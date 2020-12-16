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27 мер материальной поддержки семьям с детьми, в том числе и путинские выплаты, действуют в Новосибирской области в 2020 году

20:00 16.12.2020 Фото: pixabay
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Выплата семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет перешла в разряд постоянных мер поддержки.

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О мерах социальной поддержки семей с детьми в условиях пандемии рассказала в ходе пресс-конференции 15 декабря заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.
Сюжет: Все пособия Путина
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Заместитель министра подчеркнула, что все меры социальной поддержки семей с детьми в регионе сохранены в полном объеме. Выплаты производятся своевременно.

На территории Новосибирской области действует 27 мер социальной поддержки семьям с детьми. Все выплаты и пособия сохранены в полном объеме и производятся своевременно. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным инициирован целый ряд дополнительных выплат для оказания помощи всем, кто в ней нуждается. Отметим, что выплата семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет перешла в разряд постоянных мер поддержки.

Общий объем перечисленных средств на меры поддержки в текущем году составил более 25 млрд рублей. Из них 19,5 млрд рублей направлены на выплаты и пособия семьям с детьми, что на 4,5 млрд рублей превышает бюджет 2019 года.

С целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции ряд выплат продлен автоматически, что позволяет минимизировать посещение общественных мест.

В текущем году проиндексирован областной семейный капитал – региональная мера социальной поддержки, которая входит в региональный проект «Финансовая поддержка семей с детьми» нацпроекта «Демография». Размер выплаты - 108 160,00 рублей. Мера соцподдержки действует в Новосибирской области с 2012 года. На сегодняшний день выдано порядка 40 тысяч сертификатов, из них в 2020 году – около 4 тысяч. Более 340 млн рублей перечислено многодетным семьям региона в текущем году на данную меру поддержки.

В 2020 году принято решение о софинансировании из федерального бюджета расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан.

В следующем году на эти цели в регион запланировано направить 636,7 млн рублей федеральных средств. Напомним, данная мера поддержки действует в регионе с 2010 года. За все время действия региональной меры поддержки на помощь жителям Новосибирской области перечислено более 300 млн рублей. Общее количество заключенных контрактов – порядка 12 тысяч. Финансирование 2020 года составляет более 50 млн рублей.

Говоря об организации детского отдыха, Ольга Потапова рассказала, что до конца года деятельность организаций отдыха детей и оздоровления, расположенных на территории Новосибирской области, приостановлена. В летний период более 2,5 тысяч организаций дополнительного образования принимали участие в мероприятиях по организации занятости и досуга для ребят малыми группами, в том числе с использованием дистанционных технологий. С июня по август участниками очных мероприятий стали порядка 132 тысяч несовершеннолетних и почти 500 тысяч ребят приняли участие дистанционно.

В период самоизоляции и действия ограничительных мер особый вес приобрела помощь специалистов телефонов доверия. Министерством инициирован онлайн-проект «День семейных консультаций», в рамках которого жители Новосибирской области получают бесплатные консультации специалистов по вопросам детско-родительских отношений, формам устройства ребенка в семью, программам реабилитации для детей, алгоритмам поведения в стрессовых ситуациях. В проекте в качестве экспертов принимают участие психологи и педагоги подведомственных министерству детских социальных учреждений. Эксперты отвечают на звонки еженедельно по средам.

В рамках мероприятия обсудили также и вопросы взаимодействия органов государственной власти с некоммерческими организациями, коммерческим сектором по поддержке семей с детьми. «Наряду с материальной помощью важна вовремя предоставленная консультация психолога, социального педагога. На сегодняшний день 62 общественные организации, занимающиеся вопросами поддержки семьи, действуют в районах Новосибирской области. Министерство всегда готово к диалогу и новым предложениям, которые позволяют обновить и дополнить действующий перечень мер поддержки, действующих на территории региона», - добавила в завершении пресс-конференции заместитель министра.

Источник: Минтруд НСО

выплаты поддержка семьи
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