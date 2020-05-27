Без воды остались 6 домов. Без света — 470 частных и 6 многоквартирных домов 26 июня. Об повреждениях после урагана рассказал вице-мэр по строительству Бердска Владимир Захаров. Он извинился за неудобства на оперативном штабе. Подробности в ближайшее время.
Извинился за 11 упавших в ураган деревьев вице-мэр Бердска Владимир Захаров. Без воды и света остались 12 высоток и 470 частных домов
Захаров заверил, что за последние 4 года вырублено 2000 аварийных деревьев. О повреждениях после урагана он рассказал на оперативном штабе.
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От редакции
Страшный был ураган?
Аноним, 27 мая 2020 10:30
Даёшь оставшиеся деревья тоже под пилу!!!Будет город плешь!!
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