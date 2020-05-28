Когда закроют проезд из-за ремонта дороги по ул. Красноармейской в Бердске?

Дорожники пообещали приступить к работам 29 мая. Но управлению ЖКХ и транспортному отделу необходимо подготовить схему объезда, чтобы избежать пробок. Не исключено, ремонт и закрытие дороги перенесут на июнь.

Дорогу подготовили к ремонту, но пока не закрывали ул. Красноармейскую в Бердске

Обещанного на 28 мая перекрытия дороги на ул. Красноармейской не произошло. Утром на сайте бердской мэрии появилась информация о том, что проезд заблокируют в связи с ремонтом с 14.00 до 19.00. Однако в четверг, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», к асфальтированию дороги так и не приступили. Только сняли верхний слой дорожного покрытия.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» дорожники, заливающие горячим асфальтом перпендикулярную ул. Павлова, на Красноармейскую они выйдут 29 мая. Вероятно, эту дорогу перекроют в пятницу в определенные часы. Придется объезжать.

Но вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пока не владеет информацией о перекрытии движения.

-Я дал поручение начальнику транспортного отдела и директору УЖКХ синхронизировать свои действия — по объезду транспорта в случае перекрытия улицы. Когда будет принято соответствующее решение, мне сообщат. Мы все понимаем, что при работах на ул. Красноармейской даже при свободной одной полосе будут собираться пробки. Поэтому эффективнее будет организовать объезд. Лучше объезжать. Мы это уже проходили, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.