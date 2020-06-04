Названа дата начала тотальной вакцинации от коронавируса в России

Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России могут начать уже этой осенью, заявил на брифинге в Доме правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, мы очень ждем результатов. Специалисты говорят, что в случае успеха осенью можно будет начать массовую вакцинацию», — сказал Чернышенко.
При этом до начала вакцинации россиянам нужно «жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция», указал Чернышенко.
Источник: rbc
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