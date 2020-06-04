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Названа дата начала тотальной вакцинации от коронавируса в России

12:49 04.06.2020 Фото: pxhere.com
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«Жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция», посоветовал населению вице-премьер Дмитрий Чернышенко до начала вакцинации.

Названа дата начала тотальной вакцинации от коронавируса в России
Работа над вакциной идет полным ходом

Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России могут начать уже этой осенью, заявил на брифинге в Доме правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, мы очень ждем результатов. Специалисты говорят, что в случае успеха осенью можно будет начать массовую вакцинацию», — сказал Чернышенко.

При этом до начала вакцинации россиянам нужно «жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция», указал Чернышенко.

Источник: rbc

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От редакции

Планируете ставить себе данную вакцину?

Аноним, 04 июня 2020 12:53
НВР:
Вам в дубле этой статьи 100 жителей Бердска единогласно ответили нет! Вы издеётесь? https://kurer-sreda.ru/2020/06/03/566434-budet-li-prinuditelnoj-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-rossii-est-li-protivopokazaniya-k-privivke-ot-koronavirusa

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