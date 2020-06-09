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«Смертельное голосование»: отказались работать на поправках в Конституцию члены избиркомов Новосибирска

19:02 09.06.2020 Фото: Избирком НСО
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По мнению подписавших обращение, «голосование 1 июля — это бессмысленный риск», так как, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, юридически поправки в Конституцию уже приняты, а плебисцит — «жест доброй воли со стороны президента».

Смертельное голосование: отказались работать на поправках в Конституцию члены избиркомов Новосибирска
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Члены новосибирских участковых избирательных комиссий (УИК) начали подписывать открытое письмо с призывом к коллегам не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Авторы называют его «бессмысленным риском» и заявляют, что не хотят заражать коронавирусом близких и пожилых, для которых он может стать смертельным.

Члены новосибирских УИК №1715 и №1967 Максим Матосов и Алексей Нефедов подписали письмо с призывом отказаться от работы на голосовании по поправкам в Конституцию. Авторы считают его опасным для членов комиссий и избирателей, сказано в обращении. Его подписали уже несколько сот членов УИК по всей стране.

«Мы, члены комиссий, будем постоянно находиться на участке на протяжении 7 дней и помогать голосовать тысячам людей. Мы будем контактировать с ними как в помещении для голосования, так и при поквартирном обходе. И стоит заразиться хотя бы одному члену комиссии — как с огромной вероятностью вся комиссия тоже окажется заражена. А после каждого дня работы мы будем идти домой и приносить с собой болезнь. Для некоторых из наших близких людей это будет смертельным, — заявили авторы письма. — Более того, участвуя в организации голосования 1 июля, мы не только подвергаем смертельной опасности жизни наших семей, мы рискуем стать настоящими убийцами и для многих избирателей».

По мнению подписантов, «голосование 1 июля — это бессмысленный риск», так как, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, юридически поправки в Конституцию уже приняты, а плебисцит — «жест доброй воли со стороны президента».

«Все это — многократно больший объем нагрузки, чем обычное, проходящее по закону голосование на выборах, и мы просто не понимаем, зачем нужны такие жертвы и риски, почему надо проводить это голосование сейчас и такой ценой, — сказано в письме. — Мы — не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами».

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Но уже с 25 июня, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», избиратели могут выбрать «за» или «против» на избирательных участках. Растянули голосование как раз для того, чтобы избежать столпотворение и распространение коронавируса.

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От редакции

Можно заразиться на голосовании?

Аноним, 09 июня 2020 19:08
Это не голосование, это фарс. И не нужно принимать в нем участие!
Лина, 09 июня 2020 19:15
Щас им плюшек привезут из АП, переобуются на раз -два.
Аноним, 09 июня 2020 20:19
Полный список подписавшихся под письмом:
http://freedomrussia.org/2020/06/09/my-ne-rashodnyj-material-obrashhenie-k-chlenam-uchastkovyh-izbiratelnyh-komissij/

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