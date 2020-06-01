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Заявление на получение МРОТ подали многие российские знаменитости. Узнай, кому отказали в поддержке!

10:43 01.06.2020 Фото: wikipedia.org
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Отклонены заявления продюсера Иосифа Пригожина, музыканта Леонида Агутина и рэпера Тимати.

Заявление на получение МРОТ подали многие российские знаменитости. Узнай, кому отказали в поддержке!
Отмечается, что чаще всего звёзды были оформлены как индивидуальные предприниматели

Целый ряд российских знаменитостей подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.

Отмечается, что чаще всего звёзды были оформлены как индивидуальные предприниматели. Одобрение на выплаты получили певцы Дима Билан и Николай Басков, а также телеведущая Регина Тодоренко.

Отказали в поддержке Григорию Лепсу — из-за того, что он сократил работников более чем на десять процентов от их количества в марте. По этой же причине были отклонены заявления продюсера Иосифа Пригожина, музыканта Леонида Агутина и рэпера Тимати.

Тема «обедневших» из-за коронавируса артистов стала поводом для перепалки между Шнуровым и Пригожиным, в которой второй заявил о «чудовищном» положении артистов, вынужденных «проедать то, что удалось в своё время скопить». На это лидер «Ленинграда» ответил призывом помочь продюсеру «кто чем может на еду» и решил отправить Пригожину сосиски из «Пятёрочки».

Однако вся история обсуждения непростого положения звёзд началась с мужа певицы Наташи Королёвой Сергея Глушко, более известного как Тарзан, который пожаловался на отсутствие дохода из-за пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, его единственный бизнес, которым он располагал до недавнего времени, — фитнес-центр — прогорел. На заявления Тарзана отреагировали в службе такси и предложили помочь со скорейшим трудоустройством.

Источник: life.ru

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От редакции

Как думаете, правда остались без средств на существование российские звезды?

Андрей, 01 июня 2020 10:59
НВР:
Они проедают накопленное,а что нам проедать?
Аноним, 01 июня 2020 11:11
Хватает же совести просить чего то,имея кучу недвижимости,денег,бизнесов?

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