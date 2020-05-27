Сколько стоит аренда здания у бизнесмена под ГИБДД в Академгородке, не ответило МВД Новосибирска. А в Бердске ГИБДД появится не скоро

В Главке сообщили лишь то, что здание являются собственностью РФ и предоставлены ОМВД России по городу Бердску на праве оперативного управления. Ремонт всех объектов ОВД осуществляется в пределах бюджетных ассигнований.

ГИБДД в Бердске не работает уже давно

26 мая Главное управление МВД по Новосибирской области ответило на запрос «Курьер. Среда. Бердск» о том, когда откроется здание ГИБДД на ул. Первомайской, 2а в Бердске, а также сколько стоит аренда здания у частного бизнеса до этого момента в Академгородке. Правда, в ответе на запрос Главка так и не встретились ответы на важные вопросы жителей Бердска.

— Ваше обращение, поступившее в ГУ МВД России по Новосибирской области 20.05.2020, рассмотрено.

Сообщаем Вам, что нежилые помещения по адресу: город Бердск, улица Первомайская, дом 2a, являются собственностью Российской Федерации и предоставлены Отделу МВД России городу Бердску на праве оперативного управления. В настоящее время данные помещения требуют проведения перепланировки и капитального ремонта. Проведение ремонтных работ всех объектов органов внутренних дел осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, поступающих для этих целей в ГУ МВД России по Новосибирской области, — гласит ответ на запрос за подписью врио начальника отдела информации



и общественных связей Юлии Хабибуллиной.

А вот тот самый запрос, который редакция направила в ГУ МВД по Новосибирской области:

Запрос «Курьер. Среда. Бердск» в ГУ МВД по НСО по ГИБДД Бердска от 20 мая 2020 года

Сегодня, 27 мая, «Курьер. Среда. Бердск» направит запрос в Главк повторно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», разобраться в истории ремонта ГИБДД решил комитет по промышленности и предпринимательству совета депутатов Бердска. Напомним, межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел транспортных должен был начать свою работу в здании ГИБДД на ул. Первомайской. Но здание до сих пор закрыто.

Подразделение не расформировали, люди работают в Академгородке. После окончания ремонта они вернутся на свои места. В здании сейчас проводится перепланировка, сообщили в декабре 2019 года в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Также в пресс-службе уточнили, что ремонт проводит мэрия города, и от нее зависят сроки. В пресс-центре администрации ответили, что это помещение к ним не относится.

Депутатам пришлось обращаться к уполномоченному представителю президента России Сергею Меняйло, чтобы узнать, когда же все-таки откроется ГИБДД в Бердске для регистрации автомобилей.

Обращение о возобновлении работы отдела по вопросам регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним от депутатов Бердска поступило в ГУ МВД по Новосибирской области еще 5 декабря. Но из аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Его перенаправили в адрес Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Новосибирской области.

16 августа 2019 года комиссия в составе представителей подразделений УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области , УУP ГУ, УOTO ГУ, ЦИТСиЗИ ГУ, ФКУ «ЦХиСО ГУ», ОМВД Росси по Бердску выехала для обследования объектов недвижимости ОМВД России по г. Бердску на предмет эффективного использования федерального имущества и возможности передислокации 5МОTНиРАМТС ГИБДД ГУ ( штатная численность 20 человек), с целью перемещения подразделения из помещений частной собственности по адресу: г. Новосибирск, ул. Тихая, д. 3.

По результатам выезда, руководством ведомства принято решение о возможности передислокации 5 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ в помещения по адресу: г. Бердск, ул. Первомайская, д. 2a, но после проведения их перепланировги и капитального ремонта. Ориентировочный срок завершения мероприятий по приведению помещений в соответствие с требованиями, предъявляемым к помещениям, в которых оказываются государственные услуги — не ранее 2023 года, гласит письменный ответ на запрос депутатов Бердска.

Уже в феврале 2020 года врио замначальника управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Евгений Щепкин сообщил комитету по промышленности, что на сегодняшний день ведется работа по оформлению помещений по адресу: город Бердск, ул. Первомайская, 2a. По окончанию указанных процедур будет организована работа по подготовке проектно-смешной документации на капитальный ремонт помещений здания ГИБДД в Бердске с последующий подготовкой заявки в Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России на выделение необходимых денежных средств.

Стоит отметить, что и депутатам горсовета Бердска до сих пор не поступил ответ от ГУ МВД по Новосибирской области о стоимости аренды здания под ГИБДД у частного лица в Академгородке. Как и то, во сколько обойдется ремонт здания ГИБДД в Бердске. Некоторым народные избранники Бердска предполагают, что стоимость аренды здания в Академгородке аж за 2,6 года может в разы превышать стоимость ремонта разрушенного здания ГИБДД Бердска.