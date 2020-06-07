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Где самые высокие зарплаты в России? Смотри топ-5

17:54 07.06.2020 Фото: pixabay.com
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Самые маленькие зарплаты — на уровне 27 тыс. рублей — получают жители Ивановской области, Дагестана и Алтайского края. В Бердске средняя заработная плата составляет 39 тыс. рублей.

Где самые высокие зарплаты в России? Смотри топ 5
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Росстат обнародовал статистику о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года. На основе этих данных RT составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.

Далее идут ЯНАО (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).

Самую низкую среднюю зарплату за январь — март 2020 года, согласно данным Росстата, получали жители Ивановской области (27 тыс. рублей), Дагестана (27,2 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тыс. рублей), Алтайского края (27,6 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесии (27,6 тыс. рублей).

В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей.

Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.

Так, одну из самых высоких зарплат предлагают в сфере логистики и работы на складе — в среднем до 155 тыс. рублей.

В Бердске средний заработки равны 39 тыс. рублей в месяц, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По данным статистиков, в Новосибирской области средняя заработная плата составляет 39 051 рубль. Самые высокие заработки из регионов Сибири — в Красноярском крае. Там в среднем получают почти 49,5 тыс. рублей. Меньше всего — в Алтайском крае Здесь средняя зарплата чуть более 27,5 тыс. рублей.

Меньше чем в Новосибирской области зарплаты только на Алтае (Республика Алтай 33 тыс.) и в Омской области (35,5 тыс. рублей).

Средняя по Сибирскому федеральному округу заработная плата составляет 41 060 рублей.

По-прежнему самыми высокооплачиваемыми в Новосибирской области остаются деятельность в области информации и связи со средними заработками в 65 130 рублей , а также финансы и страхование — 71 125 рублей. Меньше всего оплачивается труд в гостиницах и на предприятиях общественного питания — 23 106 рублей.

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