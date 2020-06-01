Заявление на получение МРОТ подали многие российские знаменитости. Узнай, кому отказали в поддержке!

Целый ряд российских знаменитостей подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Отмечается, что чаще всего звёзды были оформлены как индивидуальные предприниматели. Одобрение на выплаты получили певцы Дима Билан и Николай Басков, а также телеведущая Регина Тодоренко.
Отказали в поддержке Григорию Лепсу — из-за того, что он сократил работников более чем на десять процентов от их количества в марте. По этой же причине были отклонены заявления продюсера Иосифа Пригожина, музыканта Леонида Агутина и рэпера Тимати.
Тема «обедневших» из-за коронавируса артистов стала поводом для перепалки между Шнуровым и Пригожиным, в которой второй заявил о «чудовищном» положении артистов, вынужденных «проедать то, что удалось в своё время скопить». На это лидер «Ленинграда» ответил призывом помочь продюсеру «кто чем может на еду» и решил отправить Пригожину сосиски из «Пятёрочки».
Однако вся история обсуждения непростого положения звёзд началась с мужа певицы Наташи Королёвой Сергея Глушко, более известного как Тарзан, который пожаловался на отсутствие дохода из-за пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, его единственный бизнес, которым он располагал до недавнего времени, — фитнес-центр — прогорел. На заявления Тарзана отреагировали в службе такси и предложили помочь со скорейшим трудоустройством.
Источник: life.ru
Они проедают накопленное,а что нам проедать?