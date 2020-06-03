Как вернут деньги за авиабилеты, турпутевки, аренду в пандемию в России?

Госдума приняла во втором чтении предложения Путина о полном списании налоговых и страховых платежей за второй квартал 2020 года.

Кабмин получит право на этот период менять и условия возврата туристам сумм, уплаченных за турпродукт, или предоставления равнозначного турпродукта

Правила возврата стоимости билетов на самолёт, поезд и другие виды транспорта при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации могут быть скорректированы. Речь идёт об изменении оснований, порядка, срока и условий переноса броней или возврата клиентам денег за них. Кроме того, кабмин получит право на этот период менять и условия возврата туристам сумм, уплаченных за турпродукт, или предоставления равнозначного турпродукта. Соответствующую поправку, включённую в третий антикризисный пакет законов, Совет Федерации одобрил на заседании 2 июня.

Интересы туроператора и туриста учли

Третий пакет мер по поддержке россиян и экономики, который президент Владимир Путин анонсировал 11 мая, должен стать самым ёмким по использованию бюджетных средств. Среди одобренных во вторник палатой регионов новелл — возможность компаниям МСП и индивидуальным предпринимателям из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также социально ориентированным НКО полностью списать налоговые и страховые платежи за второй квартал текущего года. Кроме того, они смогут получить кредит под 2% годовых, который может быть списан в случае, если организация смогла сохранить 90% своих сотрудников. Если было сохранено 80% штата — спишут половину займа.



По словам вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлёва, во время подготовки закона сенаторы внесли немало поправок по ряду принципиальных моментов, часть из которых была принята, «в том числе по арендаторам и судебным отсрочкам». При этом максимальный крен был сделан в пользу граждан — потребителей услуг.

В частности, предлагаемые меры позволяют сохранить отечественные туристические компании и в то же время защитить права и интересы туристов, отметил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Поправки позволяют авиаперевозчикам при введении режима повышенной готовности или ЧС в одностороннем порядке изменить условия договора перевозки или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченные пассажиром деньги в порядке и сроки, установленные кабмином.

Кроме того, Правительство наделяется правом на этот период устанавливать особенности исполнения, изменения или расторжения договора о реализации турпродукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно. Речь идёт об изменении оснований, порядка, сроков и условий возврата туристам сумм, уплаченных за турпродукт, или о предоставлении равнозначного турпродукта.

По мнению сенаторов, предложенные нормы в целом отвечают интересам российских граждан, но стоит внимательно следить за тем, как они будут реализованы в последующих подзаконных нормативных актах кабмина, предупредил зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

По его наблюдениям, уже сейчас некоторые перевозчики «ожидают невозвращение денег пассажирам». «Многие ссылаются на некое распоряжение Правительства, которое ещё только планируется к принятию», — уточнил он, добавив, что нужно пресекать возможные злоупотребления, когда перевозчики продают билеты, потом отменяют рейсы и возвращают деньги через 3 года.

Отношения арендатора и арендодатель нуждаются в доурегулировании

Также в дальнейшем совершенствовании нуждается другая норма, касающаяся отношений арендаторов и арендодателей. Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас обратил внимание на то, что арендные отношения регулируются десятками статей Гражданского кодекса. «И если кажется, что внеся норму вы изменили все регулирование — это не так. Когда суды столкнутся с реальными сделками, то они закроют этот закон и откроют Гражданский кодекс и будут руководствоваться им. Поэтому нужно подготовить ещё несколько нормативных актов», — подчеркнул сенатор.

Напомним, что первоначальная редакция законопроекта предоставляла арендаторам, чьи доходы на фоне пандемии снизились более чем на 50%, право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков. При этом арендодатели должны были вернуть им обеспечительный платёж, если он был уплачен.

На стадии второго чтения в Госдуме интересы арендатора и арендодателя были сбалансированы. Как пояснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, «удалось наладить диалог с Правительством, оно нас услышало». В итоге право на расторжение договора получили предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в наиболее пострадавших отраслях. Бизнесмены смогут потребовать у арендодателя уменьшение платы на срок до одного года и если за 14 дней стороны не придут к соглашению, то договор можно разорвать, но не позднее 1 октября. При этом арендатор не выплачивает неустоек, однако хозяин помещения вправе оставить себе обеспечительный платёж.

Валентина Матвиенко отметила, что закон в представленной редакции нужно принять, но в то же время необходимо обратить внимание на замечание Андрея Клишаса по поводу недоурегулированности вводимой нормы.

Увеличиваются выплаты по уходу за ребёнком

Законом предусматриваются и другие меры. Так, самозанятым предоставляется 12 тысяч 130 рублей на уплату уже в этом году налога на профессиональный доход. Ряд изменений вносится в законодательство о банкротстве. Для плавного выхода из кризисной ситуации компаний, в отношении которых был введён мораторий на подачу кредиторами заявления о признании банкротом, законом закрепляется возможность предоставления судебной рассрочки для должников — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уточнил Андрей Кутепов.

Сенатор рассказал о модификации отдельных требований, касающихся регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пресечения незаконного производства, оборота и незаконного использования технологического оборудования для такого производства.

Расширяется также перечень сфер, в которых будет продлено действие лицензий «автоматом», а также установлены особенности разрешительных режимов.

В то же время увеличивается размер выплат по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет до 6 тысяч 752 рублей, также повышается до 13 тысяч 504 рублей максимальный размер пособия для отдельных категорий граждан, в том числе тех, кто остался без работы в период декретного отпуска.

В целом федеральный закон, по словам Андрея Кутепова, поспособствует защите здоровья населения, поддержке малых и средних предприятий. Парламентарий отметил, что для его реализации потребуется 22 подзаконных акта. По информации Правительства, они готовы и будут внесены одновременно с подписанием закона Президентом РФ.

Источник: ПГ