, 26 мая 2020 22:12
Сегодня зашли в Мария-ра,покупатели были без масок,одна мамашка стояла по телефону разговаривала, а ее ребенок сначала хватал все подряд пакеты с молоком, а потом начал плевать на них.
Аноним, 25 мая 2020 18:03
Реально хоть вешайся! Уже хочется съехать с этого рынка и открыть в другом месте отдел - мест полно и все торгуют! Но руководство рынка следит что бы товар и оборудование не вывозили! Товар остаётся в заложниках. Платите аренду за нерабочие месяцы и катитесь - вот как надо делать бизнес
Аноним, 25 мая 2020 18:50
Например Красная Сибирь 120а непотопляемые? торгуют и торгуют себе. а вы все за рынком бегаете
горожанин, 25 мая 2020 22:09
Откройте рынок,пообносился уже весь,все нормальные магазины закрыты.Караул.....
Аноним, 25 мая 2020 23:00
У меня дети из всего выросли, тоже туда хотим, в любимый магазин
Анча, 25 мая 2020 22:17
А чем отделы той же обуви и одежды, нижнего белья, головных уборов в ТЦ Универмаг, ТЦ Астор, ТЦ Сибирский Версаль отличаются от рынка. Одним можно торговать, другим нет
Мария, 25 мая 2020 22:30
Ну правда, что привязались к рынку. Такое впечатление, что конкуренцию кому то сильную составил. Вон в колорлоне толпы, и в тряпках в том числе, и ничего
Аноним, 25 мая 2020 22:42
Эта ситуация - повод для обращения в Управление Роспотребнадзора по НСО и ФАС
Аноним, 25 мая 2020 22:43
Бардак и анархия в стране Думаю что показательную порку устроят Кому то не повезёт
Аноним, 25 мая 2020 23:14
НВР:
Если проверка ограничится одним рынком, то НЕТ, не найдет
Artik, 25 мая 2020 23:33
В субботу и воскресенье утром зайдите за рассадой посмотрите что творится...
Аноним, 26 мая 2020 00:08
И лучше в колорлон сразу - вот там точно! Попала на днях, еле выбралась из толпы, больше туда ни ногой по выходным
Аноним, 26 мая 2020 00:01
Раньше ездили в тц за одеждой, обувью. Аура, Мега, галерея и тд. Сейчас для себя открыли новое направление. В интернете огромное количество предложений, цена в несколько раз меньше чем в тц. Выбор в десятки раз больше. Единственный минус, что может не подойти размер или фасон.
Софа, 26 мая 2020 07:56
Вот к этому все и идет, делаем покупки,работаем, общаемся все через интернет. Нас разделяют, многие остаются без работы, экономия как бы
Анна автоледи, 26 мая 2020 08:18
Так этот минус перекрывает все плюсы. Иногда, чтобы купить пару подходящую пару обуви, надо с десяток пар перемерить.
Михаил, 26 мая 2020 13:41
Это только если заказать кучу одежды с примеркой, и надеяться, что тебе подойдет хоть одна вещь. А если без примерки, то тут вообще без вариантов, шанс угадать очень не велик.
a.danilov, 26 мая 2020 14:13
Сколько заказывал на том же Али, ни разу не промазал мимо размера. Но, сейчас у них есть безусловный возврат по любой причине в течении 15 дней. Как раз на случай, если что-то не так.
Аноним, 26 мая 2020 22:39
a.danilov, да вы блин супермен просто какой-то, или человек с супер способностями, который умеет менять форму и размер своего тела под одежду с али Ждать сколько одежду, потом если она не подойдет, то отправлять ее обратно? Вы в своем уме? Так можно весь сезон в старых задрипанных шмотках проходить. Я если честно вообще не понимаю таких как вы, сэкономить сущие копейки, ждать кучу времени, а потом получить непонятно что. Лучше уж я переплачу немного в магазине, куплю реально нужную мне вещь и буду носить ее.
Анча, 26 мая 2020 23:16
Или ткань окажется не совсем приятной, или цвет не совсем к лицу, или шов неровный. Я не особенно люблю вообще что-либо заказывать в интернете, люблю потрогать, ощутить так сказать вещь.
Аноним, 27 мая 2020 15:07
Данилов, да вы тот ещё извращенец ))) Одежду с Али заказывать и ждать потом месяц какую нибудь майку )))
a.danilov, 27 мая 2020 15:10
ну, обувь как бы. Майки не брал. Да и, ДО коронавируса, доставка от 2 до 3 недель была. Если со склада в России, то неделя. Вполне адекватно. ps. хотя, вот на днях получал сандали за 1300 руб(аналогичные в спортмастере от 2500 ценник), пришли за 18 дней из Китая.
Ирина, 26 мая 2020 03:47
Меркурий полностью работает, одежда, обувь, золото. Звонила в администрацию 2 раза. Никаких проверок.
Анна автоледи, 26 мая 2020 08:19
А и правда, чего прицепились к рынку? Пусть бы работали...
Люда, 26 мая 2020 12:49
Была вчера в комбате, много людей, без масок, находятся на близком расстоянии, тут же и детки мерили обувь,никакой дистанции между покупателями не соблюдается. Куда смотрят роспотребнадзор?
Светлана, 26 мая 2020 13:04
Все ТЦ г. Бердска работают. Работают нелегально, нарушая постановление губернатора, имея на столе две бутылочки антисептиков для отвода глаз. И их никто не проверяет, не штрафует!! Рынок , непродовольственные товары, единственный в городе, кто не нарушает карантин! И всё равно он кому-то покоя не даёт! Что же, это лучшая реклама Торговому Центру «Рынок»!!!
Надежда, 26 мая 2020 13:15
Вопрос к администрации города, чем неугоден рынок. Люди не работают уже 2 месяца. Весь город работает, кроме рынка. Все тц работают,а рынку запрещено .всем им закупить ср-ва гигиены и все, можно работать?! Но это же абсурд .
Ольга, 26 мая 2020 13:25
Хотелось бы дополнить к сказанному о рынке, пусть и ТЦ он, как угодно называйте. Там такие просторные коридоры, да проходимость не высокая, в виду последних событий. Действительно настораживает, кому перешли дорогу? Скоро уже всех откроют, нужны жертвы? Кому? Положение торгующих, должно быть одинаковым, а на рынке, действительно собран лучший ассортимент. Скорей открывайте, люди ждут.
Аноним, 26 мая 2020 18:42
Ну да, как то странно, все ТЦ в Бердске работают, почему второй этаж рынка до сих пор закрыт?
Аноним, 26 мая 2020 19:09
Как жалко людей
Boeing 777-300ER, 27 мая 2020 11:39
Да, творится полный дебилизм с рынком. Кстати, ещё один пример - Охара на Ленина 83. Всё вокруг Охары работает, а самой Охаре нельзя. Дебилизм полный. Такое ощущение, что готовится рейдерский захват рынка.

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