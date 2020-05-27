Шашлыки на Вечном огне из вандализма переквалифицировал в надругательство СК Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге уголовное дело о вандализме переквалифицировано на более тяжкую статью, сообщили 27 мая в главке Следственного комитета.
Ранее сообщалось о принятии следственными органами СКР по Санкт-Петербургу к своему производству уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм), в рамках которого задержаны в качестве подозреваемых 2 женщины и мужчина. В настоящее время действия указанных лиц переквалифицированы на более тяжкую статью — п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над надмогильным сооружением).
По данным следствия, ночью 24 мая 2020 года, находясь у памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов», расположенного на Якорной площади в городе Кронштадте, подозреваемые, грубо нарушая общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», они жарили шашлыки на Вечном огне.
В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
справка
УК РФ Статья 244. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения
1. Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, за исключением случаев, предусмотренных статьей 243.4 настоящего Кодекса, —
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
в) с применением насилия или с угрозой его применения, —