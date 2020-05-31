31.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Пособие по беременности и родам рассчитают по-новому матерям России

14:40 31.05.2020 Фото: https://www.piqsels.com/
0

Документ закрепляет порядок расчёта пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком с учётом среднего заработка матери в размере МРОТ с учётом районных коэффициентов.

Пособие по беременности и родам рассчитают по новому матерям России
Малообеспеченным матерям пособие по беременности и родам рассчитают по-новому
Сюжет: Все льготы малоимущим семьям Бердска
Пособие по беременности и родам рассчитают по новому матерям России

Пособие по беременности и родам рассчитают по-новому матерям РоссииПо 33 000 рублей на ребенка с 3 до 7 лет получат семьи с доходом ниже прожиточного минимума. За 6 месяцев сразуЕщё 17 новостей

Порядок начисления выплат при социальном страховании на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством в России хотят изменить. Соответствующий закон члены Совета Федерации планируют рассмотреть на заседании во вторник, 2 июня, пишет ПГ. 

Если женщина не работала или её средний заработок был ниже МРОТ, то, согласно действующему законодательству, пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам или ежемесячное пособие по уходу за ребенком рассчитывается, исходя из размера МРОТ. Но вместе с тем, в законах есть норма, которая устанавливает, что при расчёте пособия с использованием МРОТ, применяются районные коэффициенты к заработной плате.

Это, в конечном итоге, приводит к существенному нарушению имущественных прав граждан. Поскольку из-за противоречий в законодательстве, матери, получающие средний дневной заработок выше МРОТ без учёта районного коэффициента, получают меньше, чем те, чей средний заработок ниже МРОТ без учёта районного коэффициента, отмечается в пояснительной записке к закону.

Помимо этого, существующая коллизия порождает неправильное толкование нормы работодателями и территориальными органами Фонда социального страхования. Что в дальнейшем иногда приводит к судебным разбирательствам. Поэтому авторы закона предлагают устранить существующий пробел.
Документ закрепляет порядок расчёта пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком с учётом среднего заработка матери в размере МРОТ с учётом районных коэффициентов. Это позволит работодателям и органам соцстрахования правильно исчислять и выплачивать причитающиеся гражданам пособия. Что, в свою очередь, позволит не допускать нарушения имущественных застрахованных лиц.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Рады?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жениться на девушке и уехать из России хочет 19-летняя дочь Михаила Ефремова
17:31 31-05-2020
Жениться на девушке и уехать из России хочет 19-летняя дочь Михаила Ефремова
«Батут работает»: Маск ответил на шутку Рогозина 6-летней давности после успешного запуска Crew Dragon к МКС
17:13 31-05-2020
«Батут работает»: Маск ответил на шутку Рогозина 6-летней давности после успешного запуска Crew Dragon к МКС
Путину из СИЗО написал арестованный за заказные убийства в 1990-е бизнесмен Анатолий Быков
16:47 31-05-2020
Путину из СИЗО написал арестованный за заказные убийства в 1990-е бизнесмен Анатолий Быков
Не пустят в продажу препарат от коронавируса "Авифавир". Он вызывает уродства у детей
16:34 31-05-2020
Не пустят в продажу препарат от коронавируса
Выпал из форточки на 5 этаже 2-летний ребенок и остался жив в Новосибирске
16:11 31-05-2020
Выпал из форточки на 5 этаже 2-летний ребенок и остался жив в Новосибирске
БердскУпала на 17-е место по числу заразившихся коронавирусом за сутки в России на 31 мая Новосибирская область. Смотри список регионов
16:03 31-05-2020
Упала на 17-е место по числу заразившихся коронавирусом за сутки в России на 31 мая Новосибирская область. Смотри список регионов
БердскУмерли 138 пациентов от COVID-19 за сутки на 31 мая в России. Всего 4693 жертв коронавируса в стране
15:50 31-05-2020
Умерли 138 пациентов от COVID-19 за сутки на 31 мая в России. Всего 4693 жертв коронавируса в стране
БердскПревысило 400 тыс. число зараженных коронавирусом в России на 31 мая
15:36 31-05-2020
Превысило 400 тыс. число зараженных коронавирусом в России на 31 мая
Бердск«Мужчина, без маски на лице никого не обслуживаем!»: выгнали покупателя из магазина Fix-price в ТЦ «Астор» Бердска 4
15:17 31-05-2020
«Мужчина, без маски на лице никого не обслуживаем!»: выгнали покупателя из магазина Fix-price в ТЦ «Астор» Бердска
7 июня 2020 года - Троица: что нельзя делать, какие приметы ведут к богатству, что нужно сделать обязательно в этот день?
15:09 31-05-2020
7 июня 2020 года - Троица: что нельзя делать, какие приметы ведут к богатству, что нужно сделать обязательно в этот день?