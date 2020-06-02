Кому помогает деньгами и продуктами власть Бердска? Бедным, бомжам и погорельцам

Глава города установил порядок предоставления соцпомощи бердчанам: кто имеет на нее право, какие документы предоставлять и в каких ситуациях. Чек-лист.

Бедным в Бердске считается тот, кто имеет душевой доход ниже 11 454 рублей в месяц

В конце мая мэр Бердска Евгений Шестернин утвердил положение о порядке оказания социальной помощи населению города. Предыдущий порядок действовал с 2014 года и, вероятно, устарел.

Помощь оказывают деньгами или продуктами питания тем, у кого среднедушевой доход на каждого члена семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области.

справка



Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», губернатор Андрей Травников установил величину прожиточного минимума в Новосибирской области за I квартал 2020 года 29 мая. В расчете на душу населения она составляет 11 454 рубля, по основным социально-демографическим группам: для трудоспособного населения – 12 158 рублей, пенсионеров – 9196 рублей, детей – 11 874 рубля. Прожиточный минимум представляет собой стоимость минимального набора продуктов, одежды, обуви, предметов личной гигиены (потребительская корзина), а также налоги, уплачиваемые физическими лицами, и платы за услуги.

Помощь малоимущим, бомжам и погорельцам

Отдельно в новом положении прописано, что на соцпомощь могут рассчитывать пострадавшие от пожара и люди без определенного места жительства. Кому и сколько давать, определяет специально созданная для этого комиссия. Средства на оказание социальной помощи нуждающимся ежегодно закладывают в бюджет Бердска в виде ассигнований Комплексному центру социального обслуживания населения.

Откажут в помощи тем, кто не предоставил полный пакет документов или сфальсифицировал данные, если человек сознательно не принимает никаких действий по устройству на работу и улучшению материального положения своей семьи или же ситуацию нельзя признать экстремальной, трудной.

Если помощь предоставляется детям из асоциальных семей, например, на покупку одежды, это берет на себя специалист Комплексного центра социального обслуживания населения, минуя родителей. Он и получает выделенную помощь, чтобы потратить на ребенка.

Постановление

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Социальная помощь является адресной, предоставляется гражданам, (либо опекуну, попечителю, другому законному представителю) зарегистрированным на территории города Бердска по месту жительства или месту пребывания.



2. Социальная помощь оказывается денежными средствами и (или) продуктами питания.

3. Социальная помощь оказывается малоимущим гражданам, у которых по независящим от них причинам среднедушевой доход каждого члена семьи ниже величины прожиточного минимума, установленный в Новосибирской области и которые не могут самостоятельно выйти из сложившейся трудной жизненной или экстремальной ситуации.

справка

Трудная жизненная ситуация – это обстоятельства, в которых объективно нарушается жизнедеятельность граждан и которые они не могут преодолеть самостоятельно. Экстремальная ситуация — это утрата жизненно необходимого имущества в результате пожара, стихийного бедствия или иных обстоятельств, причинения вреда в результате техногенных аварий и катастроф.

4. Решение об оказании социальной помощи принимает комиссия по оказанию социальной помощи населению города Бердска (далее — Комиссия), за исключением решения об оказании срочной социальной помощи в виде продуктового набора по заявлению граждан без определенного места жительства.

5. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Бердска. Комиссия состоит из представителей органов социальной защиты, органов местного самоуправления города Бердска, муниципальных социальных учреждений, учреждений здравоохранения, общественных организаций.

6. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях лично. Право на участие в заседании Комиссии не может быть передано другому лицу.

7. Руководит заседанием Комиссии председатель комиссии. В отсутствие председателя его полномочия осуществляет заместитель председателя. Состав комиссии, а также председатель комиссии и его заместитель утверждаются постановлением администрации города Бердска.

8. Информация, полученная членами Комиссии в ходе принятия решения об оказании социальной помощи гражданам, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

II. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

1. Социальная помощь оказывается на основании заявления гражданина (опекуна, попечителя, другого законного представителя) от себя лично или от имени своей семьи в письменной форме.

2. Социальная помощь пострадавшим в результате пожара, стихийного бедствия оказывается на восстановление утраченных документов и предметов первой необходимости (продукты питания, одежду).

3. Граждане, оказавшиеся в экстремальной или трудной жизненной ситуации, к заявлению об оказании социальной помощи прилагают:

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) документ, подтверждающий факт постоянного проживания гражданина на территории города Бердска (вправе представить по собственной инициативе);



3) документы о доходах, всех совместно проживающих с гражданином и ведущих общее хозяйство лиц за последние 3 месяца, предшествующих моменту обращения за социальной помощью (вправе представить по собственной инициативе);4) в случае, если заявитель в данный период являлся временно нетрудоспособным, он представляет справку о доходах из Фонда социального страхования (вправе представить по собственной инициативе);5) справку службы занятости о регистрации в качестве безработного (для неработающих лиц трудоспособного возраста, не имеющих ограничений к трудовой деятельности) (вправе представить по собственной инициативе);6) документы, подтверждающие получение согласия лиц, не являющихся заявителями, или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц (кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти).

4. Граждане, пострадавшие в результате пожара, к заявлению об оказании социальной помощи в обязательном порядке дополнительно прилагают:

1) копию правоустанавливающего документа об имеющемся на праве собственности имуществе, в случае, если право не зарегистрировано в едином государственном реестре недвижимости;

2) справку о пожаре, составленного отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску.

5. Граждане без определенного места жительства для получения срочной социальной помощи в виде продуктового набора подают заявление на имя директора муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бердска» (далее-МБУ КЦСОН г. Бердска).

6. Прием документов на оказание социальной помощи у граждан осуществляется МБУ КЦСОН г. Бердска.

7. Специалисты МБУ КЦСОН г. Бердска проводят обследование социально-бытовых условий проживания заявителя в течение 10 календарных дней со дня представления гражданином заявления и документов, по результатам которого в течение 3-х календарных дней оформляется акт и представляется в комиссию для принятия решения.

8. Окончательный ответ дается заявителю не позднее чем через 30 календарных дней после подачи заявления.

9. Требования к документам:

1) документы должны содержать реквизиты, наличие которых согласно законодательству Российской Федерации, является обязательным (номер, дата, подпись, печать);

2) документы должны быть исполнены четко, подписи должностных лиц и оттиски печатей, содержащиеся на документах, должны быть отчетливы;

3) поправки и (или) приписки в документах не допустимы.

III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ



1. Решение об оказании социальной помощи, ее виде, размере, объеме, кратности либо отказе в ее предоставлении принимается на заседании Комиссии.

2. Решение об оказании срочной помощи, в виде продуктового набора, по заявлению граждан без определенного места жительства принимает директор МБУ КЦСОН г. Бердска.

3. Комиссия по оказанию социальной помощи проводит заседание по необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Комиссии правомочно, если в нем принимает участие более половины состава Комиссии.

4. Члены Комиссии оповещаются о дате заседания телефонограммой, а также путем указания даты проведения заседания в протоколе предыдущего заседания. Обязанность по оповещению членов Комиссии о дате заседания возложена на секретаря Комиссии.

5. Ведет заседание председатель, который оглашает повестку заседания.

6. Вопросы рассматриваются Комиссией в той последовательности, в какой они определены в повестке. Каждый из членов Комиссии вправе высказать свое мнение по рассматриваемому вопросу. После обсуждения вопроса председательствующий в заседании Комиссии ставит вопрос на голосование.

7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии, принимающих участие в заседании. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов председательствующий Комиссии имеет право решающего голоса.

8. Решение Комиссии об оказании социальной помощи оформляется протоколом, обязанность составления которого лежит на секретаре Комиссии.

9. Протокол заседания составляется в двух экземплярах и подписывается председательствующим и секретарем. Один экземпляр остается в Комиссии, второй — направляется в МБУ КЦСОН г. Бердска и является основанием для выдачи социальной помощи.

В случае несогласия с мнением большинства, член Комиссии вправе выразить свое мотивированное мнение, которое заносится в протокол.

10. Решение об оказании социальной помощи или об отказе в ней доводится до сведения заявителя не позднее чем через 10 календарных дней после принятия решения.

11. Секретарь Комиссии обеспечивает сохранность протоколов заседаний Комиссии.

12. Комиссия рассматривает вопрос о виде, форме и размере выделяемой социальной помощи без присутствия заявителя.

13. Социальная помощь не назначается в следующих случаях:

1) представление не в полном объеме документов или не соответствие представленных документов, установленным требованиям раздела II настоящего Положения;

2) установление факта недостоверности представленных заявителем сведений;



3) если трудоспособные граждане, в том числе трудоспособные инвалиды, сознательно не предпринимают никаких действий по своему трудоустройству или по улучшению материального положения своей семьи;4) отсутствует экстремальная или трудная жизненная ситуация.

IV. ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ, РАЗМЕР И КРАТНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

1. Оказание социальной помощи осуществляется в форме:

1) единовременной денежной выплаты;

2) единовременной выдачи продуктов питания.

2. При определении размера оказываемой социальной помощи Комиссией учитываются: социально-бытовые условия заявителя, состав и доход семьи, причины и обстоятельства, побудившие заявителя к обращению за помощью.

3. Размер социальной помощи устанавливается Комиссией согласно представленным документам индивидуально в каждом конкретном случае, в пределах бюджетных ассигнований, запланированных в бюджете г. Бердска.

4. Социальная помощь является единовременной и не может превышать двукратной величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения, установленной на территории Новосибирской области на момент обращения за социальной помощью с учетом всех форм, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящего раздела.

5. Социальная помощь пострадавшим в результате пожара оказывается единовременно денежными средствами на предметы первой необходимости (продукты питания, одежду) и восстановление утраченных документов и не может превышать трёхкратной величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения, установленной на территории Новосибирской области на момент обращения за социальной помощью.

V. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

1. Основными источниками финансирования социальной помощи являются:

1) средства, выделенные на оказание социальной помощи из местного бюджета города Бердска;

2) другие поступления в соответствии с действующим законодательством.

2. Объем средств, необходимых для оказания социальной помощи, определяется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных МБУ КЦСОН г.Бердска на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий муниципальной программы «Создание условий для организации предоставления социальных услуг, социального сопровождения и социального обслуживания населения города Бердска», утвержденной постановлением администрации города Бердска от 15.01.2019 №44 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для организации предоставления социальных услуг, социального сопровождения и социального обслуживания населения города Бердска на 2019-2023 г.г.».

3. Учет расходования средств, направляемых на оказание адресной единовременной социальной помощи, осуществляется МБУ КЦСОН г.Бердска.

VI. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ИЛИ ВЫДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

1. Выдача социальной помощи производится через кассу МБУ КЦСОН г.Бердска.

2. По решению Комиссии социальную помощь получает специалист по социальной работе учреждений социального обслуживания г. Бердска в случаях:

— оплаты государственной пошлины при восстановлении документов (паспорта), изготовление фотографий на документ лицам без определенного места жительства.

— если помощь выделена для приобретения одежды детям из семей, в которых родители ведут асоциальный образ жизни.