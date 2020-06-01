Заявление на получение МРОТ подали многие российские знаменитости. Узнай, кому отказали в поддержке!

Отмечается, что чаще всего звёзды были оформлены как индивидуальные предприниматели Целый ряд российских знаменитостей подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.

Отмечается, что чаще всего звёзды были оформлены как индивидуальные предприниматели. Одобрение на выплаты получили певцы Дима Билан и Николай Басков, а также телеведущая Регина Тодоренко.

Отказали в поддержке Григорию Лепсу — из-за того, что он сократил работников более чем на десять процентов от их количества в марте. По этой же причине были отклонены заявления продюсера Иосифа Пригожина, музыканта Леонида Агутина и рэпера Тимати.

Тема «обедневших» из-за коронавируса артистов стала поводом для перепалки между Шнуровым и Пригожиным, в которой второй заявил о «чудовищном» положении артистов, вынужденных «проедать то, что удалось в своё время скопить». На это лидер «Ленинграда» ответил призывом помочь продюсеру «кто чем может на еду» и решил отправить Пригожину сосиски из «Пятёрочки».