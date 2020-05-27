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Шашлыки на Вечном огне из вандализма переквалифицировал в надругательство СК Санкт-Петербурга

21:47 27.05.2020 Фото: НТВ
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Жителю Кронштадта с двумя подружками за вечеринку на братской могиле грозит до 5 лет тюрьмы.

Шашлыки на Вечном огне из вандализма переквалифицировал в надругательство СК Санкт Петербурга
Хулигану грозит уголовное дело

В Санкт-Петербурге уголовное дело о вандализме переквалифицировано на более тяжкую статью, сообщили 27 мая в главке Следственного комитета.

Ранее сообщалось о принятии следственными органами СКР по Санкт-Петербургу к своему производству уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм), в рамках которого задержаны в качестве подозреваемых 2 женщины и мужчина. В настоящее время действия указанных лиц переквалифицированы на более тяжкую статью — п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над надмогильным сооружением).

По данным следствия, ночью 24 мая 2020 года, находясь у памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов», расположенного на Якорной площади в городе Кронштадте, подозреваемые, грубо нарушая общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», они жарили шашлыки на Вечном огне.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

справка

УК РФ Статья 244. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения

1. Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, за исключением случаев, предусмотренных статьей 243.4 настоящего Кодекса, —

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

в) с применением насилия или с угрозой его применения, —

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

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От редакции

Мозгов нет?

Аноним, 27 мая 2020 22:23
Не тут мозги есть,тут умысел наплевать"геройски"в лицо целому поколению,родителям своим,чем же они этим гражданам не угодили то???Засранцы безсовестные.

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