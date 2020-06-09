Брошенная земля: 1,3 млн рублей мэрии выплатит хозяйка частной школы долг за аренду участка в Бердске

За Анной Шарковой, строящей свою школу в Микрорайоне, суд признал такую задолженность. Стройка много лет числится долгостроем. Но бизнесвумен пытается отменить заочное судебное решение по иску власти.

Недостроенное здание частной школы в Микрорайоне привлекает прохожих интересной архитектурой

Спор по аренде земельного участка, переданного под строительство частной школы в Микрорайоне Бердска, продолжается. Несмотря на то, что суд обязал хозяйку «Экологии и Диалектики» Анну Шаркову заплатить бердской мэрии 1,3 млн рублей за землю, выделенную на «образование и просвещение».

8 июня 2020 года Бердский городской суд удовлетворил ходатайство Шарковой о восстановлении процессуальных сроков для возможной отмены заочного решения суда от 6 декабря 2019-го по иску горадминистрации о взыскании арендной платы за пользование участком, на котором уже построено здание.

По информации суда, 22 декабря прошлого года посланное ответчику судебное решение вернулось — вручить его не удалось. И в конце февраля 2020-го дело сдали в архив. Но судя по всему, спор по земле еще не закончен.

Суть спора

Судья Бердского горсуда Ольга Лихницкая 6 декабря 2019 года, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску администрации Бердска к Анне Шарковой о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка и пени, удовлетворила требования мэрии частично.

Как сказано в материалах дела, еще в июне 2010 года Шаркова взяла в аренду земельный участок площадью 9398 кв. метров для завершения строительства (на участке расположен незавершенный строительством объект. Срок действия договора был определен сторонами до 9 мая 2011 года. И после он неоднократно продлевался.

Последний платеж в счет погашения задолженности в сумме 395 608 руб. произведен 24 июля 2019-го. В период действия договора ответчик неоднократно допускала несвоевременное и не в полном объеме внесение арендных платежей, в связи с чем за период с 15 мая 2018 года по 23 августа 2019-го образовалась задолженность по основным платежам в размере 791 216 руб., за период с 16 мая 2016 года по 23 августа 2019 долг по пени составил 392 444 руб. 22 коп. Требование власти о погашении долгов не исполнено.

Истец просил взыскать с Шарковой задолженность по договору аренды в размере 1 186 824 руб. и пени — 481 455 руб. При этом ни ответчик, ни ее представители на судебные заседания ни разу не пришли, хотя были извещены надлежащим образом. Поэтому суд счет возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Первые несколько лет Шаркова исправно платила 494 885 руб. в год и не имела долгов. Но с апреля 2014-го сумма годовой арендной платы увеличилась до 791 216 руб. Последний раз договор на аренду земли продлен в феврале 2017-го до 6 апреля 2020 года — однократно для завершения строительства. Но в 2018-м арендатор уже не вносила платежи за использование муниципального земельного участка.

Расчет задолженности в размере 1 186 824 руб. суд признал верным. Свои контрдоводы ответчик не представил. И поскольку Шаркова не исполнила принятые на себя обязательства по внесению арендных платежей, требования истца суд признал законными и обоснованными.

При этом по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Но суд вправе ее корректировать, руководствуясь принципом разумности. По мнению суда, в данном случае сумма пени за просроченные арендные платежи – 481 455 руб. несоразмерна последствиям нарушения обязательств, поскольку составляет 36,5% годовых.

В итоге исковые требования администрации Бердска суд удовлетворил частично. А именно: взыскал с Анны Шарковой в пользу мэрии задолженность по арендной плате за земельный участок в размере 1 186 824 руб., пени в размере 150 000 руб., а всего — 1 336 824 руб. Кроме того, ответчику придется заплатить госпошлину в доход бюджета в размере 14 884 руб.

Шаркова имела право обжаловать в течение месяца заочное решение суда. Но в установленные сроки она этого не сделал. И обратилась с ходатайством о восстановлении процессуальных сроков только 22 мая 2020 года. Суд пошел ей навстречу.

Долгострой

Заброшенная стройка находится вблизи дома №50 в Микрорайоне. На карте «ДубльГис» объект обозначен как долгострой. Планировалось, что со временем здесь вырастет новая школа на 276 мест и хозблок. Но что-то пошло не так. На редакционный запрос Анна Шаркова не ответила.

Мэрия же отказала ей в просьбе изменить разрешенное использование земли с «образование и просвещение» на «земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физкультуры и спорта, культуры, искусства, религии».

Кадастровая стоимость участка согласно публичной кадастровой карте РФ равна 37 676 957 рублей. Чтобы достроить школу, нужны по меньшей мере 50 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».