Названа дата начала тотальной вакцинации от коронавируса в России

«Жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция», посоветовал населению вице-премьер Дмитрий Чернышенко до начала вакцинации.

Работа над вакциной идет полным ходом

Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России могут начать уже этой осенью, заявил на брифинге в Доме правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, мы очень ждем результатов. Специалисты говорят, что в случае успеха осенью можно будет начать массовую вакцинацию», — сказал Чернышенко.

При этом до начала вакцинации россиянам нужно «жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция», указал Чернышенко.

Источник: rbc