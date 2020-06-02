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Уволенная за план по штрафам в самоизоляцию экс-начальник участковых судится за восстановление на работе в Новосибирске

18:42 02.06.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Елену Устинову уволили после проверки аудиозаписи с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение людей на улице в период самоизоляции. Она оспаривает решение. Но начальник регионального главка МВД следом уволился сам. Путин подписал отставку.

Уволенная за план по штрафам в самоизоляцию экс начальник участковых судится за восстановление на работе в Новосибирске
Экс-начальник участковых в Новосибирске просит признать свое увольнение незаконным

Бывший начальник службы участковых полицейских Новосибирска Елена Устинова, уволенная после проверки аудиозаписи с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение людей на улице в период самоизоляции, обратилась в суд с иском о признании ее увольнения незаконным и восстановлении на службе. Об этом говорится в сообщении на сайте Калининского районного суда.

«01 июня 2020 года в Калининский районный суд г. Новосибирска поступило исковое заявление Устиновой Е.А. к Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству Финансов Российской Федерации, в котором просит признать незаконным ее увольнение со службы в органах внутренних дел, восстановить на службе в прежней должности и звании, взыскать денежное содержание за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда», — говорится на сайте суда.

В апреле в сети была опубликована аудиозапись с обращенными к участковым инспекторам приказами набрать определенное количество штрафов, выписанных гражданам за нахождение на улице в период самоизоляции. Сообщалось, что голос на записи мог принадлежать Устиновой. ГУ МВД по региону провел по данному факту проверку, по итогам которой Устинова была уволена. Позднее рапорт с просьбой об увольнении подал начальник регионального главка Юрий Стерликов, официально он освобожден от должности 2 июня по приказу Путина, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

Признают увольнение незаконным?

Аноним, 02 июня 2020 19:24
НВР:
Нет

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